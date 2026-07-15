Đón tuổi lên 10, Takashimaya trang hoàng rực rỡ và tung chuỗi hoạt động đặc sắc

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tuổi 10, TTTM Takashimaya ra mắt không gian trang trí độc đáo lấy ý tưởng từ nghệ thuật đan tre Việt Nam, đồng thời tung loạt hoạt động thú vị.

Takashimaya là điểm đến quen thuộc của giới trẻ ngay giữa lòng Sài Gòn

Điểm hẹn được yêu thích của nhiều khách hàng

Tháng 7 năm 2016, TTTM Takashimaya chính thức mở cửa chào đón những vị khách Việt Nam đầu tiên. Một trong những giá trị được Takashimaya gìn giữ xuyên suốt 10 năm qua chính là tinh thần Omotenashi - nghệ thuật hiếu khách mang đậm bản sắc văn hóa của xứ sở hoa anh đào.

Takashimaya trở thành điểm đến thân quen của nhiều nhóm khách hàng khác nhau nhờ cập nhật xu hướng và liên tục làm mới không gian. Với các bạn trẻ, nơi đây hấp dẫn bởi những góc trang trí theo mùa giàu tính nghệ thuật, cùng sự góp mặt của nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp… Đối với các gia đình, Takashimaya mang đến không gian để mọi thành viên cùng dạo chơi, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng những phút giây gắn kết bên nhau. Còn với các cặp đôi, đây là lựa chọn phù hợp những buổi hẹn hò.

Takashimaya khoác lên chiếc áo mới, đánh dấu tuổi lên 10

Bên cạnh đó, Takashimaya còn quy tụ nhiều thương hiệu được tuyển chọn kỹ lưỡng ở nhiều lĩnh vực, từ mỹ phẩm, nước hoa, thời trang cao cấp đến đồ gia dụng, sản phẩm dành cho mẹ và bé. Đặc biệt, khu ẩm thực đa dạng chính là điểm hẹn lý tưởng để nuông chiều vị giác. Tất cả góp phần tạo nên một hành trình khám phá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng trong cùng một điểm đến. ..

Góc decor kỷ niệm 10 năm với biểu tượng hoa hồng và thông điệp Shaping the Future

Shaping the Future - Khi một cột mốc mở ra hành trình mới

Mười năm là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Takashimaya tại Việt Nam, đồng thời cũng mở ra chặng đường tiếp theo với thông điệp "Shaping the Future" - Kiến tạo tương lai.

Không gian mua sắm sang trọng, với nhiều góc check-in đẹp

Bước sang giai đoạn mới, Takashimaya tiếp tục theo đuổi tinh thần đổi mới thông qua việc nâng cấp trải nghiệm mua sắm, hoàn thiện chất lượng dịch vụ và không ngừng làm mới không gian nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Đồng thời, thương hiệu cũng từng bước triển khai chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam. Sau TP.HCM, Takashimaya dự kiến sẽ hiện diện tại thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, đánh dấu bước tiến tiếp theo trên hành trình mở rộng và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt.

Đón sinh nhật tuổi 10 bằng chuỗi hoạt động đặc sắc

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 10 năm, Takashimaya sẽ mang đến nhiều không gian trải nghiệm và hoạt động. Không gian trang trí lấy cảm hứng từ biểu tượng hoa hồng kết hợp nghệ thuật đan tre thủ công Việt Nam, tạo nên điểm nhấn vừa hiện đại vừa truyền thống.

Khu trưng bày búp bê Rose Chan

Bên cạnh đó, khu trưng bày búp bê Rose-chan - biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng tại Takashimaya - cũng sẽ là điểm dừng chân thú vị dành cho các gia đình và những người yêu mến văn hóa Nhật Bản để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Một điểm nhấn khác trong chuỗi hoạt động kỷ niệm là không gian trưng bày nghệ thuật diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8/2026. Tại đây, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng các thiết kế áo dài của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cùng những mẫu túi thủ công COMAY của nhà thiết kế Trần Doãn Hùng.

Song song với đó là loạt workshop tương tác như làm tranh khảm, trang trí quạt giấy, tạo lót ly bằng đất sét tự khô hay thiết kế con dấu cá nhân. Những hoạt động này góp phần mang đến trải nghiệm sáng tạo và gần gũi, để mỗi khách tham gia đều có thể tự tay tạo nên món quà mang dấu ấn riêng của mình.

Trung tâm Thương mại Takashimaya

92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

www.takashimaya-vn.com