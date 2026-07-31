Con gái đại gia xi măng Bắc Ninh: Idol "tóp tóp" hơn 80 triệu lượt thích, visual "ăn tiền" còn style thì đỉnh khỏi nói

Mỹ nữ sinh năm 2005 gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào cùng style sành điệu, cuốn hút.

Bạch Dương (sinh năm 2005) được nhiều người biết đến là con gái của một đại gia xi măng có tiếng tại Bắc Ninh. Tuy nhiên, thay vì chỉ gây chú ý bởi xuất thân "ngậm thìa vàng", cô gái Gen Z này còn dần tạo dựng dấu ấn riêng trên mạng xã hội nhờ sự chỉn chu trong cách xây dựng nội dung. Trên trang TikTok cá nhân, Bạch Dương đã thu về hơn 80 triệu lượt thích với những video xoay quanh cuộc sống thường ngày, làm đẹp, thời trang và nhiều năng lượng tích cực. Không chạy theo chiêu trò hay nội dung gây tranh cãi, cô ghi điểm bằng hình ảnh gần gũi, tự nhiên cùng cách chia sẻ nhẹ nhàng, khiến lượng người theo dõi ngày càng tăng. Bên cạnh nhan sắc trong trẻo và visual nổi bật, Bạch Dương còn được xem là một trong những gương mặt trẻ có gu thời trang đáng tham khảo. Những outfit cô lựa chọn thường mang tinh thần nữ tính, hiện đại, dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày, nhờ đó không ít cách phối đồ của cô nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ học theo.

Cùng ngắm loạt outfit mùa hè mới nhất của Bạch Dương để xem vì sao cô nàng lại trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp của nhiều bạn trẻ, đồng thời bỏ túi không ít ý tưởng phối đồ vừa xinh vừa dễ ứng dụng!

Trong bộ ảnh mới, Bạch Dương khoe visual xinh đẹp cùng outfit trắng đúng chuẩn nàng thơ. Chiếc đầm dài cổ V, tay ngắn được điểm xuyết những đường ren hoa tinh tế, vừa đủ điệu để tổng thể thêm mềm mại mà không hề sến. Đây là kiểu váy rất đáng có trong tủ đồ của chị em vì chỉ cần diện lên là đã toát lên vẻ nữ tính, nhẹ nhàng, diện đi dạo phố hay du lịch đều hợp.

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Phong cách của Bạch Dương thiên về sự sành điệu, năng động và trendy. Khi đi cà phê dạo phố, cô chọn một chiếc đầm ngắn nổi bật với thiết kế cổ yếm cùng chất liệu voan mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng. Gam hồng ngọt ngào kết hợp với túi xách tone-sur-tone giúp tổng thể thêm hài hòa, trẻ trung và cực kỳ bắt mắt. Chỉ cần lên đồ đơn giản như vậy cũng đủ giúp cô nàng nổi bật trong mọi khung hình.

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Bạch Dương gợi ý cho chị em một công thức dạo phố đơn giản nhưng cực kỳ hút mắt. Cô kết hợp áo cổ V tay dơi màu hồng đậm với quần short jeans cơ bản, tạo nên tổng thể trẻ trung mà nổi bật. Gam màu rực rỡ giúp outfit thêm tươi tắn, trong khi quần short denim mang đến cảm giác năng động và dễ ứng dụng. Đây là kiểu phối đồ chuẩn vibe hè, vừa xinh xắn, thời thượng lại không mất nhiều thời gian để lên đồ.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Không nằm ngoài xu hướng, Bạch Dương nhanh chóng cập nhật gam màu Tiffany đang "làm mưa làm gió" mùa hè năm nay. Cô chọn một chiếc áo trơn màu xanh Tiffany nổi bật, phối cùng quần short jeans để tạo nên tổng thể sành điệu và tràn đầy sức sống. Điểm nhấn là dây ngọc trai được kết hợp khéo léo, giúp outfit thêm phần nữ tính và có gu. Đây là công thức lên đồ rất đáng tham khảo cho những chuyến đi biển hay nghỉ dưỡng, vừa lên hình nổi bật vừa mang đậm không khí mùa hè.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Style đi biển của Bạch Dương đẹp không trượt phát nào. Trong một outfit, cô lựa chọn set áo hai dây dáng ôm kết hợp cùng chân váy ngắn buộc dây, vừa khéo léo tôn vóc dáng vừa mang đến cảm giác năng động, nữ tính. Thiết kế ôm vừa đủ giúp khoe đường cong một cách tinh tế, tạo vẻ ngoài quyến rũ nhưng không hề phô trương. Đây hứa hẹn sẽ là công thức mặc đẹp đáng để chị em lưu lại cho những chuyến du lịch biển sắp tới.