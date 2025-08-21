Đến chơi nhà bạn, cô bé 9 tuổi ôm luôn két sắt nhà bạn về, cảnh sát điều tra phát hiện hành vi khó lường

Chuyện trộm vào nhà rồi bê cả két sắt của gia chủ là chuyện không hiếm trên thế giới. Tuy nhiên mới đây, tại Trung Quốc, vụ việc két sắt của một gia đình bị lấy bởi cô bé 9 tuổi - bạn của con chủ nhà đã khiến cho dư luận của nước này hết sức ngỡ ngàng.

Theo thông tin do tờ World Of Buzz đăng tải, sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Sáu, 15/8 vừa qua. Hôm đó, con gái của ông Lu đã mời bạn mình là Lucy (tên giả để bảo vệ danh tính), cũng là hàng xóm của họ, đến nhà chơi.

Sau khi Lucy về nhà, ông Lu phát hiện két sắt của gia đình đã bị mất, bên trong có khoảng 20.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 74 triệu VNĐ) tiền mặt và ba loại giấy tờ quan trọng liên quan đến tranh chấp nợ nần.

Camera chung cư ghi lại hình ảnh Lucy bê két sắt rồi đi thang bộ.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy sau khi trộm được két sắt, Lucy đã có tính toán để tránh bị lộ khi chọn cách đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Lucy ôm một chiếc túi khá to, bên trong được cho là có chứa chiếc két sắt bị mất. Khi bị tra hỏi, ban đầu cô bé khai rằng mình đã vứt két sắt đi rồi và không liên quan.

Hình ảnh chiếc két sắt sau khi được tìm thấy.

Cảnh sát cuối cùng đã lần ra manh mối sau khi một người thu gom rác nhặt được chiếc két sắt, và các giấy tờ quan trọng cũng được thu hồi từ thùng rác. Trong quá trình thẩm vấn, Lucy cho biết mình đã đập vỡ két sắt bằng đá và tiêu một phần tiền vào đồ ăn vặt. Song sau đó, ông Lu nhận thấy két sắt không bị đập vỡ bằng đá mà bị phá bằng dụng cụ.

Cuối cùng, Lucy đã trả lại 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu VNĐ), và cùng với 1.000 nhân dân tệ (khoảng gần 4 triệu VNĐ) mà cô bé đã đưa cho anh trai, tổng cộng là hơn 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu VNĐ) đã được thu hồi. Tuy nhiên, ông Lu khẳng định Lucy vẫn còn cầm khoảng 17.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 63 triệu VNĐ). Gia đình Lucy thì phủ nhận việc con gái họ đã lấy toàn bộ số tiền vì không có cách nào để xác nhận điều đó.

Cha Lucy tin chắc rằng con gái mình không ăn cắp đến 20.000 Nhân dân tệ và thắc mắc tại sao ông Lu lại đổ lỗi cho con gái về số tiền bị mất, nhất là khi két sắt đã bị một người thu gom rác mang đi.

Sau đó, cha của Lucy đã thay mặt con gái xin lỗi và cho biết ông sẵn sàng thảo luận về việc bồi thường cho số tiền bị đánh cắp.

Trong khi đó, khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nó đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh giật mình, không chỉ trong việc dạy con mà còn là cả những sơ hở của họ trong việc bảo quản những tài sản có giá trị. Nhiều người không thể tin nổi một đứa trẻ thậm chí có thể nghĩ đến việc trộm cả két sắt. Ngoài ra, một số netizen cũng ngạc nhiên khi két sắt lại được làm nhẹ đến mức trẻ nhỏ cũng có thể dễ dàng bê đi như vậy.