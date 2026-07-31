Công chúa Vbiz thả dáng ở New York: Mặc đẹp không trượt phát nào, cả thành phố hào nhoáng cũng thành phông nền cho cô

Loạt ảnh xinh lịm tim trên đường phố New York của công chúa showbiz khiến ai cũng muốn thả tim.

Mới đây, Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) "xả kho" loạt ảnh trong chuyến du lịch New York (Mỹ) cùng mẹ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ gây ấn tượng với visual ngày càng trưởng thành, ái nữ nhà MC Quyền Linh còn cho thấy gu thời trang ngày một thăng hạng. Dù xuất hiện giữa những góc phố đông đúc, công viên xanh mướt hay các ngã tư mang đậm dấu ấn New York, cô nàng đều biết cách biến khung cảnh xung quanh thành phông nền tôn lên những bản phối thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn rất cuốn hút. Nếu đang tìm cảm hứng làm mới tủ đồ mùa hè, chị em hoàn toàn có thể tham khảo những outfit dưới đây của Lọ Lem bởi hầu hết đều dễ mặc, dễ ứng dụng và không hề cầu kỳ.

Mở đầu series là set đồ mang đúng tinh thần mùa hè với bảng màu pastel dịu mắt. Lọ Lem diện áo hai dây lụa màu xanh non phối cùng chân váy satin hồng phấn, khoác thêm cardigan mỏng màu kem để tổng thể trông mềm mại và tinh tế hơn. Những gam màu nhẹ nhàng khi đặt cạnh khung cảnh xanh mướt của Central Park càng khiến visual của cô thêm nổi bật. Điểm cộng của outfit này nằm ở cách phối phụ kiện rất tiết chế. Chiếc túi chần trám mini màu hồng cùng dây xích ánh vàng vừa đủ tạo điểm nhấn, đồng thời giữ cho tổng thể không bị quá "bánh bèo". Mái tóc xoăn nhẹ buông tự nhiên cùng lớp makeup căng bóng càng giúp Lọ Lem trông như một "nàng thơ" bước ra từ phim điện ảnh.

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Nếu outfit đầu tiên mang vẻ ngọt ngào, nữ tính thì set đồ thứ hai lại ghi điểm bởi sự trẻ trung và năng động. Lọ Lem kết hợp cardigan đỏ dáng lửng với quần jeans ống loe cạp cao, công thức đơn giản nhưng giúp tôn vóc dáng hiệu quả, tạo cảm giác đôi chân dài và tổng thể cân đối hơn. Điểm đáng học hỏi nằm ở cách cô cân bằng màu sắc. Chiếc áo đỏ nổi bật được "làm dịu" bằng quần jeans xanh nhạt, mũ lưỡi trai trắng và túi Chanel tông trắng đồng điệu. Đôi giày mũi nhọn cùng màu không chỉ tạo sự liền mạch cho outfit mà còn mang đến nét thanh lịch, giúp set đồ trông chỉn chu hơn thay vì quá xuề xòa. Đây cũng là bản phối dễ ứng dụng nhất trong cả loạt ảnh, chị em hoàn toàn có thể học theo để diện khi dạo phố, đi cà phê hay du lịch.

Có lẽ đây là outfit ấn tượng nhất trong bộ ảnh. Lọ Lem diện chiếc váy off-shoulder họa tiết chấm bi với phần thân ôm vừa vặn và tà váy mullet bất đối xứng, tạo hiệu ứng chuyển động rất đẹp khi bước đi. Thay vì chọn giày cao gót như nhiều người sẽ nghĩ, cô phối cùng boots cao cổ màu nâu, mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa cá tính. Kính râm mắt mèo và túi xách mini màu đen hoàn thiện hình ảnh một quý cô mang hơi hướng vừa vintage vừa thời thượng. Giữa những tòa nhà cao tầng và góc phố đậm chất New York, outfit này không hề bị "nuốt" mà ngược lại còn tạo cảm giác như một bộ ảnh thời trang được thực hiện công phu. Chính thần thái ngày càng tự tin cùng khả năng tạo dáng tự nhiên đã giúp Lọ Lem khiến mỗi khung hình đều có cảm giác như ảnh tạp chí.

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Nhìn tổng thể, dễ thấy gu thời trang của Lọ Lem đang ngày càng định hình rõ nét. Cô ưu tiên những thiết kế thanh lịch, tôn vóc dáng, phối màu tinh tế và đầu tư vừa đủ vào phụ kiện hàng hiệu để nâng tầm tổng thể mà không tạo cảm giác phô trương. Có lẽ vì vậy mà dù chỉ là những khoảnh khắc dạo phố, loạt ảnh vẫn khiến nhiều người phải dừng lại ngắm nhìn bởi cảm giác sang, đẹp và rất có gu.

Nếu cũng yêu thích phong cách này, chị em không nhất thiết phải sắm những món đồ đắt tiền. Chỉ cần lựa chọn các thiết kế có phom dáng và bảng màu tương tự, bạn hoàn toàn có thể tái hiện những outfit trẻ trung, nữ tính mà vẫn thanh lịch như Lọ Lem. Dưới đây là một vài gợi ý đáng tham khảo.

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