Đôi giày nhỏ tạo nên vẻ sang trọng đúng tinh thần quiet luxury

Khi chọn giày mùa hè, ngoài yếu tố đẹp mắt, khả năng thoáng khí, không gây bí chân và giúp đôi chân trông dài hơn mới là những tiêu chí quan trọng. Giày hở mu bàn chân chính là lựa chọn đáp ứng cùng lúc cả ba yêu cầu này.

Giày hở mu bàn chân là gì?

Đây là kiểu giày nữ có phần thân trước thấp, để lộ khá nhiều mu bàn chân. Nói đơn giản, phần miệng giày được khoét về phía trước, giúp tạo khoảng hở lớn trên mu chân. Giày ballet, giày Mary Jane và giày mũi nhọn đều thuộc nhóm này.

Vì sao mùa hè nhất định nên có một đôi giày hở mu bàn chân?

1. Giúp chân trông dài hơn

Đây là ưu điểm nổi bật nhất của kiểu giày này. Khi mu bàn chân được để lộ, phần chân và mu chân tạo thành một đường liền mạch, nhờ đó kéo dài tỷ lệ cơ thể theo chiều dọc. Hiệu ứng này càng rõ khi phối cùng váy dài hoặc quần dài. Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn, đây là một mẹo "ăn gian" tỷ lệ rất hiệu quả.

2. Thoáng khí, không gây bí chân

Mùa hè, cảm giác nóng bức và bí chân luôn là điều đáng ngại. Thiết kế để lộ phần lớn mu bàn chân giúp không khí lưu thông tự nhiên, hạn chế tình trạng nóng và bí. Một số mẫu còn sử dụng chất liệu lưới thoáng khí, giúp đôi chân luôn khô ráo, dễ chịu.

3. Êm chân, nhẹ như không

Trong mùa hè 2026, những đôi giày đế mỏng trở thành lựa chọn được yêu thích. Cảm giác nhẹ, ôm sát mặt đất đang dần định hình lại phong cách mùa hè của phụ nữ thành thị. Một đôi giày hở mu bàn chân chất lượng tốt sẽ mang lại cảm giác mềm nhẹ, không trơn trượt, không gây áp lực lên phần trước bàn chân dù phải đứng lâu. Thiết kế xỏ chân nhanh cũng rất tiện lợi trong những lúc cần ra ngoài gấp.

Mùa hè nên chọn chất liệu giày như thế nào?

1. Satin – vẻ bóng nhẹ dịu dàng

Giày ballet bằng satin có độ bóng mềm mại, giúp tổng thể trang phục trông tinh tế hơn. Khi kết hợp cùng váy liền, bề mặt giày bắt sáng nhẹ theo từng bước chân, tạo cảm giác nữ tính và thanh lịch.

2. Da cừu non hoặc da bò mềm – mềm mại và thoáng chân

Da cừu thường được ví như "đám mây mềm biết thở". Chất liệu này mỏng hơn da bò thông thường nhưng có độ co giãn tốt, nhanh chóng ôm theo hình dáng bàn chân. Giày làm từ da cừu non hoặc da bò mềm thường ôm vừa vòm chân, không gây bí và là một trong những lựa chọn thoải mái nhất cho mùa hè.

3. Da bê lì – sang trọng và bền bỉ

Da bê lì có độ bóng nhẹ, tạo cảm giác cao cấp dưới ánh nắng. Sau khi bị ướt và phơi khô, chất liệu này vẫn giữ được độ mềm, không nhanh cứng như một số loại da nhân tạo. Khi bị bám bẩn, bạn chỉ cần dùng khăn ẩm lau nhẹ là sạch, rất phù hợp để đi làm hằng ngày.

4. Da lộn – vẻ đẹp lì, kín đáo

Bề mặt mờ của da lộn tạo nên vẻ sang trọng nhẹ nhàng, ít phô trương hơn da bóng. Chất liệu này đặc biệt phù hợp với trang phục công sở hoặc những bộ đồ mang tính trang trọng.

Ba kiểu giày hở mu bàn chân thịnh hành mùa hè năm nay

Giày ballet – biểu tượng của nét lãng mạn Pháp

Kiểu giày này mang sẵn vẻ cổ điển và thanh lịch, là món đồ lý tưởng để tạo nên phong cách thời thượng mà không cần cố gắng quá nhiều.

Giày Mary Jane – nét ngọt ngào cổ điển, dễ biến hóa

Mary Jane mang đậm tinh thần nữ tính và hoài cổ. Tùy cách phối đồ, kiểu giày này có thể biến hóa từ ngọt ngào, trẻ trung đến thanh lịch và cá tính.

Giày mũi nhọn hở mu – lựa chọn cho phong cách công sở

Thiết kế mũi nhọn tạo cảm giác chỉn chu, sắc sảo và chuyên nghiệp. Đây là đôi giày phù hợp cho môi trường công sở, những buổi gặp gỡ quan trọng hoặc các dịp cần ăn mặc trang trọng.

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