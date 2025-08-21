Đột kích cơ sở của giám đốc công ty xây dựng đường bộ và cao tốc, tịch thu kỷ lục 494 tỷ đồng chất đống như gạch, 100 kg vàng ròng trị giá 280 tỷ đồng

Một trong những vụ thu giữ tài sản “kỷ lục” của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ là chiến dịch khám xét công ty liên doanh SPK và Co Expressway Pvt Ltd ở Tamil Nadu. Công ty chuyên xây dựng đường bộ và đường cao tốc do Nagarajan Seyyadurai làm tổng giám đốc.

“Công ty chính tham gia vào các công trình xây dựng dân dụng, chủ yếu là đường cao tốc và cầu. Các công ty con của công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, kim loại…", tuyên bố từ các quan chức Ấn Độ cho biết.

Tổng cộng có 22 cơ sở, bao gồm 17 cơ sở ở Chennai, 4 cơ sở ở Aruppukottai và 1 cơ sở tại Katpadi đã bị khám xét.

Lực lượng chức năng tịch thu được tổng cộng 163 crore rupee tiền mặt (tương đương 494 tỷ VNĐ) và số vàng thỏi nặng 100 kg. Tính theo mức giá hiện tại khoảng 3.344 USD/ounce, số vàng này trị giá lên đến hơn 10 triệu USD, tương đương gần 280 tỷ VNĐ.

Quan chức cấp cao của cơ quan thuế vụ cho biết số tài sản trên không được kê khai, trở thành bằng chứng hành vi trốn thuế của công ty và các đối tác.

Tổng Giám đốc Nagarajan chỉ giữ 25 lakh rupee tiền mặt (hơn 750 triệu VNĐ) tại nhà và cất giữ số tiền mặt và vàng còn lại ở 10 nơi khác nhau thuộc về nhân viên và cộng sự.

Theo lời các quan chức, số tiền mặt được cất giữ trong các túi du lịch lớn và cả trong ô tô. Nhiều tài liệu cùng thiết bị máy tính, giấy tờ các loại và hai chiếc BMW cũng đã bị tịch thu để phục vụ điều tra.

Tổng hợp: Times of India, IndiaTVNews