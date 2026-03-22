Động đất cách tâm chấn 80 km rung lắc nhiều nơi ở Quảng Ngãi

Theo ông Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra vào lúc 18h21, ở độ sâu khoảng 8 km. Dù cường độ không lớn, song rung chấn lan truyền khá xa, khiến người dân tại nhiều khu vực cách tâm chấn hàng chục km vẫn có thể cảm nhận rõ.

Các địa bàn gần tâm chấn như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, người dân ghi nhận hiện tượng rung lắc khá rõ. Đáng chú ý, rung chấn còn lan tới nhiều khu vực đồng bằng và ven biển Quảng Ngãi như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, thậm chí đến cả vùng Mỹ Khê, Dung Quất, nơi cách tâm động đất khoảng 80 km.

Vị trí xảy ra trận động đất.

Nhiều người dân cho biết họ cảm nhận rung lắc trong vài giây. “Tôi đang ở trong nhà thì thấy cửa rung nhẹ, cứ nghĩ xe tải chạy ngang qua, sau mới biết là động đất”, anh Minh Cường (trú Nghĩa Hành) kể lại. Tại khu vực cảng Dung Quất, một số người cũng nhầm rung chấn với hoạt động của xe lu hoặc phương tiện hạng nặng.

Theo ghi nhận, rung lắc chỉ kéo dài khoảng 2–3 giây và không gây thiệt hại. Tuy nhiên, việc người dân ở vùng đồng bằng, ven biển cảm nhận được động đất là điều khá hiếm gặp, khiến nhiều người bất ngờ.

Trước đó, cùng ngày vào lúc 16h30, khu vực này đã ghi nhận một trận động đất 2,7 độ. Tối 20/3, thêm một trận động đất 2,6 độ cũng xảy ra. Tất cả các trận động đất đều được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Các chuyên gia cho biết, từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (Kon Tum cũ) đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Đây được xác định là vùng động đất yếu, với cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ.

Phần lớn các trận động đất tại khu vực này là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ thủy điện, làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy trong lòng đất. Hiện Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến động đất tại khu vực.