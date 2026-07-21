Dòng trà sữa mới của Starbucks có gì đáng thử? Từ những phiên bản giới hạn đến một platform trà sữa hoàn chỉnh

Từng giới thiệu ra thị trường các dòng thức uống nền trà như Tea Latte, TEVANA trong menu thường xuyên cùng một số phiên bản trà sữa giới hạn, mùa hè năm 2026 đánh dấu lần đầu Starbucks Vietnam phát triển dòng trà sữa thành một platform sản phẩm hoàn chỉnh dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Đây không chỉ là sự bổ sung thêm lựa chọn bên cạnh các thức uống vốn đã quen thuộc, mà còn mở ra trải nghiệm mới cho những khách hàng yêu thích nền trà, muốn tìm kiếm một lựa chọn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang đậm phong cách Starbucks.

Bước đi bài bản hơn cho dòng trà sữa

Sau hơn 13 năm hiện diện tại Việt Nam, Starbucks nhiều lần giới thiệu các dòng thức uống nền trà kết hợp sữa như Chai Tea Latte, Iced Chai Tea Latte hay những sản phẩm thuộc dòng TEAVANA trong menu chính thức. Tuy nhiên, các sản phẩm trước đây được định vị là thức uống kết hợp giữa trà và sữa theo phong cách Tea Latte, khác với dòng trà sữa vốn đã trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, vào năm 2024, Starbucks Vietnam từng giới thiệu phiên bản giới hạn Brown Sugar Milk Tea with Earl Grey Jelly ra thị trường. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích Starbucks nhờ sự kết hợp giữa nền trà Earl Grey cùng vị ngọt dịu của đường nâu. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một phiên bản theo mùa (LTO), xuất hiện trong thời gian ngắn và chưa được phát triển thành một danh mục sản phẩm riêng.

Brown Sugar Milk Tea with Earl Grey Jelly từng được Starbucks Vietnam giới thiệu ra thị trường năm 2024

Mùa hè năm nay, Starbucks mang đến cho khách hàng dòng trà sữa hoàn toàn mới. Thay vì chỉ giới thiệu thêm một hương vị mới, Starbucks Vietnam lựa chọn xây dựng hẳn một platform trà sữa với nhiều nền trà cùng concept truyền thông xuyên suốt mang tên "Your Work TEA-mate".

Ngay khi vừa ra mắt, dòng trà sữa Starbucks đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của khách hàng

Dòng trà sữa tại Starbucks Vietnam có gì để người dùng muốn thử?

Ở lần ra mắt này, Starbucks không định vị dòng trà sữa mới như một sản phẩm thay thế cà phê mà là một lựa chọn bổ sung, mở rộng thêm trải nghiệm thưởng thức ở các thời điểm khác nhau trong ngày.

Đối với khách hàng yêu thích Starbucks, dòng trà sữa mang thêm một lựa chọn phù hợp cho các buổi làm việc, gặp gỡ bạn bè hay khoảng nghỉ giữa ngày. Đây cũng là lựa chọn dành cho những người yêu thích nền trà, không uống cà phê hoặc nhóm khách hàng đi cùng nhau nhưng có sở thích đồ uống khác nhau. Điểm nhấn đầu tiên của menu trà sữa mới nằm ở nền trà. Thay vì tập trung vào vị ngọt hay nhiều lớp topping như nhiều dòng trà sữa trên thị trường, Starbucks lựa chọn phát triển đa dạng các nền trà khác nhau để tạo nên bản sắc riêng cho từng thức uống.

Dòng trà sữa mới đem đến các vị khác nhau đáp ứng đa dạng khẩu vị của khách hàng

Trong đó, Iced Black Milk Tea with White Konjac Pearl sử dụng nền trà đen kết hợp cùng trân châu trắng tạo cảm giác giòn nhẹ khi thưởng thức. Với những người yêu thích hương trà rõ vị nhưng vẫn muốn có thêm chút vui miệng từ topping, đây là lựa chọn khá cân bằng.

Ở một hướng khác, Iced Oolong Milk Tea with Konjac Pearl mang đến nền trà ô long với hậu vị thanh và nhẹ hơn, phù hợp với những ai yêu thích cảm giác dễ uống nhưng vẫn giữ được hương trà đặc trưng.

Hojicha Oatmilk Latte cũng góp mặt trong bộ sưu tập lần này với cả phiên bản nóng và đá. Dù không thuộc nhóm trà sữa truyền thống, thức uống này vẫn tạo điểm nhấn nhờ hương thơm đặc trưng của trà hojicha rang kết hợp cùng oatmilk, mang đến lựa chọn dành cho những khách hàng yêu thích vị trà đậm nhưng nhẹ nhàng.

Nếu muốn một ly trà mát lạnh trong trưa hè nóng thì món Iced Black Tea with Chocolate Black Tea Cold Foam lại là lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp trà đen cùng lớp cold foam trà đen chocolate béo mịn. Món đồ uống này tạo cảm giác khác biệt ngay từ những ngụm đầu tiên nhờ sự hòa quyện giữa nền trà mát lạnh và lớp foam thơm béo. Điểm cộng tiếp theo của các sản phẩm trà sữa năm nay là các lựa chọn topping. Đây là lần đầu tiên Starbucks Vietnam đưa nhiều lựa chọn topping như trân châu trắng, jelly, cold foam vào các món trà sữa, tạo thêm trải nghiệm thú vị hơn so với các dòng thức uống trước đây.

Ngoài ra còn phải kể đến khả năng customize - yếu tố vốn đã quen thuộc của Starbucks, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh độ ngọt, lựa chọn topping hoặc kết hợp các thành phần khác nhau để tạo nên phiên bản đồ uống phù hợp với khẩu vị cá nhân. Đây là điều hiếm khi xuất hiện ở các sản phẩm trà sữa theo mùa trước đây.

Khách hàng có thể tuỳ chỉnh độ ngọt, topping để có một cốc Starbucks theo đúng sở thích.

Một điểm thú vị khác của Starbucks Vietnam chính là nằm ở cách xây dựng concept cho dòng sản phẩm mới. Thay vì chỉ kể câu chuyện về hương vị, Starbucks lựa chọn thông điệp "Your Work TEA-mate", hướng dòng trà sữa trở thành người bạn đồng hành trong những khoảng nghỉ giữa ngày, những buổi họp nhóm, làm việc hay gặp gỡ đồng nghiệp. Thông điệp này phần nào cho thấy cách Starbucks tiếp cận dòng sản phẩm mới. Thay vì tập trung vào việc tạo nên một ly trà sữa thật nhiều topping hay thật đậm vị, Starbucks vẫn giữ phong cách quen thuộc của thương hiệu: nền trà rõ vị, khả năng cá nhân hóa và trải nghiệm thưởng thức trong không gian vốn đã trở thành điểm nhận diện của Starbucks trong nhiều năm qua.

Sau những lần thử nghiệm với các phiên bản trà sữa giới hạn, việc phát triển dòng trà sữa Starbucks thành một platform riêng cho thị trường Việt Nam cho thấy thương hiệu không đơn thuần bổ sung thêm một món mới vào menu. Đây là bước mở rộng danh mục đồ uống theo cách nhất quán với định hướng vốn có của Starbucks: mang đến nhiều lựa chọn hơn để khách hàng có thể tìm thấy một thức uống phù hợp với khẩu vị, nhu cầu và từng khoảnh khắc trong ngày.