Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng chậu rửa bát đôi? 2 thiết kế đang dần trở thành xu hướng mới

Chậu rửa bát đôi từng là lựa chọn gần như mặc định trong nhiều căn bếp Việt. Tuy nhiên, khi thói quen nấu nướng và thiết kế bếp thay đổi, ngày càng nhiều gia đình chuyển sang những kiểu chậu mới có tính linh hoạt và tiện dụng hơn.

Trong nhiều năm, chậu rửa bát đôi xuất hiện phổ biến ở cả căn hộ lẫn nhà phố. Thiết kế hai hố rửa được xem là giải pháp giúp phân chia khu vực sơ chế thực phẩm và rửa bát đĩa, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng khi sử dụng. Tuy nhiên, xu hướng thiết kế bếp hiện nay không còn chỉ hướng đến việc "chia nhiều ngăn" mà ưu tiên sự linh hoạt, tối ưu không gian thao tác và khả năng đáp ứng các thiết bị nhà bếp hiện đại. Chính vì vậy, chậu đơn cỡ lớn và chậu workstation (chậu tích hợp phụ kiện) đang dần xuất hiện nhiều hơn trong các công trình mới.

Vì sao chậu rửa bát đôi không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải vì chậu đôi là một thiết kế lỗi thời. Thực tế, nó vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi kích thước vật dụng nhà bếp ngày càng lớn và cách sử dụng bếp thay đổi, một số hạn chế của kiểu chậu này cũng dần bộc lộ.

Khó rửa những vật dụng kích thước lớn

Một trong những bất tiện lớn nhất của chậu đôi là mỗi hố rửa thường có diện tích khá nhỏ. Với các vật dụng như nồi lẩu, nồi áp suất, khay nướng, chảo chống dính cỡ lớn hay khay của nồi chiên không dầu, việc đặt lọt hoàn toàn vào chậu để vệ sinh không hề dễ dàng. Nhiều người phải xoay trở nhiều lần hoặc để một phần vật dụng nằm ngoài thành chậu, khiến nước bắn ra mặt bếp và việc vệ sinh trở nên bất tiện hơn.

Không tận dụng hết diện tích

Với không ít gia đình, hai hố rửa hiếm khi được sử dụng cùng lúc. Trong phần lớn thời gian, một bên thường chỉ để ráo bát hoặc chứa thực phẩm chờ sơ chế, trong khi toàn bộ thao tác rửa lại diễn ra ở hố còn lại. Điều này khiến diện tích bị chia nhỏ mà hiệu quả sử dụng không tương xứng, đặc biệt trong những căn bếp có mặt bàn hạn chế.

Chưa thực sự phù hợp với thói quen nấu nướng hiện nay

Nhiều gia đình hiện sử dụng máy rửa bát nên số lượng bát đĩa cần rửa bằng tay giảm đáng kể. Chậu rửa vì thế không còn đóng vai trò "rửa toàn bộ bát đĩa" như trước mà chủ yếu phục vụ sơ chế thực phẩm, rửa rau củ hoặc vệ sinh những dụng cụ không thể cho vào máy. Trong bối cảnh đó, một hố rửa lớn lại thuận tiện hơn hai hố nhỏ.

Chậu đơn cỡ lớn - Lựa chọn ngày càng phổ biến

Một trong những thiết kế được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay là chậu rửa một hố kích thước lớn.

Không gian thao tác rộng rãi

Thay vì chia thành hai khoang, toàn bộ diện tích được dành cho một hố rửa duy nhất. Điều này giúp việc vệ sinh nồi lớn, khay nướng, thớt hay các dụng cụ cồng kềnh trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do nhiều người thường xuyên nấu ăn hoặc có gia đình đông thành viên ưu tiên kiểu thiết kế này.

Dễ kết hợp với vòi rút và phụ kiện

Các mẫu chậu đơn hiện nay thường được thiết kế để sử dụng cùng vòi dây rút, giúp xịt rửa linh hoạt mọi vị trí trong lòng chậu. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bổ sung giá úp, khay để thực phẩm hoặc thớt đặt ngang miệng chậu khi cần mà không bị giới hạn bởi vách ngăn ở giữa.

Dễ vệ sinh hơn

Ít góc khuất và không có vách chia cũng đồng nghĩa việc lau chùi, vệ sinh lòng chậu trở nên đơn giản hơn. Cặn bẩn và thức ăn cũng ít tích tụ tại các khe nối như ở một số mẫu chậu đôi.

Chậu workstation - Xu hướng của những căn bếp hiện đại

Nếu vài năm trước workstation còn khá xa lạ thì hiện nay đây là một trong những kiểu chậu được nhiều gia đình trẻ quan tâm. Đặc điểm của loại chậu này là được tích hợp hệ ray hoặc gờ đỡ để lắp các phụ kiện đi kèm như thớt, rổ inox, khay để thực phẩm, rá úp hay giá làm ráo.

Biến khu vực chậu rửa thành nơi sơ chế

Thay vì phải di chuyển qua lại giữa nhiều vị trí trong bếp, người dùng có thể rửa rau, cắt thực phẩm, để ráo và chuẩn bị nguyên liệu ngay trên chậu. Điều này vừa tiết kiệm diện tích mặt bàn, vừa hạn chế nước bắn ra khu vực xung quanh.

Tăng tính linh hoạt

Các phụ kiện có thể tháo lắp tùy nhu cầu sử dụng. Khi không cần, chậu vẫn hoạt động như một chậu rửa thông thường; khi cần sơ chế nhiều thực phẩm, người dùng chỉ việc lắp thêm phụ kiện. Đây là ưu điểm khiến workstation đặc biệt phù hợp với những căn bếp diện tích vừa và nhỏ.

Đồng bộ với thiết kế bếp hiện đại

Phần lớn chậu workstation hiện được sản xuất theo kiểu lắp âm hoặc bán âm mặt đá, tạo cảm giác liền mạch và gọn gàng hơn. Bên cạnh tính thẩm mỹ, kiểu lắp này cũng giúp việc gạt nước và vệ sinh mặt bếp thuận tiện hơn.

Có nên thay thế hoàn toàn chậu rửa bát đôi?

Thực tế, không có kiểu chậu nào phù hợp với mọi gia đình. Nếu thường xuyên phải rửa và sơ chế nhiều loại thực phẩm cùng lúc hoặc vẫn quen phân chia riêng khu vực rửa rau và rửa bát, chậu đôi vẫn là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, chậu đơn cỡ lớn phù hợp với những gia đình muốn có không gian thao tác rộng rãi, thường xuyên vệ sinh nồi chảo lớn hoặc đã sử dụng máy rửa bát. Với những người thích sự gọn gàng, tối ưu từng centimet trong căn bếp, chậu workstation lại mang đến nhiều tiện ích nhờ hệ phụ kiện tích hợp.

Kết luận

Xu hướng thiết kế bếp hiện nay không còn đặt nặng việc "càng nhiều ngăn càng tiện", mà hướng đến tối ưu trải nghiệm sử dụng trong thực tế. Chậu rửa bát đôi vẫn có những ưu điểm riêng và chưa hề biến mất. Tuy nhiên, với nhu cầu nấu nướng hiện đại cùng sự xuất hiện của nhiều thiết bị gia dụng mới, chậu đơn cỡ lớn và chậu workstation đang dần trở thành hai lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc khi hoàn thiện căn bếp của mình.