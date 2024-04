Double2T “thả tim” bình luận xúc phạm, thiếu tôn trọng MONO?

Double2T vừa chính thức cho ra mắt album đầu tay mang tên 10 Năm Trước cùng sản phẩm âm nhạc “trùm cuối" trong album - Em Yêu Cô Ấy. Thế nhưng chỉ sau hơn 1 ngày ra mắt, Quán quân Rap Việt đã có động thái nhận về nhiều chỉ trích.

Cụ thể bên dưới phần bình luận MV Em Yêu Cô Ấy, một netizen nhận xét: “MONO mà có được bằng này thì đã phất bằng thực lực rồi. Em xinh xem xinh em xinh đẹp và lung linh. Nghe như ***”. Đáng chú ý, tài khoản kênh YouTube của Double2T còn “thả tim" như một động thái đồng quan điểm với bình luận xúc phạm nam ca sĩ MONO.

Double2T “thả tim" bình luận xúc phạm MONO

Động thái của Double2T lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều bình luận chỉ trích Quán quân Rap Việt đã có pha “tự hủy" khi công khai ủng hộ bình luận thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng phía ekip Double2T đã sử dụng tính năng “auto like" nên thực tế không đọc được nội dung đả kích MONO. Dẫu vậy cũng có ý kiến phản bác khi khẳng định, tài khoản của Double2T like “có chọn lọc" các bình luận bên dưới MV nên không thể coi là sử dụng tính năng “auto like".

Ngay trong chiều 16/4, tài khoản YouTube của Double2T đã có động thái mới nhất ngay bên dưới bình luận thiếu tôn trọng MONO. Theo đó Double2T cho hay: “Mình nghĩ mình và MONO cũng đều đang cố gắng hoàn thiện những sản phẩm tốt nhất đến với khán giả. Cảm ơn bạn đã bình luận".

Động thái mới nhất của Double2T bên dưới bình luận thiếu tôn trọng MONO