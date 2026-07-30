Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á: Lấy 3 chồng đẻ 3 con, U60 sành điệu không ai bằng

Ở tuổi 56, mỹ nhân này vẫn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp cùng gu ăn vận sành điệu, thời thượng.

Chung Lệ Đề (sinh năm 1970) là mỹ nhân gốc Việt đẹp và gợi cảm bậc nhất châu Á. Sau khi kết hôn lần thứ ba với nam diễn viên Trương Luân Thạc vào năm 2016, cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã kém 12 tuổi. Nữ diễn viên hiện là mẹ của ba cô con gái sở hữu nhan sắc nổi bật. Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi giữ được vóc dáng săn chắc cùng nhan sắc mặn mà theo thời gian. Bên cạnh vẻ đẹp "lão hóa ngược", phong cách thời trang trẻ trung, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ của Chung Lệ Đề cũng là điều khiến nhiều chị em yêu thích và muốn học hỏi.

Mới đây, Chung Lệ Đề thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại lễ trưởng thành của con gái Jaden với diện mạo trẻ trung, nổi bật. Cô lựa chọn thiết kế đầm cúp ngực dáng dài, được điểm xuyết lớp voan mềm mại, khéo léo tôn lên vóc dáng săn chắc, thon gọn ở tuổi U60. Phom váy ôm vừa vặn kết hợp phần cúp ngực giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai thanh mảnh, đồng thời mang đến vẻ ngoài sang trọng, thời thượng và đầy cuốn hút.

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Chung Lệ Đề theo đuổi phong cách thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Cô lựa chọn mẫu đầm dài phom suông với thiết kế sát nách tối giản, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, sang trọng. Điểm nhấn của tổng thể nằm ở bộ trang sức ngọc trai gồm vòng cổ, khuyên tai và nhẫn, giúp outfit thêm tinh tế, tôn lên khí chất quý phái mà vẫn giữ được nét hiện đại.

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Style nghỉ dưỡng của Chung Lệ Đề đẹp khó rời mắt. Cô lựa chọn mẫu đầm yếm dáng dài với phom váy bồng bềnh cùng gam xanh mát mắt, mang đến cảm giác vừa bay bổng vừa nổi bật. Thiết kế hở lưng tinh tế trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp mỹ nhân sinh năm 1970 khéo léo khoe tấm lưng thon thả, làn da trắng mịn và vẻ quyến rũ đầy cuốn hút.

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Vi vu đi biển, Chung Lệ Đề ưu ái diện thiết kế bikini liền thân vừa gợi cảm vừa tinh tế. Mẫu đồ bơi với chi tiết cut-out khéo léo giúp tôn lên đường cong cơ thể mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, không quá phô trương. Nếu yêu thích phong cách đi biển quyến rũ nhưng vẫn kín đáo, chị em nhất định nên bổ sung một thiết kế liền thân vào tủ đồ để vừa tôn dáng vừa dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh.