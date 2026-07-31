Kiểu áo cứ mặc là trẻ ra 5 tuổi, hội sành điệu thi nhau diện khi mùa thu gõ cửa

Áo dệt kim là một trong những món đồ hiếm hoi vừa đáp ứng yếu tố thời trang, vừa có tính ứng dụng cao.

Mỗi khi tiết trời bắt đầu dịu mát, tủ đồ của các tín đồ thời trang cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nếu mùa hè là "sân chơi" của áo thun, sơ mi linen hay váy hai dây, thì khi thu sang, áo dệt kim lại trở thành món đồ được yêu thích nhất. Không quá dày như áo len mùa đông nhưng cũng đủ ấm áp trong những ngày se lạnh, áo dệt kim là lựa chọn hoàn hảo để vừa giữ vẻ ngoài thanh lịch, vừa mang đến cảm giác trẻ trung và nữ tính. Chính vì vậy, không khó để bắt gặp các fashionista, blogger thời trang hay những ngôi sao nổi tiếng liên tục xuất hiện với những chiếc áo dệt kim trong thời gian gần đây. Từ phong cách công sở đến dạo phố, món đồ này đều có thể "cân đẹp", giúp người mặc trông trẻ hơn vài tuổi mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

Điểm cộng lớn nhất của áo dệt kim nằm ở chất liệu. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng dệt kim chỉ phù hợp với mùa lạnh, các thiết kế hiện đại được làm từ sợi cotton, viscose hoặc len mỏng có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, co giãn nhẹ và rất thoáng khí. Nhờ đó, áo dệt kim đặc biệt phù hợp với thời điểm giao mùa, khi buổi sáng và tối hơi se lạnh nhưng ban ngày vẫn có nắng. Chất vải mềm mại ôm nhẹ cơ thể tạo cảm giác dễ chịu, không bí bách ngay cả khi phải ngồi làm việc trong văn phòng suốt nhiều giờ. Đây cũng là lý do nhiều chị em ưu tiên áo dệt kim thay cho blazer hoặc áo khoác mỏng trong những ngày đầu thu.

Nếu áo thun mang hơi hướng năng động thì áo dệt kim lại giúp tổng thể trở nên mềm mại và tinh tế hơn. Những đường dệt nhỏ, bề mặt vải có độ nổi nhẹ tạo cảm giác sang trọng mà vẫn gần gũi. Chỉ cần một chiếc áo dệt kim cổ tròn hoặc cổ tim kết hợp cùng quần âu là đã đủ tạo nên hình ảnh chỉn chu nơi công sở. Với những cô nàng yêu thích phong cách Hàn Quốc, áo dệt kim màu kem, be, hồng phấn, xanh pastel hay nâu nhạt là lựa chọn rất đáng thử. Những gam màu này không chỉ dễ phối đồ mà còn giúp gương mặt trông tươi sáng và trẻ trung hơn.

Một trong những ưu điểm khiến áo dệt kim được yêu thích là khả năng tôn lên đường cong rất tự nhiên. Thay vì ôm sát như áo body, đa số áo dệt kim chỉ ôm nhẹ cơ thể, vừa đủ để tạo cảm giác gọn gàng mà không gây phản cảm. Điều này giúp người mặc trông thanh thoát hơn nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, phù hợp trong nhiều hoàn cảnh. Các thiết kế cổ tròn, cổ vuông, cổ tim hay tay lửng đều rất dễ mặc. Với những chị em ngoài 30 hoặc 40 tuổi, đây là món đồ giúp tôn lên nét nữ tính mà không cần diện những thiết kế quá cầu kỳ hay cắt xẻ.

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của áo dệt kim chính là tính linh hoạt. Đối với môi trường công sở, bạn có thể phối áo dệt kim cùng quần âu ống suông, chân váy bút chì hoặc chân váy midi. Chỉ cần thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày slingback là đã có ngay một bộ trang phục thanh lịch và chuyên nghiệp. Nếu đi cà phê hay dạo phố cuối tuần, áo dệt kim lại rất ăn ý với quần jeans xanh, chân váy chữ A hoặc quần short cạp cao. Một đôi sneaker trắng hay loafer sẽ giúp tổng thể trẻ trung và năng động hơn rất nhiều.

Vào những ngày trời se lạnh hơn, bạn có thể khoác thêm blazer, trench coat hoặc cardigan mỏng. Nhờ thiết kế gọn gàng, áo dệt kim không tạo cảm giác cồng kềnh khi mặc nhiều lớp. Năm nay, các mẫu áo dệt kim cổ polo, cổ tròn tối giản và cardigan cài khuy nhỏ đang được yêu thích nhất. Ngoài ra, những thiết kế sọc ngang, kẻ Breton hoặc áo dệt kim màu bơ, đỏ burgundy, nâu chocolate cũng là những xu hướng nổi bật của mùa thu. Nếu yêu thích phong cách tối giản, hãy ưu tiên các gam màu trung tính như trắng kem, be, xám hoặc đen. Ngược lại, những cô nàng muốn "hack tuổi" có thể thử các màu pastel như hồng phấn, xanh baby hay vàng bơ - những tông màu vừa trẻ trung vừa rất dễ phối.

Để áo dệt kim phát huy tối đa khả năng tôn dáng, nên ưu tiên những thiết kế vừa vặn thay vì quá rộng hoặc quá bó. Chất liệu có độ rủ nhẹ sẽ giúp tổng thể thanh thoát và sang trọng hơn. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến độ dày của sợi dệt. Trong thời tiết đầu thu, những chiếc áo dệt kim mỏng sẽ dễ mặc hơn, còn khi trời lạnh hơn có thể chuyển sang chất liệu dày và giữ nhiệt tốt.

Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Áo mongtoghi CARDINA cổ polo tay lỡ nhẹ nhàng màu sắc hài hòa phối kẻ ngang trẻ trung thanh lịch 4ALL08

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Có thể thấy, áo dệt kim là một trong những món đồ hiếm hoi vừa đáp ứng yếu tố thời trang, vừa có tính ứng dụng cao. Chỉ với một chiếc áo đơn giản, bạn có thể tạo nên nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch nơi công sở đến trẻ trung khi xuống phố. Nhờ chất liệu mềm mại, khả năng tôn dáng khéo léo và cách phối đồ linh hoạt, không khó hiểu khi áo dệt kim đang trở thành "ngôi sao" của tủ đồ mùa thu. Nếu muốn làm mới phong cách trong mùa giao mùa này, đây chắc chắn là item rất đáng để đầu tư.