5 cách khử mùi tanh cá

Mùi tanh cá thường không chỉ bám trên thực phẩm mà còn lưu lại ở tay, dao, thớt, bồn rửa hay cả căn bếp sau khi chế biến. Nếu biết áp dụng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể xử lý mùi khó chịu này bằng những nguyên liệu rất quen thuộc.

Cá là thực phẩm giàu protein, omega-3 và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nên xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đi kèm với đó là mùi tanh khá đặc trưng. Mùi này thường phát sinh trong quá trình sơ chế và nấu nướng do các hợp chất tự nhiên có chứa nitơ, đặc biệt là trimethylamine (TMA), được giải phóng khi cá không còn tươi hoặc khi xử lý. Ngoài ra, dao, thớt, chảo, bồn rửa, mặt bếp hay ngay cả đôi tay cũng rất dễ giữ lại mùi nếu không được làm sạch đúng cách. May mắn là, bạn không cần đến những loại chất tẩy rửa chuyên dụng. Chỉ với vài nguyên liệu sẵn có trong gian bếp, mùi tanh có thể được loại bỏ khá hiệu quả.

1. Chà tay bằng chanh hoặc giấm sau khi sơ chế cá

Đây là cách đơn giản và phổ biến nhất để khử mùi tanh trên tay. Sau khi sơ chế cá, hãy rửa tay với nước sạch rồi chà nhẹ bằng nửa quả chanh hoặc vài giọt giấm ăn trong khoảng 30 giây đến 1 phút trước khi rửa lại bằng xà phòng. Axit citric trong chanh và axit axetic trong giấm có thể giúp trung hòa các hợp chất gây mùi, đồng thời làm giảm cảm giác tanh còn lưu lại trên da. Nếu tay có vết xước nhỏ, nên ưu tiên dùng lượng giấm loãng hoặc rửa thật nhanh với chanh để tránh cảm giác xót.

2. Rắc muối lên dao, thớt rồi rửa lại

Không ít người chỉ rửa dao và thớt bằng nước rửa bát rồi cất đi. Trong khi đó, các bề mặt này chính là nơi mùi tanh dễ bám nhất. Bạn có thể rắc một lớp muối mỏng lên bề mặt dao hoặc thớt, chà nhẹ rồi để khoảng 5 phút trước khi rửa lại với nước rửa chén. Ngoài việc hỗ trợ làm sạch, các hạt muối còn giúp cuốn bớt lớp chất nhầy và cặn thực phẩm bám trên bề mặt. Đối với thớt gỗ, sau khi rửa sạch nên dựng đứng ở nơi khô ráo để hạn chế vi khuẩn và mùi hôi tích tụ.

3. Dùng baking soda để làm sạch bồn rửa và mặt bếp

Sau khi chế biến cá, mùi tanh đôi khi không còn nằm ở thực phẩm mà lại lưu lại ở bồn rửa hoặc mặt bàn bếp. Lúc này, bạn có thể rắc baking soda lên khu vực cần vệ sinh, dùng khăn ẩm hoặc miếng bọt biển chà nhẹ rồi rửa lại bằng nước sạch. Baking soda có khả năng hấp phụ mùi khá tốt nên thường được sử dụng trong việc vệ sinh nhà bếp và tủ lạnh. Nếu bồn rửa có mùi kéo dài, có thể kết hợp baking soda với một ít giấm trắng rồi xả lại bằng nước để tăng hiệu quả làm sạch.

4. Khử mùi trong chảo và nồi bằng gừng hoặc vỏ chanh

Một số món cá kho, cá chiên hoặc cá rán khiến chảo, nồi giữ mùi khá lâu, ngay cả khi đã rửa sạch. Khi đó, hãy cho vài lát gừng tươi hoặc một ít vỏ chanh vào nồi cùng nước, đun sôi khoảng 5–10 phút rồi đổ đi và rửa lại như bình thường. Tinh dầu tự nhiên trong gừng và vỏ chanh giúp át mùi tanh khá hiệu quả, đồng thời để lại mùi thơm dễ chịu hơn. Đây cũng là mẹo được nhiều gia đình áp dụng sau khi nấu các món hải sản.

5. Mở cửa, bật máy hút mùi hoặc thông gió ngay sau khi nấu

Không ít người chỉ tập trung khử mùi trên dụng cụ mà quên rằng phần lớn mùi tanh đã phát tán vào không khí trong quá trình chế biến. Vì vậy, ngay sau khi nấu xong, hãy mở cửa sổ, bật quạt thông gió hoặc máy hút mùi thêm khoảng 10–15 phút để không khí được lưu thông. Nếu có điều kiện, bạn cũng nên lau ngay mặt bếp, tay nắm tủ và khu vực xung quanh bằng khăn ẩm pha nước rửa đa năng để loại bỏ những giọt dầu mỡ li ti mang theo mùi cá.

Chỉ cần vệ sinh đúng cách, mùi tanh sẽ không còn là nỗi ám ảnh

Thực tế, mùi tanh của cá không chỉ bám trên thực phẩm mà còn dễ lưu lại trên tay, dụng cụ và nhiều bề mặt trong bếp. Vì thế, thay vì chỉ dùng thật nhiều nước rửa chén hoặc xà phòng, bạn nên kết hợp các nguyên liệu như chanh, giấm, muối, baking soda hay gừng để xử lý đúng từng vị trí. Quan trọng hơn, hãy vệ sinh ngay sau khi sơ chế và nấu nướng. Càng để lâu, các hợp chất gây mùi càng bám chặt vào bề mặt, khiến việc làm sạch trở nên khó khăn hơn. Nhờ đó, căn bếp sẽ luôn sạch sẽ, dễ chịu và sẵn sàng cho bữa ăn tiếp theo.