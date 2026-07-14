Chuyên gia đào tạo phong thái Khiếu Lan Anh và hành trình giúp người trẻ thay đổi bản thân

Trong những năm gần đây, Khiếu Lan Anh dần trở thành cái tên quen thuộc tại nhiều cuộc thi học sinh - sinh viên thanh lịch và các chương trình đào tạo kỹ năng tại Hà Nội.

Khiếu Lan Anh Danh hiệu Á Khôi Áo Dài Việt Nam 2018 Giám Đốc KATY International | Giám Đốc LAK Model Academy Kinh nghiệm Hơn 8 năm đào tạo phong thái, catwalk chuyên nghiệp

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu, cô còn được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực đào tạo phong thái, thần thái và xây dựng hình ảnh cá nhân cho giới trẻ.

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp hiện tại là cả một hành trình dài kiên trì với nghề. Theo đuổi lĩnh vực đào tạo phong thái trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, Lan Anh lựa chọn cách đi riêng bằng việc tập trung vào chiều sâu thay vì chạy theo sự hào nhoáng bề nổi. Với cô, phong thái không chỉ nằm ở dáng đi hay cách tạo dáng trước ống kính mà còn là khí chất, cách giao tiếp và năng lượng mà mỗi người mang lại khi xuất hiện trước người khác.

Chính sự nghiêm túc với nghề đã giúp cô liên tục nhận được sự tin tưởng từ nhiều đơn vị giáo dục và tổ chức tại Hà Nội. Trong năm 2026, Lan Anh đảm nhận vai trò Ban giám khảo tại Brille Prom 2026 của Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội). Không dừng lại ở việc đánh giá ngoại hình hay kỹ năng trình diễn, cô còn chú trọng đến sự tự tin và khả năng tạo dấu ấn cá nhân của từng thí sinh.

Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện tại Miss HIC 2026 của Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội với vai trò "cầm cân nảy mực". Sự xuất hiện liên tục tại các cuộc thi lớn nhỏ cho thấy vị trí ngày càng rõ nét của Lan Anh trong lĩnh vực đào tạo hình ảnh và phong thái dành cho giới trẻ.

Không chỉ đồng hành cùng các sân chơi sắc đẹp, Lan Anh còn thường xuyên góp mặt tại những chương trình chia sẻ dành cho phụ nữ và sinh viên. Tại talkshow "Phụ nữ với tài chính", cô mang đến góc nhìn thực tế về sự tự chủ của phụ nữ hiện đại. Theo cô, sự độc lập không đơn thuần là vấn đề tài chính mà còn nằm ở tư duy, khả năng làm chủ cuộc sống và sự tự tin với lựa chọn của bản thân.

Những chia sẻ của Lan Anh nhận được sự đồng cảm lớn từ nhiều bạn trẻ, đặc biệt là nữ sinh đang trong giai đoạn tìm kiếm định hướng và xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô cho rằng trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ rất dễ bị cuốn vào áp lực phải trở nên nổi bật, trong khi điều quan trọng hơn là hiểu rõ giá trị thật của bản thân.

Hiện tại, Lan Anh là chuyên gia đào tạo tại Kolin Academy, nơi cô trực tiếp đào tạo về phong thái, thần thái, kỹ năng giao tiếp và chỉnh sửa dáng đi - đứng. Qua nhiều năm giảng dạy, cô đã đồng hành cùng hàng nghìn học viên trên hành trình thay đổi bản thân. Không ít người từng thiếu tự tin trong giao tiếp hoặc ngại xuất hiện trước đám đông đã có sự thay đổi rõ rệt sau quá trình học tập cùng cô.

Ngoài đào tạo tại học viện, Lan Anh còn được nhiều doanh nghiệp và tổ chức mời tham gia huấn luyện chuyên đề kỹ năng. Ngày 8/3/2025, cô đảm nhận chuyên đề "Tác phong chuyên nghiệp nơi công sở" dành cho nhân sự văn phòng của nhãn hàng Paula’s Choice. Chương trình tập trung vào kỹ năng giao tiếp, hình ảnh cá nhân và sự chuyên nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại.

Đến tháng 9/2025, cô tiếp tục tham gia đào tạo chuyên đề "Người giáo viên hạnh phúc" dành cho giáo viên Trường Mầm non A và Trường Mầm non 1/6 tại Ba Đình, Hà Nội. Với Lan Anh, hình ảnh người giáo viên hiện đại không chỉ cần chuyên môn mà còn cần năng lượng tích cực và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh.

Đầu năm 2026, cô tiếp tục thu hút sự quan tâm khi trở thành khách mời talkshow "Vén màn sự thật showbiz - góc nhìn người trong nghề" tại Đại học FPT Hà Nội. Tại đây, Lan Anh có những chia sẻ thẳng thắn về drama truyền thông, áp lực hình ảnh và mặt trái phía sau ánh hào quang showbiz. Theo cô, mạng xã hội có thể giúp người trẻ nổi tiếng nhanh hơn nhưng cũng dễ khiến họ đánh mất bản thân nếu không có nền tảng giá trị đủ vững.

Bên cạnh công việc đào tạo, Lan Anh còn trực tiếp huấn luyện 1:1 cho nhiều học viên tham gia các cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt, cô là huấn luyện viên chương trình The Face tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trong hai năm liên tiếp. Dưới sự dẫn dắt của cô, nhiều học viên đã giành được các danh hiệu như Hoa khôi, Nam vương và nhiều giải thưởng nổi bật khác.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, Lan Anh còn gây ấn tượng bởi hình ảnh năng động trong thể thao. Hiện cô là thành viên của Câu lạc bộ Pickleball Nghệ sĩ Hà Nội và tích cực tham gia nhiều giải đấu. Với cô, thể thao là cách để rèn luyện sức khỏe, duy trì tinh thần tích cực và cân bằng áp lực công việc.

Nhờ sự nghiêm túc trong tập luyện, Lan Anh đã đạt được nhiều thành tích đáng chú ý như Giải Vô địch Pickleball Thép Linh Lộc tại Bắc Ninh, Giải Ba đôi nam nữ nghệ sĩ tại Hội làng Trịnh Xá, Giải Vô địch tháng 6/2025 của CLB Pickleball Nghệ sĩ Hà Nội hay Giải Ba team tại giải đấu VTV Tam Hùng Pickleball 2026.

Giữa thời đại mà nhiều người dễ bị cuốn theo những giá trị hào nhoáng trên mạng xã hội, Khiếu Lan Anh vẫn chọn cách phát triển bền vững bằng chuyên môn, sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Từ vai trò chuyên gia đào tạo, ban giám khảo đến huấn luyện viên hay vận động viên phong trào, cô đều cho thấy hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại luôn chủ động tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Có lẽ cũng vì thế mà Khiếu Lan Anh ngày càng nhận được sự yêu mến từ nhiều bạn trẻ. Không chỉ là một chuyên gia đào tạo phong thái, cô còn trở thành hình mẫu về sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần không ngừng hoàn thiện chính mình trong cuộc sống hiện đại.