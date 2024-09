Tăng Phúc đã có một năm có thể xem là “gặp hạn” trong sự nghiệp của mình khi liên tục phải hủy show diễn vì lí do sức khỏe. Điểm sáng lớn nhất có thể kể đến việc anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thuyết phục được khán giả bằng sự nỗ lực. Tăng Phúc cũng dần lấy lại được hình ảnh sau loạt những ồn ào “mỏ hỗn” đấu khẩu với những ý kiến chê bai giọng hát.

Tuy nhiên, drama gần đây nhất giữa anh và Cường Seven có vẻ như đã đạp đổ mọi công sức của anh, của ekip chương trình và của cả những khán giả yêu mến mình. Chuyện gì đang xảy ra với Tăng Phúc?

Drama căng thẳng giữa Tăng Phúc và Cường Seven

Mới đây, Tăng Phúc lại một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích sau vòng chia đội chuẩn bị cho Công diễn 5 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Drama căng thẳng giữa anh và Cường Seven đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, trong quá trình chia đội, Cường Seven đã có những phát ngôn và hành động khiến Tăng Phúc cho rằng anh cảm thấy bị xúc phạm.

Cụ thể, khi bước vào phòng chờ để thuyết phục các anh tài về đội, Cường Seven cho biết rất mong muốn được mời S.T Sơn Thạch, Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát và Bùi Công Nam, còn mong Tăng Phúc về với đội của Tiến Đạt.

Tuy nhiên, đến khi xuất hiện ở vòng chiêu mộ chính thức thì Cường Seven lại thay đổi chiến thuật, muốn mời Tăng Phúc. Ngay lập tức, Tăng Phúc từ chối thẳng. Cuối cùng, Tăng Phúc quyết định về đội của Tiến Đạt vì cho rằng màu sắc của mình phù hợp. Sau khi chương trình lên sóng, nam ca sĩ viết trong nhóm fan thể hiện bức xúc và lý do thật của việc từ chối về với đội trưởng Cường Seven. Cụ thể, Tăng Phúc tức giận vì không được công nhận, là 1 trong những người được mời về đội cuối cùng.

Ban đầu, Cường Seven không muốn mời Tăng Phúc nhưng sau đó lại đổi chiến thuật muốn mời anh về đội

Chia sẻ của Tăng Phúc khiến cư dân mạng bùng lên tranh cãi, bởi lẽ nhiều người cho rằng nam ca sĩ có EQ thấp. Trong công diễn này các anh tài chỉ chia thành 2 đội, nhưng Tăng Phúc từ chối về 1 đội vì không cảm thấy được công nhận, còn nhà còn lại thì không muốn vào. Chia sẻ này của anh khiến các thành viên trong Nhà trẻ, đặc biệt là đội trưởng Tiến Đạt đã gửi lời mời phần nào bị tổn thương. Ngoài ra, trong chương trình, Cường Seven đã nói rõ lý do anh lựa chọn từng thành viên về đội, anh hoàn toàn có quyền không mời Tăng Phúc nếu không phù hợp. Việc Tăng Phúc đổ lỗi cho Cường Seven khiến khán giả phải bức xúc thay, cho rằng anh phát ngôn 1 phía làm ảnh hưởng đến người khác.

Tăng Phúc xin lỗi vì đưa ra phát ngôn khiến Cường Seven bị hiểu lầm

Sau khi bị cư dân mạng phản bác và tranh cãi, Tăng Phúc xoá đi dòng chia sẻ trên và đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân. Cụ thể, anh viết: "Đây là lần cuối mình nói về chuyện này. Mình không ghét gì anh Cường Seven cả và rất bình thường với anh từ trước giờ nên mình không nói câu chuyện đó ra để các bạn nói gì anh Cường Seven, do các bạn tiêu cực thôi. Nếu với góc nhìn tôi đang kể lại cảm xúc lúc đó như 1 cách reaction cho các bạn hiểu thì nó khác rồi. Nhưng có thể tôi làm các bạn hiểu sai và một phần tôi sai vì ngồi giải thích cho các bạn không muốn hiểu. Tôi sai vì công khai tin nhắn của bạn đang muốn góp ý mình 'Xin lỗi Cường Seven'. Em xin lỗi anh vì làm mọi người hiểu lầm anh. Cũng sắp hết chương trình rồi nên ai còn yêu quý thì ở lại ai hết thì coi như hết duyên vậy. Mong chuyện này chấm hết ở đây, ai còn bàn về chuyện này nữa mình xin block cho nhẹ đầu nha".

Giữa lúc fan 2 bên đang tranh cãi sau tập phát sóng, Cường Seven cũng để lại bình luận xin lỗi: "Phúc ơi, sáng dậy anh có theo dõi câu chuyện của anh em mình sau tập hôm qua. Anh xem xong anh cũng rất hiểu cảm giác của em và anh rất tôn trọng quyết định của em. Cho anh xin lỗi nếu vô tình làm em tổn thương, mọi người có những ý kiến làm em không vui. Anh chỉ muốn nói rằng mong em đừng buồn, mặc dù anh em mình không có nhiều thời gian thân thiết nhưng anh quý và rất tôn trọng em. Ở vào tình huống như em, anh nghĩ anh cũng sẽ quyết định như vậy nên rất mong mọi người yêu thương và hiểu cho anh em tụi mình nhé".

Sau khi Cường Seven lên tiếng, Tăng Phúc cho biết tạm thời sẽ dừng chia sẻ trên mạng xã hội để không khiến sự việc ồn ào thêm. Nam ca sĩ cũng công khai nhận hết lỗi vì phát ngôn chưa rõ ràng làm ảnh hưởng đến Cường Seven và chương trình.

Bị ghét thực sự là do thực lực?

Hành động này của Tăng Phúc đã tạo nên những luồng tranh luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng anh đã phản ứng thái quá và thiếu chuyên nghiệp. Họ cho rằng trong một chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, việc có những bất đồng và sự lựa chọn người này - không chọn người kia là điều không thể tránh khỏi, và Tăng Phúc nên học cách chấp nhận và vượt qua thay vì công khai bày tỏ sự bức xúc. Ngoài ra, tập phát sóng này đã được quay từ khá lâu, thậm chí chương trình đã quay xong Chung kết, việc Tăng Phúc lên chia sẻ với fan về cảm xúc của mình cho thấy anh thực sự vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện này. Thay vì gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với Cường Seven để tháo gỡ khúc mắc thì anh lại chọn việc “xả” những cảm xúc tiêu cực lên broadcast với fan để fan “tấn công” người khác. Điều này được cho là không quân tử.

Đáng chú ý, càng giải thích, Tăng Phúc càng bị công chúng chỉ trích. Nhiều người cho rằng anh đang cố gắng "đổ lỗi" cho Cường Seven và tìm cách biện minh cho hành động thiếu kiềm chế của mình. Điều này không chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn mà còn gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả.

Thậm chí, đây không phải là lần đầu tiên Tăng Phúc vướng vào tranh cãi trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó, ở Công diễn 2, nam ca sĩ cũng đã bị "ném đá" vì những hành động được cho là thiếu EQ.

Theo đó trong lúc Liên Minh Tinh Tú trình diễn, Tăng Phúc có động thái kêu gọi fan vào phần bình luận ở dưới tập phát sóng khen mình đẹp trai. Tuy nhiên ngay sau khi fan để lại hàng loạt bình luận khen: “Tăng Phúc đẹp trai”, nam ca sĩ đã “chột dạ” để lại lời nhắn vào nhóm chat: “Từ từ chưa tới đoạn tôi hát mà. Người ta chửi tôi bây giờ”. Không biết là do vội vàng như thế nào, sau đó giọng ca Đừng Chờ Anh Nữa đã vô tình để lại lời nhắn gây hiểu lầm: “Chừng nào con hát hãng bình luận mấy má ơi. Chúng chửi con kìa”.

Sau đó khi đến phần biểu diễn của nhóm Jun Phạm, Tăng Phúc một lần nữa mất điểm với một số netizen. Anh hào hứng nhắc người hâm mộ để lại bình luận biểu tượng hải ly và thỏ trắng ngầm để thể hiện tình cảm của mình với Jun Phạm. Được biết, đây là một tiết mục cảm động về tình gia đình, việc nam ca sĩ liên tục có động thái kêu gọi fan “đẩy thuyền” mình và Jun Phạm là điều không hợp lý.

Hành động này của Tăng Phúc đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng anh cần phải học cách kiểm soát cảm xúc và thể hiện sự đồng cảm hơn với đồng đội. Họ cho rằng trong một chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tinh thần đồng đội và sự hỗ trợ lẫn nhau là vô cùng quan trọng.

Không chỉ vậy, trước khi tham gia chương trình, Tăng Phúc đã từng gặp tai tiếng khi có những phản ứng gay gắt với những ý kiến trái chiều. Trong một sự kiện âm nhạc, khi có người chê bai giọng hát của anh, Tăng Phúc đã không ngần ngại "đốp chát" mạnh bạo, thậm chí xưng hô "mày tao" với những bài đăng chê bai giọng hát của mình.

Nhìn lại chuỗi sự kiện trên, có thể thấy rõ một xu hướng trong cách ứng xử của Tăng Phúc. Anh thường xuyên có những phản ứng nóng nảy, thiếu kiềm chế khi đối mặt với những tình huống căng thẳng hoặc ý kiến trái chiều. Điều này không chỉ xảy ra một hai lần mà đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nam ca sĩ vẫn không rút kinh nghiệm trong việc ứng xử trên mạng xã hội. Liên tiếp những drama xảy ra đều xuất phát từ phát ngôn của chính Tăng Phúc. Nhiều fan bảo vệ rằng đấy là thẳng tính, tuy nhiên phải thẳng thắn thừa nhận, cách hành xử của Tăng Phúc hoàn toàn dựa trên cảm xúc, không nghĩ đến hậu quả từ những phát ngôn không kiểm soát. Điều này hoàn toàn không nên đối với 1 người có tiếng tăm nhất định như Tăng Phúc.

Có thể thấy anh vẫn chưa thể làm chủ được bản thân trong những tình huống căng thẳng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến cả chương trình mà anh tham gia không chỉ một lần.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một chương trình được đánh giá cao về tính tích cực và tinh thần đoàn kết giữa các nghệ sĩ. Từ đầu cho đến sau Công diễn 4, chương trình đã gầy dựng được danh tiếng tốt đẹp, với hình ảnh các Anh Tài yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Ngay cả khi có mâu thuẫn, họ cũng giải quyết một cách văn minh và kết thúc ngay trong chương trình, không để drama phát sinh sau khi phát sóng.

Tuy nhiên, với những hành động gần đây của Tăng Phúc, nhiều người cho rằng anh đã "đạp đổ" công sức của mọi người và cả khán giả. Thay vì duy trì không khí tích cực, anh đã tạo ra những tranh cãi không đáng có, khiến chương trình bị ảnh hưởng. Điều này không chỉ gây thất vọng cho người hâm mộ mà còn tạo ra những ý kiến trái chiều về bản chất của chương trình, nghi vấn về tình cảm thực sự của các Anh Tài sau khi camera tắt.

Đáng nói hơn, trước khi xảy ra sự cố này, Tăng Phúc đang dần được đánh giá tích cực hơn nhờ sự cố gắng và nỗ lực của anh trong hành trình tham dự Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nam ca sĩ đã thể hiện được tài năng và sự chuyên nghiệp của mình qua nhiều phần trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ với một hành động thiếu suy nghĩ, tất cả những hình ảnh tích cực mà anh đã gây dựng dường như bị đạp đổ trong chớp mắt!

Đối với ekip sản xuất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, sự việc này cũng đặt ra thách thức trong việc xử lý tình huống và duy trì tinh thần tích cực của chương trình. Họ cần có những biện pháp kịp thời để giải quyết mâu thuẫn giữa các thí sinh, tránh đi vào vết xe đổ mà nửa sau của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên đã gặp phải!