Đại mỹ nhân tung 1 bộ ảnh, 45 triệu người phải xuýt xoa: U40 đẹp như tương tạc, style khối gái trẻ chào thua

Loạt ảnh khoe visual và gu thời trang sành điệu của mỹ nhân 8x khiến dân tình không khỏi mê mẩn.

Trương Hinh Dư là một trong những mỹ nhân nổi bật của Cbiz, gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng nhờ vai diễn Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp (2014) . Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo và vóc dáng cuốn hút ở tuổi U40, nữ diễn viên còn sở hữu gu thời trang ngày càng thăng hạng. Dù diện đồ nữ tính, thanh lịch hay theo đuổi phong cách cá tính, gợi cảm, cô đều dễ dàng ghi điểm nhờ khả năng phối đồ tinh tế. Mới đây, Trương Hinh Dư tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ bộ ảnh nghỉ dưỡng bên biển, hút hơn 45 triệu lượt xem. Từ nhan sắc, thần thái cho đến loạt outfit mùa hè thời thượng của cô đều nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Trong bộ ảnh nghỉ dưỡng viral khắp cõi mạng, Trương Hinh Dư khiến dân tình khó rời mắt khi diện set bikini phối cùng chân váy xẻ cao đầy gợi cảm. Thiết kế không chỉ tôn trọn đường cong quyến rũ mà còn giúp nữ diễn viên khoe visual sắc sảo cùng vóc dáng săn chắc, khó ai tin cô đã bước sang tuổi 39.

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Vi vu trời Tây, Trương Hinh Dư khiến dân tình mê mẩn với outfit mang gam xanh mint dịu mắt. Cô lựa chọn thiết kế áo yếm kết hợp chân váy lửng, vừa nữ tính vừa tôn lên khí chất sang chảnh. Đây là một trong những set đồ "hot trend" hè năm nay, ai chưa có trong tủ đồ thì tranh thủ sắm ngay.

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Trương Hinh Dư đi cưỡi ngựa thôi mà cũng slay hết nấc. Người đẹp chọn áo bodysuit ôm dáng phối cùng quần jeans, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thời thượng. Outfit đơn giản nhưng vẫn tôn trọn vóc dáng săn chắc và thần thái cool ngầu, khiến khung hình nào của mỹ nhân 8x cũng đậm chất fashion.

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Đúng chuẩn "cân đẹp mọi style", Trương Hinh Dư tiếp tục ghi điểm với diện mạo vừa điệu đà vừa sang chảnh. Cô diện chiếc đầm cổ V tay phồng nữ tính, khéo léo mix cùng boots cao cổ để tạo điểm nhấn cá tính. Sự kết hợp giữa nét mềm mại và chất cool giúp tổng thể trông cuốn hút, thời thượng, nói không với sến sẩm.

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Trong tạo hình tóc đỏ, Trương Hinh Dư khoe trọn visual trẻ trung cùng style đẹp mê mẩn. Cô diện đơn giản chiếc đầm ngắn, nổi bật với phom ôm body giúp khoe đường cong gợi cảm. Đây chắc chắn là một trong những item "must-have" của mùa hè mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ. Thiết kế vừa dễ mặc, dễ phối, lại giúp nâng tầm phong cách chỉ trong tích tắc.