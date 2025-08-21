1 phút bà lơ là, xe nôi của cháu trôi xuống ao: Khoảnh khắc thót tim

Tối ngày 17/8, một cư dân mạng ở Quảng Đông, Trung Quốc đã đăng tải video cho biết tại thôn Phú Lạc, thị trấn Du Khê, huyện Liên Bình, một chiếc xe nôi chở trẻ em đã bị rơi xuống ao cá, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Tai nạn được camera xung quanh ghi lại

Camera giám sát ghi lại cho thấy vào lúc 18h07 ngày 16/8, một người phụ nữ mặc áo trắng đang đẩy xe nôi, trò chuyện với một người phụ nữ mặc áo đỏ bên cạnh. Trong lúc mải mê trò chuyện, chiếc xe nôi đã tuột khỏi tay người phụ nữ và trượt xuống dốc. Ngay khi phát hiện sự việc, người phụ nữ áo trắng đã kêu lên "Ôi trời ơi" và chạy theo để cứu xe nôi.

Tuy nhiên, bà không chỉ không kịp giữ xe lại mà còn bị ngã xuống ao. Người phụ nữ mặc áo đỏ cũng chạy tới hỗ trợ, giúp kéo chiếc xe nôi lên bờ. Sau đó, người phụ nữ bị ngã xuống ao cũng được một người dân khác tới cứu lên.

Cả 2 bà cháu đã được giải cứu kịp thời

Theo người đăng tải video, người đẩy xe nôi là bà đang đưa cháu gái đi dạo. Người đăng tải video cũng cho biết ao cá sâu khoảng 3 mét. "Lần trước cũng đã có người bị rơi xuống ao cùng với xe nôi, vậy mà vẫn không lắp đặt hàng rào. Lần này lại suýt xảy ra tai nạn. Ủy ban thôn nói không được xây tường rào vì ảnh hưởng mỹ quan."

Cũng có người nhắc nhở: "Khi đẩy xe nôi cho trẻ em, nên luôn khóa bánh xe lại, không nên để xe tự trượt. Khi đi đường ven ao, cần phải có ý thức đảm bảo an toàn cho trẻ."

Nguồn: 163