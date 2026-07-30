Mỹ nhân trong trẻo nhất showbiz: Visual thắp sáng mọi khung hình, diện quần jeans cũng ra khí chất

Suzy biến những món đồ cơ bản, cụ thể là quần jeans - thành "vũ khí" mặc đẹp suốt nhiều năm không chán.

Không phải ngẫu nhiên mà Suzy được gọi là "tình đầu quốc dân". Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo như thể thời gian đã "bỏ quên" cô. Nhưng nếu visual là thứ giữ chân người hâm mộ thì gu thời trang mới là điều khiến Suzy liên tục được hội mê mặc đẹp nhắc tên. Trong vô số item có trong tủ đồ, quần jeans chính là "chân ái" của nữ diễn viên. Chỉ với vài món đồ cơ bản đi kèm, Suzy đã tạo nên loạt outfit vừa dễ mặc, dễ học theo, vừa đủ tinh tế để không bao giờ lỗi mốt.

Xuất hiện tại buổi quảng bá phim, Suzy ghi điểm tuyệt đối với set đồ gồm áo sơ mi xanh pastel oversized sơ vin gọn gàng cùng quần jeans ống suông cạp cao. Chi tiết phối viền áo trắng tạo điểm nhấn cho outfit, trong khi chiếc thắt lưng đen giúp tổng thể thêm chỉn chu và tôn vòng eo. Điểm đáng học hỏi nằm ở cách cô lựa chọn quần jeans wash xanh vừa phải, không rách, không hiệu ứng quá mạnh nên tổng thể trông thanh lịch thay vì bụi bặm. Kết hợp cùng sandals quai mảnh, outfit vừa trẻ trung lại đủ lịch sự để diện đi làm, đi cà phê hay hẹn hò.

Trong một khoảnh khắc đời thường, Suzy tiếp tục chứng minh khả năng "hack tuổi" khi phối cardigan màu kem với áo hai dây ren trắng và quần jeans xanh nhạt. Sự mềm mại của chất len, chất ren kết hợp cùng denim tạo nên tổng thể ngọt ngào nhưng không quá bánh bèo. Điểm nhấn là chiếc túi đen dáng hộp giúp cân bằng outfit, khiến set đồ đủ tinh tế để mặc xuống phố mà không hề cầu kỳ.

Một trong những công thức được Suzy yêu thích nhất là phối sơ mi denim cùng quần jeans sáng màu. Thay vì chọn hai gam màu giống hệt nhau, cô tạo độ tương phản nhẹ giữa áo và quần để tổng thể có chiều sâu hơn. Áo được mặc hơi oversized, kết hợp mũ lưỡi trai và túi tote xanh tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế. Đây cũng là minh chứng cho thấy combo denim on denim hoàn toàn không hề "quê" nếu nàng biết chọn phom dáng hiện đại và phối màu hợp lý.

Ở một outfit khác, nữ diễn viên chọn phối áo phông trắng ôm nhẹ, chiều dài vừa đủ để tôn vòng eo, kết hợp quần jeans ôm xanh đậm cạp cao cùng thắt lưng nâu vintage. Combo này gần như sẽ không bao giờ lỗi mốt và chị em nào cũng nên "thủ" sẵn vài set trong tủ đồ để mặc thay đổi thường ngày. Nàng cũng có thể thêm nhấn nhá cho tổng thể bằng cách phối phụ kiện túi xách, giày hay mũ tông màu nổi bật đó nhé!

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Khi dạo chơi phố phường, Suzy kết hợp blazer xám oversized cùng quần jeans tối màu. Thay vì diện theo phong cách công sở truyền thống, cô mix thêm mũ lưỡi trai và sneakers sáng màu để tạo cảm giác trẻ trung hơn. Chính sự cân bằng giữa vẻ lịch sự của blazer và sự năng động của denim khiến outfit trở nên đặc biệt dễ ứng dụng.