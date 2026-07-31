Mấy chị Tây mê váy lụa Hội An đến mức vỡ òa: Khoác lên người, ai cũng ngỡ mình là công chúa Disney
Đến Hội An, các chị Tây mê nhất là may váy lụa điệu đà.
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Nói về dịch vụ khiến du khách quốc tế mê như điếu đổ khi đến Việt Nam, may đồ lấy ngay ở Hội An chắc chắn đứng hàng top. Chỉ cần đưa một tấm ảnh trên Pinterest, các "pháp sư" may đo Phố Cổ với tay nghề thượng thừa sẽ biến ý tưởng thành thành phẩm đẹp mắt chỉ sau một thời gian ngắn. Và trong số hàng trăm kiểu trang phục, váy lụa chính là "chân ái" được các chị khách Tây mê bậc nhất.
Sở hữu chất liệu mềm mại, nhẹ tênh và rủ tự nhiên, váy lụa không chỉ mang đến cảm giác thoải mái mà còn khéo léo tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế. Đặc biệt, khi xu hướng thời trang tối giản và thanh lịch đang lên ngôi, những chiếc váy lụa càng được săn đón bởi vẻ đẹp sang trọng nhưng không phô trương. Dưới đây là loạt mẫu váy lụa được các du khách quốc tế đặt may tại Hội An, mỗi thiết kế đều mang một dấu ấn riêng nhưng đều khiến người xem phải xuýt xoa vì độ tinh tế và cuốn hút.
Không phải ngẫu nhiên mà may đo ở Hội An luôn nằm trong danh sách những trải nghiệm được du khách quốc tế yêu thích. Đặc biệt với váy lụa - thiết kế đòi hỏi chất liệu đẹp, đường cắt chuẩn và kỹ thuật xử lý tinh tế - tay nghề của các thợ may Phố Cổ càng có cơ hội được thể hiện. Từ khâu chọn loại lụa, tư vấn màu sắc, lấy số đo, chỉnh phom đến hoàn thiện sản phẩm, mọi công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ. Chỉ sau khoảng 24-48 giờ (tùy mẫu), nhiều du khách đã có thể nhận chiếc váy được may riêng theo đúng số đo và sở thích của mình. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật may lành nghề và vẻ đẹp mềm mại của chất liệu lụa đã tạo nên những thiết kế vừa vặn, tôn dáng và đủ sức khiến bất cứ ai cũng muốn mang về làm kỷ niệm sau chuyến ghé thăm Hội An.