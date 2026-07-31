Đồng nghiệp trồng cây phát lộc cao chạm trần, cây của mình lại héo vàng: Cư dân mạng nói một câu khiến cô quyết tâm kiếm tiền

Cùng được đặt trong một văn phòng, nhận ánh sáng và điều kiện chăm sóc gần như giống nhau, nhưng hai chậu cây phát lộc lại có số phận hoàn toàn trái ngược. Một chậu xanh um, cao gần chạm trần; chậu còn lại lá vàng, thân thưa thớt.

Đưa cây xanh vào nơi làm việc đang trở thành thói quen của nhiều dân văn phòng. Chỉ cần một chậu cây nhỏ trên bàn, góc làm việc vốn khô cứng cũng có thể trở nên dễ chịu, gần gũi và bớt đơn điệu hơn.

Trong số những loại cây thường xuất hiện tại văn phòng, cây phát lộc, còn được gọi là trúc phú quý hoặc trúc may mắn, được nhiều người lựa chọn vì có hình dáng thanh thoát, dễ trồng bằng nước và không đòi hỏi quá nhiều ánh sáng. Tên gọi của cây cũng gắn với ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng nên càng được giới văn phòng yêu thích.

Tuy nhiên, không phải chậu cây phát lộc nào cũng lớn lên theo đúng kỳ vọng của chủ nhân.

Một chậu cao gần chạm trần, một chậu héo vàng dù cùng sống trong văn phòng

Mới đây, một phụ nữ sống tại Chiết Giang, Trung Quốc, chia sẻ loạt ảnh về hai chậu cây phát lộc trong văn phòng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chậu thứ nhất thuộc về một đồng nghiệp của cô. Từ vài thân cây ban đầu, cây đã phát triển xanh tốt, cành lá sum suê và vươn cao gần chạm trần nhà. Những tán lá xanh đan vào nhau khiến góc văn phòng trông chẳng khác nào một khu vườn nhỏ.

Trong quan niệm dân gian, cây phát lộc càng xanh tốt, vươn cao càng được xem là biểu tượng của công việc thuận lợi và tài lộc đi lên. Bởi vậy, khi nhìn chậu cây của đồng nghiệp, người phụ nữ không khỏi cảm thán rằng cây đang thể hiện đúng tinh thần "tài lộc cao ngút".

Thế nhưng, câu chuyện trở nên hài hước khi cô quay sang chậu cây của mình.

Dù được trồng trong cùng một không gian, chậu cây của người phụ nữ lại có phần thân thưa thớt, lá chuyển vàng và một số cành có dấu hiệu khô héo. Sự đối lập quá rõ ràng khiến cô không khỏi thắc mắc: "Cùng một văn phòng, cùng điều kiện ánh sáng, tại sao cây của đồng nghiệp phát triển mạnh còn cây của tôi lại ngày càng yếu đi?".

Sau khi quan sát chậu cây xanh um của đồng nghiệp, cô hài hước chia sẻ rằng mình bỗng có thêm quyết tâm kiếm tiền. Tuy nhiên, cô cũng tự hỏi không biết đến bao giờ "khối tài sản và vinh hoa" tượng trưng bởi chậu cây kia mới đến lượt mình.

Cư dân mạng: "Cây của đồng nghiệp đang phát tài, còn bạn thì nên kiểm tra lại ví tiền"

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi. Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất viết: "Tôi thực sự bắt đầu lo lắng cho vận may tài chính của bạn trong năm nay".

Một số người cho rằng cây cối chỉ phản ánh kỹ năng chăm sóc, nhưng nhiều người vẫn không bỏ qua cơ hội trêu đùa chủ bài đăng.

"Nhìn cây của đồng nghiệp bạn đi, đúng là tài lộc đang tăng trưởng theo cấp số nhân", một người bình luận.

Người khác hài hước hơn: "Cây phát lộc vốn nổi tiếng dễ sống mà bạn cũng làm nó héo được thì đúng là có năng lực đặc biệt".

Không ít cư dân mạng còn đăng ảnh cây xanh tại nơi làm việc của mình để tham gia cuộc "so tài". Có người sở hữu chậu cây phát lộc mọc cao hơn đầu người, có người trồng cây chỉ còn vài chiếc lá, trong khi một số chậu gần như chỉ còn thân cây trơ trụi.

Một tài khoản chia sẻ: "Trong phòng tôi, ngoài tôi và mấy con côn trùng thì dường như không có sinh vật nào sống khỏe được. Cây gì mang vào cũng lần lượt héo".

Trái lại, có người tự hào khoe đã cứu được chậu cây sắp chết của đồng nghiệp và tin rằng đây là dấu hiệu mình sắp gặp vận may.

Dù những lời bình luận chủ yếu mang tính giải trí, loạt ảnh cũng khiến nhiều người quan tâm hơn đến cách chọn và chăm sóc cây trong môi trường văn phòng.

Chọn cây để bàn cần căn cứ vào ánh sáng và diện tích

Không có một loại cây nào phù hợp với mọi văn phòng. Trước khi mua cây, điều quan trọng nhất là quan sát điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và diện tích tại nơi làm việc.

Với những văn phòng có cửa sổ lớn, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên, người trồng có thể lựa chọn các loại cây cần ánh sáng tương đối tốt. Tuy nhiên, ngay cả cây ưa sáng cũng nên tránh đặt sát kính vào những thời điểm nắng quá mạnh vì nhiệt tích tụ có thể làm cháy lá.

Nếu yêu thích hoa, lan hồ điệp là lựa chọn phổ biến trong mùa thu và mùa đông. Hoa có nhiều màu sắc, hình dáng thanh lịch và có thể giúp bàn làm việc trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, lan hồ điệp cần độ ẩm và ánh sáng phù hợp, không phải loại cây có thể bỏ quên trong thời gian dài.

Với những người thích cây xanh, trầu bà, lan chi, dương xỉ măng tây, lưỡi hổ hoặc cây phát lộc thường dễ bố trí hơn.

Trầu bà có cành rủ tự nhiên, thích hợp đặt trên kệ hoặc tủ tài liệu. Lan chi có lá dài, mềm, phù hợp với các góc có ánh sáng tán xạ. Dương xỉ măng tây mang dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng cần độ ẩm tương đối ổn định.

Trong những văn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên, cây lưỡi hổ, kim tiền hoặc một số giống trầu bà thường có khả năng thích nghi tốt hơn. Tuy nhiên, "chịu bóng" không có nghĩa là cây có thể sống lâu trong bóng tối hoàn toàn. Cây vẫn cần được tiếp xúc với ánh sáng gián tiếp hoặc thỉnh thoảng chuyển đến vị trí sáng hơn.

Ngoài ánh sáng, diện tích cũng là yếu tố cần tính toán. Một chậu cây nhỏ có thể phù hợp với bàn làm việc, nhưng những giống có tốc độ sinh trưởng nhanh hoặc tán lớn nên đặt ở hành lang, góc phòng hay cạnh cửa sổ để tránh chiếm không gian và cản trở công việc.

Vì sao cây phát lộc dễ bị vàng lá?

Cây phát lộc thường được trồng thủy sinh vì cách chăm sóc khá đơn giản. Tuy nhiên, cây vẫn có thể vàng lá hoặc thối rễ nếu nguồn nước, ánh sáng và dinh dưỡng không phù hợp.

Nguyên nhân phổ biến đầu tiên là chất lượng nước. Nếu sử dụng nước máy, người trồng có thể để nước trong bình chứa khoảng một ngày trước khi dùng. Trong giai đoạn cây chưa ra rễ ổn định, nên thay nước định kỳ khi thấy nước đục hoặc có mùi.

Khi bộ rễ đã phát triển khỏe, không nhất thiết phải thay toàn bộ nước quá thường xuyên. Người trồng chỉ cần bổ sung nước khi mực nước giảm, đồng thời vệ sinh bình nếu xuất hiện rêu hoặc cặn bẩn.

Mực nước cũng không nên quá cao. Việc ngâm phần lớn thân cây trong nước có thể làm tăng nguy cơ thối thân. Thông thường, chỉ cần để nước ngập phần rễ và một đoạn ngắn phía dưới thân.

Ánh sáng là nguyên nhân thứ hai. Cây phát lộc thích môi trường sáng nhưng không chịu được nắng gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Nếu đặt sát cửa kính có nắng trưa, lá cây có thể bị vàng hoặc cháy mép.

Ngược lại, nếu cây luôn nằm trong góc tối, không được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, thân cây có thể yếu, lá nhạt màu và chậm phát triển. Vị trí phù hợp là nơi có ánh sáng tán xạ, chẳng hạn gần cửa sổ nhưng có rèm che.

Không nên cho đinh sắt hay vật lạ vào bình nước

Trong phần bình luận của bài đăng, một số người chia sẻ mẹo cho đinh sắt vào bình trồng cây để bổ sung chất sắt. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp chăm sóc được khuyến khích.

Đinh sắt có thể bị gỉ, làm thay đổi chất lượng nước và tạo ra môi trường không ổn định cho bộ rễ. Nếu cây có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng, người trồng nên sử dụng dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho cây thủy sinh với liều lượng thấp theo hướng dẫn.

Việc bón quá nhiều dung dịch dinh dưỡng cũng có thể khiến rễ bị tổn thương. Với cây đặt trong văn phòng, chỉ nên bổ sung một lượng nhỏ theo định kỳ, thay vì liên tục nhỏ thêm phân vì muốn cây phát triển nhanh.

Nếu cây được trồng trong đất, giá thể cần thoát nước tốt. Chậu phải có lỗ thoát nước, tránh tình trạng đất ẩm kéo dài khiến rễ bị úng. Trong giai đoạn cây phát triển mạnh, có thể dùng phân bón pha loãng, nhưng không cần bón quá thường xuyên.

Nhiệt độ thích hợp cho cây phát lộc thường nằm trong khoảng 18-28 độ C. Cây không thích nhiệt độ quá thấp, luồng gió điều hòa thổi trực tiếp hoặc sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Trong văn phòng, nhiều người thường đặt cây ngay dưới cửa gió điều hòa. Đây có thể là nguyên nhân khiến lá cây khô mép, vàng dần dù vẫn được bổ sung nước đều đặn.

Cây xanh không quyết định tài lộc, nhưng có thể phản ánh cách chủ nhân chăm sóc

Không có bằng chứng cho thấy một chậu cây xanh tốt có thể quyết định vận may hay tình hình tài chính của chủ nhân. Tuy nhiên, việc chăm sóc cây vẫn mang lại một niềm vui nhỏ trong môi trường làm việc vốn nhiều áp lực.

Một chậu cây phát triển khỏe mạnh thường là kết quả của nhiều yếu tố: chọn đúng giống cây, đặt đúng vị trí, tưới nước vừa đủ và quan sát kịp thời những thay đổi nhỏ.

Có lẽ người phụ nữ trong câu chuyện không cần quá lo lắng về "vận may năm nay". Thay vì nhìn chậu cây của đồng nghiệp rồi sốt ruột chờ tài lộc, cô chỉ cần kiểm tra lại nguồn nước, ánh sáng, bộ rễ và vị trí đặt cây.

Bởi đôi khi, khoảng cách giữa một chậu cây xanh um cao chạm trần và một chậu cây vàng lá không nằm ở vận may, mà chỉ đơn giản là vài centimet ánh sáng, một luồng điều hòa lạnh hoặc một lần thay nước chưa đúng lúc.