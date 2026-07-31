Vì sao ngày càng nhiều người trẻ tin chọn Vinamilk?

Người tiêu dùng trẻ hôm nay không chọn thương hiệu chỉ vì quen mặt. Họ tìm hiểu, đặt câu hỏi, và dành sự yêu thích cho những cái tên có câu chuyện đủ sâu và bản lĩnh đủ lớn để tự hào khi nhắc đến. Vậy điều gì ở một thương hiệu Việt 50 năm tuổi như Vinamilk khiến thế hệ mới yêu thích và tin chọn?

Dấu mốc nửa thế kỷ thành lập của hãng sữa quốc dân Vinamilk vừa được tái hiện trong chương trình nghệ thuật "50 năm - Phụng sự khát vọng Việt" trên sóng VTV1. Không chỉ nhìn lại chặng đường lớn lên cùng nhiều thế hệ người Việt, chương trình còn cho thấy một thương hiệu luôn chuyển động cùng nhịp sống, từ sản phẩm, công nghệ đến cách kết nối với người tiêu dùng. Với người trẻ, 50 năm ấy chính là bề dày của một thương hiệu đã được thời gian và niềm tin của hàng chục triệu gia đình kiểm chứng.

Làm mới từ thiết kế đến chất lượng sản phẩm

Điều khiến người trẻ ấn tượng với một thương hiệu là khi dù ở vị thế dẫn đầu, thương hiệu ấy vẫn không ngừng tự làm mới. Năm 2023, Vinamilk thực hiện cuộc "lột xác" nhận diện lớn nhất trong nhiều thập kỷ: logo tinh giản, bảng màu tươi sáng, phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc quen thuộc.

Không chỉ thiết kế, thứ khiến người trẻ thực sự chú ý còn nằm ở bên trong sản phẩm. Trong suốt nhiều năm, công thức nhiều sản phẩm của Vinamilk được cải tiến theo hướng hương vị tự nhiên hơn, giảm độ ngọt để hợp với khẩu vị và lối sống lành mạnh mà thế hệ mới đang theo đuổi. Sự làm mới đồng thời cả diện mạo lẫn chất lượng khiến một cái tên gắn với ông bà, bố mẹ bỗng trở nên "hợp gu" với chính con cháu họ.

Tính đến năm 2025, Vinamilk đã tung và tái tung hơn 300 đơn vị sản phẩm (SKUs) thuộc 15 ngành hàng, cho thấy một thương hiệu không "ngủ quên" trên sản phẩm quen thuộc mà liên tục nâng chuẩn để bắt kịp nhu cầu thay đổi từng ngày.

Năm 2023, Vinamilk thay đổi bộ nhận diện, đánh dấu sự chuyển mình táo bạo sau gần 5 thập kỷ hiện diện trong gia đình Việt.

Mỗi thế hệ một nhu cầu, một lời giải

Người tiêu dùng hôm nay không chọn sữa theo thói quen, mà tìm giải pháp phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng và lối sống của họ. Với mỗi nhóm khách hàng trẻ, Vinamilk lại có một cách tiếp cận riêng

Với các phụ huynh trẻ, ưu tiên số một luôn là sự an toàn cho con. Đó là lý do dòng sữa bột Optimum được nhiều mẹ tin chọn. Đây là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam bổ sung đến 6 HMO, nhóm dưỡng chất lấy cảm hứng từ chính sữa mẹ, hỗ trợ hệ tiêu hóa và đề kháng của trẻ nhỏ. Cách tiếp cận theo "chuẩn vàng" sữa mẹ, cùng việc Optimum là thương hiệu sữa đầu tiên tại châu Á đạt đồng thời hai chứng nhận Purity Award (về độ tinh khiết) và First 1,000 Day Promise (giai đoạn 1.000 ngày đầu đời), biến những cái tên giải thưởng thành một cam kết cụ thể mà mẹ có thể tin tưởng.

Với Gen Z, câu chuyện lại xoay quanh lối sống xanh. Dòng sữa tươi Green Farm "hợp gu" các bạn trẻ đến bất ngờ. Để có đồng cỏ sạch, Vinamilk chấp nhận dành 3 năm "cho đất nghỉ ngơi" và nhiều năm thử nghiệm công nghệ hút chân không nhằm giữ trọn vị tươi tự nhiên. Thành quả là ly sữa được nhận xét thơm, thanh béo, dễ uống và không quá ngọt, đúng khẩu vị thanh nhẹ người trẻ ưa chuộng.

Quan trọng hơn, hệ thống trang trại sinh thái vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới Net Zero, biến chất thải thành năng lượng tái tạo và tuần hoàn hàng trăm nghìn tấn nước mỗi năm. Cùng với sữa tươi 100% và các dòng sữa hạt, Green Farm cho thấy chọn Vinamilk cũng là chọn một thương hiệu chia sẻ mối quan tâm đến môi trường.

Luôn sáng tạo và đổi mới đã góp phần giúp Vinamilk trở thành "bạn của mọi nhà".

50 năm lớn lên cùng mỗi gia đình Việt

Có những thương hiệu gắn với tuổi thơ rồi dần lùi vào ký ức. Cũng có những thương hiệu lớn lên cùng người tiêu dùng, đồng hành qua từng giai đoạn cuộc đời. Vinamilk thuộc nhóm thứ hai, và đó là tài sản khó sao chép nhất của thương hiệu sau nửa thế kỷ.

Vinamilk đồng hành với hạnh phúc của hàng triệu gia đình Việt qua nhiều thế hệ suốt 50 năm.

Điều quý giá nhất một thương hiệu gây dựng được không phải quy mô hay giải thưởng, mà là niềm tin được trao đi rồi truyền lại từ sự thấu hiểu: ly sữa Vinamilk từng được bà pha cho mẹ thuở nhỏ, để hôm nay chính người mẹ ấy lại chọn Vinamilk cho con mình gần như không cần đắn đo. Niềm tin ấy được bồi đắp qua hàng chục năm hiện diện trong những khoảnh khắc rất đời thường như bữa sáng trước giờ đến trường, hộp sữa mẹ đặt để vào cặp, hay ly sữa thơm ngon cả nhà cùng thưởng thức.

Và chính điều đó giúp Vinamilk trở thành một phần trong hành trình lớn lên của mỗi người. Sau 50 năm, thương hiệu vẫn tiếp tục hành trình Phụng sự khát vọng Việt, không chỉ bằng những sản phẩm chất lượng, mà còn bằng sự đồng hành bền bỉ cùng niềm hạnh phúc của từng mái ấm Việt Nam.