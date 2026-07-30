Thời tới không cản kịp: Trend "shopping haul" đưa Việt Nam thành "tọa độ phải ghé", khách quốc tế đi 1 lần là muốn hòa tan luôn

Việt Nam trở thành "tọa độ vàng" cho những chuyến shopping haul, du khách quốc tế mê như điếu đổ.

Nhắc đến Việt Nam, nhiều du khách quốc tế sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển đẹp, đồ ăn ngon hay cà phê "đỉnh của chóp". Nhưng vài năm trở lại đây, Việt Nam còn được các tín đồ thời trang ưu ái gọi tên như một "thiên đường shopping" mới của châu Á. Từ những local brand đang lên đến các trung tâm thương mại sầm uất, trải nghiệm mua sắm tại dải đất hình chữ S ngày càng khiến du khách thích thú.

Cùng với đó, xu hướng shopping haul (quay video khoe chiến lợi phẩm sau khi mua sắm) bùng nổ trên TikTok, Instagram hay Xiaohongshu cũng góp phần đưa thời trang Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Những video thử đồ, review local brand hay "đập hộp" sau một ngày shopping tại Việt Nam liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn hàng triệu lượt xem. Không khó để bắt gặp hình ảnh các du khách đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay các nước phương Tây hào hứng khoe hàng chục túi đồ, diện ngay những món vừa mua và dành nhiều lời khen cho chất lượng, thiết kế lẫn mức giá. Chính hiệu ứng "truyền miệng" trên mạng xã hội đã giúp nhiều thương hiệu Việt được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mua sắm ngày càng được yêu thích trong khu vực.

Chỉ cần gõ các từ khóa như Vietnam shopping haul hay Shopping haul in Vietnam trên TikTok, Instagram hoặc Xiaohongshu, hàng loạt video sẽ nhanh chóng hiện ra. Từ các fashionista, travel blogger đến khách du lịch quốc tế, ai cũng hào hứng ghi lại hành trình "càn quét" các cửa hàng thời trang trong chuyến du lịch Việt Nam. Dù ghé Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế hay Ninh Bình... lịch trình của du khách gần như đều có một điểm chung: phải dành ít nhất một buổi để shopping.

Điều khiến hội mê thời trang đổ gục chính là sự đa dạng của local brand Việt. Từ những thiết kế streetwear cá tính, năng động đến các mẫu váy áo nữ tính, thanh lịch hay phong cách tối giản, sang trọng, mỗi thương hiệu đều mang dấu ấn riêng nhưng vẫn rất bắt kịp xu hướng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách xem shopping là "tiết mục bắt buộc" khi đến Việt Nam. Một trong những yếu tố ghi điểm nhất chính là mức giá. So với nhiều quốc gia trong khu vực, quần áo từ các local brand Việt có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo thiết kế chỉn chu, chất liệu tốt và bắt kịp xu hướng. Thêm vào đó, nhờ chênh lệch tỷ giá, nhiều du khách còn cảm thấy mua sắm tại Việt Nam "hời" hơn hẳn khi với cùng một khoản tiền, họ có thể mang về nhiều món đồ hơn so với ở nước mình.

Không chỉ có giá tốt, trải nghiệm mua sắm cũng là điểm cộng lớn. Ngày càng nhiều local brand Việt đầu tư vào không gian cửa hàng theo mô hình concept store với thiết kế hiện đại, mang đậm dấu ấn riêng, khiến mỗi góc đều có thể trở thành nơi check-in. Từ cách trưng bày sản phẩm, ánh sáng, âm nhạc đến khu vực thử đồ đều được chăm chút, mang lại cảm giác như đang bước vào một showroom thời trang thực thụ.

Bên cạnh đó, dịch vụ cũng nhận về nhiều lời khen từ khách quốc tế. Nhân viên thân thiện, nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ chọn size, phối đồ và đóng gói cẩn thận giúp việc mua sắm không chỉ dừng lại ở chuyện chọn quần áo mà còn trở thành một trải nghiệm trọn vẹn. Đây cũng là lý do nhiều du khách sẵn sàng quay lại những cửa hàng yêu thích trong mỗi lần ghé thăm Việt Nam, thậm chí còn giới thiệu cho bạn bè sau khi trở về nước.

