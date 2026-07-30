Căn hộ rẻ hơn 300 triệu nhưng cách bệnh viện 12 km: Gia đình trẻ đổi quyết định mua nhà ngay trước giờ đặt cọc

Căn hộ đầu tiên có giá thấp hơn 300 triệu đồng, diện tích rộng hơn và được tặng thêm một số nội thất. Tuy nhiên, khi đặt quãng đường đến bệnh viện, trường học và nơi làm việc lên bàn cân, vợ chồng trẻ quyết định chọn căn hộ đắt hơn ngay trước ngày đặt cọc.

Sau gần một năm tìm nhà, vợ chồng chị Minh Anh, 32 tuổi, tưởng rằng đã chọn được căn hộ phù hợp nhất với khả năng tài chính. Căn hộ rộng gần 70 m², có hai phòng ngủ, nằm trong một khu đô thị mới và rẻ hơn phương án còn lại khoảng 300 triệu đồng.

Với một gia đình đang nuôi con nhỏ, số tiền chênh lệch này không hề nhỏ. Nếu chọn căn hộ rẻ hơn, hai vợ chồng có thể giảm khoản vay ngân hàng, bớt áp lực trả nợ hàng tháng và giữ lại một phần tiền để mua sắm nội thất.

Thế nhưng, chỉ một ngày trước khi đặt cọc, họ thay đổi quyết định.

Lý do không nằm ở diện tích, thiết kế hay tiện ích nội khu. Điều khiến gia đình chị Minh Anh chùn bước là khoảng cách 12 km từ căn hộ đến bệnh viện gần nhất có khoa nhi và hệ thống cấp cứu tương đối đầy đủ.

Căn hộ rẻ hơn 300 triệu và bài toán tưởng như đã có đáp án

Vợ chồng chị Minh Anh có tổng thu nhập khoảng 42 triệu đồng mỗi tháng. Sau nhiều năm tích lũy, họ có gần 1,6 tỷ đồng, dự định mua căn hộ trong khoảng giá từ 3,2-3,6 tỷ đồng.

Hai phương án cuối cùng được gia đình cân nhắc khá sát nhau.

Tiêu chí Căn hộ A Căn hộ B Giá bán dự kiến 3,25 tỷ đồng 3,55 tỷ đồng Diện tích 69 m² 65 m² Số phòng ngủ 2 2 Khoảng cách đến nơi làm việc 15-17 km 8-10 km Khoảng cách đến bệnh viện phù hợp Khoảng 12 km Khoảng 3 km Khoảng cách đến trường mầm non dự kiến 5 km 1,5 km Khoản vay dự kiến 1,65 tỷ đồng 1,95 tỷ đồng Tiền trả nợ ước tính mỗi tháng Khoảng 18-20 triệu đồng Khoảng 21-23 triệu đồng

Xét riêng về giá bán và diện tích, căn hộ A có phần hấp dẫn hơn. Dự án mới, khuôn viên rộng, chỗ đỗ xe tương đối thoải mái và môi trường sống yên tĩnh. Chủ nhà cũng để lại một số thiết bị như điều hòa, tủ bếp và rèm cửa.

"Ban đầu, chúng tôi gần như chắc chắn chọn căn hộ A. Rẻ hơn 300 triệu đồng đồng nghĩa với việc khoản vay giảm đi đáng kể. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi tháng bớt được vài triệu tiền trả nợ là đã thấy nhẹ đầu", chị Minh Anh kể.

Hai vợ chồng thậm chí đã tính toán phương án dùng 100 triệu đồng trong khoản chênh lệch để sửa nhà, phần còn lại đưa vào quỹ dự phòng. Tuy nhiên, quyết định bắt đầu lung lay sau một lần con trai 3 tuổi sốt cao vào ban đêm.

Một lần đưa con đi cấp cứu làm thay đổi cách chọn nhà

Tối hôm đó, con trai chị Minh Anh sốt gần 40 độ C, có dấu hiệu mệt và nôn. Hai vợ chồng phải đưa con đến bệnh viện lúc gần nửa đêm. Quãng đường chỉ khoảng 4 km nhưng do trời mưa, việc gọi xe khó khăn, cả nhà vẫn mất gần 30 phút mới tới nơi.

Sau sự việc, chị Minh Anh thử tìm đường từ căn hộ A đến bệnh viện mà gia đình thường đưa con tới. Ứng dụng bản đồ hiển thị quãng đường khoảng 12 km. Vào giờ thấp điểm, thời gian di chuyển có thể từ 25-30 phút; trong giờ cao điểm hoặc thời tiết xấu, con số này có thể dài hơn đáng kể.

Hai vợ chồng tiếp tục kiểm tra các cơ sở y tế xung quanh dự án. Khu vực có phòng khám và trạm y tế, nhưng để đến bệnh viện có chuyên khoa nhi, khả năng xét nghiệm và xử lý những tình huống phức tạp, gia đình vẫn phải di chuyển khá xa.

"12 km bình thường không phải quãng đường quá lớn. Nhưng khi con sốt cao, người lớn tuổi trong nhà bị ngã hoặc có tình huống cần cấp cứu, từng phút đều khiến mình sốt ruột. Lúc đó, chúng tôi mới nhận ra mình đã xem khoảng cách đến bệnh viện như một tiêu chí phụ", chị nói.

Căn hộ B đắt hơn 300 triệu đồng và nhỏ hơn khoảng 4 m², nhưng nằm trong khu dân cư đã phát triển. Bệnh viện cách khoảng 3 km, trường học, chợ và siêu thị đều nằm trong bán kính tương đối gần. Từ đây đến nơi làm việc của hai vợ chồng cũng ngắn hơn từ 6-7 km so với căn hộ A.

Một ngày trước lịch hẹn đặt cọc căn hộ A, hai vợ chồng gọi lại cho môi giới và thông báo dừng giao dịch.

Rẻ hơn khi mua nhưng có thể đắt hơn trong quá trình sinh sống

Khoản chênh lệch 300 triệu đồng khiến gia đình chị Minh Anh phải vay nhiều hơn. Tuy nhiên, khi tính lại chi phí đi lại trong ít nhất 5-7 năm, căn hộ có giá thấp hơn không còn tạo ra lợi thế lớn như ban đầu.

Nếu chọn căn hộ A, mỗi ngày hai vợ chồng có thể phải di chuyển thêm tổng cộng khoảng 20-25 km. Tiền xăng xe, bảo dưỡng phương tiện và chi phí gọi xe chưa phải vấn đề duy nhất. Phần khó định giá hơn là thời gian.

Chỉ cần mỗi người mất thêm 30 phút di chuyển mỗi ngày, cả hai sẽ tiêu tốn khoảng một giờ. Trong một tháng làm việc, gia đình có thể mất thêm hơn 20 giờ chỉ để đi lại. Khi con bắt đầu đi học, quãng đường đưa đón, khả năng nhờ ông bà hỗ trợ và thời gian xử lý những tình huống bất ngờ cũng trở thành áp lực.

Hai vợ chồng lập lại một bảng chi phí dự kiến:

Khoản phát sinh nếu chọn căn hộ xa hơn Ước tính mỗi tháng Xăng xe và bảo dưỡng tăng thêm 1,2-1,8 triệu đồng Chi phí gọi xe trong ngày mưa, con ốm 500.000-1 triệu đồng Phí đưa đón hoặc hỗ trợ chăm trẻ sau này 1-2 triệu đồng Tổng chi phí trực tiếp có thể tăng 2,7-4,8 triệu đồng

Các con số chỉ là ước tính, nhưng đủ để gia đình nhận ra khoản tiết kiệm ban đầu có thể bị bào mòn trong thời gian dài. Nếu chi phí sinh hoạt tăng thêm trung bình 3 triệu đồng mỗi tháng, sau 8 năm, tổng số tiền đã gần tương đương mức chênh lệch giá mua ban đầu, chưa tính giá trị của thời gian và sự bất tiện.

Vẫn chọn căn hộ đắt hơn nhưng không vay bằng mọi giá

Sau khi đổi quyết định, gia đình chị Minh Anh không lập tức đặt cọc căn hộ B. Hai vợ chồng tiếp tục đàm phán giá, kiểm tra tình trạng pháp lý, chất lượng căn hộ và lịch sử phí dịch vụ.

Để tránh khoản vay vượt khả năng chi trả, họ điều chỉnh lại kế hoạch tài chính. Thay vì giữ nguyên toàn bộ ngân sách mua nội thất, gia đình quyết định chỉ làm những hạng mục cần thiết, sử dụng lại một số đồ cũ và hoãn mua thiết bị chưa cấp bách.

Khoản dự phòng sau khi nhận nhà được giữ ở mức tương đương khoảng 6 tháng chi tiêu thiết yếu. Hai vợ chồng cũng thống nhất tổng tiền trả nợ hàng tháng không được khiến gia đình phải phụ thuộc vào tiền thưởng hoặc thu nhập không ổn định.

Cuối cùng, căn hộ B được mua với mức giá thấp hơn giá rao ban đầu khoảng 80 triệu đồng. Khoản chênh lệch thực tế giữa hai phương án thu hẹp xuống còn hơn 200 triệu đồng.

"Chúng tôi không cho rằng căn hộ xa bệnh viện là không đáng mua. Với người độc thân, gia đình chưa có con hoặc người làm việc gần khu vực đó, đây vẫn có thể là lựa chọn tốt. Nhưng với hoàn cảnh của gia đình tôi, vị trí quan trọng hơn vài mét vuông diện tích", chị Minh Anh chia sẻ.

Khoảng cách trên bản đồ chưa phản ánh đầy đủ chất lượng sống

Khi mua nhà, nhiều gia đình thường tập trung vào giá bán, diện tích và số phòng ngủ. Trong khi đó, các yếu tố tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày như bệnh viện, trường học, nơi làm việc, chợ dân sinh và khả năng kết nối giao thông lại dễ bị xếp xuống sau.

Một căn hộ rẻ hơn chưa chắc giúp tổng chi phí sống thấp hơn. Ngược lại, căn hộ đắt hơn cũng không mặc nhiên là phương án tốt nếu khoản vay vượt quá sức chịu đựng tài chính của gia đình.

Trước khi đặt cọc, người mua có thể thử thực hiện một số bước đơn giản: di chuyển từ dự án đến nơi làm việc vào giờ cao điểm; kiểm tra thời gian đến bệnh viện vào ban đêm; khảo sát trường học, chợ và dịch vụ thiết yếu; tính chi phí đi lại trong ít nhất 5 năm; đồng thời giả định tình huống gia đình có con nhỏ, người cao tuổi hoặc chỉ còn một nguồn thu nhập.

Sau cùng, ngôi nhà không chỉ được trả tiền một lần ở thời điểm mua. Gia đình còn tiếp tục "trả" bằng thời gian di chuyển, chi phí sinh hoạt và mức độ thuận tiện trong nhiều năm.

Quyết định của vợ chồng chị Minh Anh không cho thấy căn hộ đắt hơn luôn tốt hơn. Nó chỉ phản ánh một nguyên tắc thực tế: khoản chênh lệch vài trăm triệu đồng có thể nhìn thấy ngay trên hợp đồng, nhưng chi phí của một vị trí bất tiện thường chỉ xuất hiện sau khi gia đình đã chuyển vào sống.