Nỗi ám ảnh của các tài xế công nghệ về đêm: Chuyện những cuốc xe "ác mộng"

Trong nhịp sống đô thị sôi động, nhu cầu di chuyển về đêm ngày càng tăng, kéo theo nhiều tình huống phát sinh trên mỗi chuyến xe dịch vụ. Với các tài xế taxi và xe ôm công nghệ, công việc không chỉ đơn thuần là đưa đón, mà còn là xử lý những hành khách say xỉn, mất kiểm soát. Thực tế này đặt ra không ít khó khăn, từ nguy cơ mất an toàn, tranh chấp, đến áp lực tâm lý trong quá trình làm việc.

Qua ghi nhận từ chính những người trong nghề, nhiều câu chuyện phía sau tay lái đã phần nào phản ánh rõ hơn những thách thức mà họ đang phải đối mặt.





Những tình huống khó xử và nguy hiểm

Tài xế Nguyễn Thế Mạnh (phường Thuận A, TP.HCM) chia sẻ về một chuyến xe đầy thử thách:"Tôi cũng gặp khá nhiều trường hợp khách say xỉn. Mới hôm qua thôi, nhân viên của một quán nhậu đặt xe cho khách. Có người vừa mở cửa lên xe là nôn ói, rồi nằm ngủ luôn, không biết gì nữa. Đến nơi, tôi phải gọi mãi: 'Anh ơi, đến nhà rồi', nhưng khách cũng không tỉnh. Nhà trong ngõ sâu, xe phải để ngoài đường, cách xa cả chục mét. Tôi mới nói: 'Anh tự đi vào giúp em, chứ em không thể bỏ xe ngoài đường được'. Mình đưa vào thêm một đoạn, rồi sau đó trả tiền. Những trường hợp như vậy tôi cũng gặp khoảng 2–3 lần rồi, mỗi lần đều khá vất vả và mất thời gian."

Tài xế Nguyễn Thế Mạnh (phường Thuận A, TP.HCM)

Anh Mạnh cũng nhấn mạnh mối nguy hiểm khi khách nôn trên xe, "Nếu khách say nôn ói ngay trên xe, thì khác hoàn toàn với việc nhổ bừa ngoài đường. Mình rất sợ và không dám để xảy ra tình huống đó, bởi khách lúc say hoàn toàn mất kiểm soát, lại không có người nhà đi cùng, mình đâu dám chở."

Tương tự, tài xế Bùi Hồng Thiệu (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) nói về những yêu cầu bất thường: "Khi khách đã say rồi thì họ yêu cầu rất nhiều vấn đề. Có khi mình đang chạy bình thường, họ lại bắt mở nhạc thật to. Thậm chí có người ngồi ghế trước, còn gác chân lên cả bảng điều khiển (taplo) của xe, rất bất tiện và khó xử.

Trường hợp thứ hai là khi đang di chuyển, họ lại muốn chỉ đường cho mình. Nhưng thực tế lúc đó họ không còn tỉnh táo nữa, nên chỉ dẫn thường không chính xác, khiến tài xế khá lúng túng khi xử lý. Có những khách chưa quen đi ô tô, họ thường chỉ đường theo thói quen đi xe máy hằng ngày. Ví dụ như dẫn vào những tuyến đường nhỏ hoặc đường cấm ô tô, điều này gây rất nhiều bất tiện. Trong những trường hợp đó, tôi buộc phải không làm theo yêu cầu của họ, vì mình là người lái xe thì phải biết tuyến nào ô tô đi được, tuyến nào không. Nếu cứ làm theo thì rất dễ xảy ra va chạm hoặc rắc rối không đáng có."

Tài xế Ngọc Đức (phường Tân Thuận, TP.HCM) cũng nhấn mạnh áp lực khi phải dìu khách say xuống xe: "Trường hợp khách ói trực tiếp lên người thì tôi chưa gặp. Nhưng khi phải dìu khách xuống xe, nhất là lúc họ say quá, thì cũng có thể bị dính bẩn vào người, khá bất tiện và khó xử."

Các tài xế xe ôm công nghệ cũng gặp tình huống tương tự. Tài xế Thái Dương Cường (xe ôm công nghệ Xanh SM, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) kể:"Hôm trước tôi có chở khách từ khu Tân Kỳ Tân Quý về phường 7, quận 8, đường Phạm Hùng, quãng đường khá xa. Khi chạy, tôi để ý thấy khách có dấu hiệu say, người lảo đảo nên chủ động nói chuyện để họ tỉnh táo hơn. Mình cũng lo nếu khách xảy ra vấn đề gì trên xe thì sẽ ảnh hưởng đến mình, nên thường phải vừa chạy vừa quan sát và trò chuyện để giữ tình hình ổn định."

Theo anh Cường mỗi khi gặp những vị khách quá say xỉn thì anh thường chủ động huỷ chuyến đi đó, chấp nhận việc tỷ lệ nhận chuyến sẽ bị giảm.

Cách tài xế ứng xử và bảo vệ quyền lợi

Để tránh rắc rối, các tài xế chủ động trao đổi với khách ngay từ đầu. Tài xế ô tô Ngọc Đức cho biết, sau vài lần bắt gặp những vị khách say xỉn, anh cũng rút là nhiều kinh nghiệm hơn: "Trước khi chở, mình thường nói chuyện rõ ràng với khách. Mình bảo khách, ví dụ như khi mở cửa hay cửa sổ, mình sẽ kiểm soát để không cho khách tự mở cửa ra ngoài. Đồng thời, mình cũng nhắc trước rằng nếu khách nôn ói trên xe do say xỉn, mình sẽ thu thêm phí dịch vụ, từ 300 đến 500 ngàn đồng.

Mình làm dịch vụ, dù khách say xỉn hay gặp tình huống khó, mình vẫn cố gắng vui vẻ để kiếm tiền. Tuy nhiên, về khoản phí bồi thường thì mình cũng phải nhấn mạnh rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của mình."

Khi gặp tình huống nguy hiểm hoặc khách không hợp tác, các tài xế không ngần ngại hủy chuyến. Tài xế Ngô Ngọc Lâm (phường Bến Thành, TP.HCM) chia sẻ:"Có lần tôi chở khách quãng đường khoảng 20km, đến khi còn cách điểm đến chừng 3km thì khách bất ngờ mở cửa xe, thò đầu ra ngoài để nôn. Lúc đó xe đang chạy tầm 40–50km/h, nên bãi nôn của khách có thể bay vào trong xe, rất nguy hiểm và khó xử.

Đối với những khách say nhưng vẫn tỉnh táo ở mức nào đó, thường họ cũng sẽ tự bù tiền hoặc tip thêm để bù đắp cho tài xế. “Có những khách sẵn sàng trả thêm, lúc đó tôi cũng không nói gì nhiều,” anh Lâm nói.

Tài xế Phan Ngọc Quyên (trú phường Bảy Hiền, TP.HCM) chia sẻ, trong trường hợp gặp những vị khách say xỉn có hành vi quấy rối, anh sẽ chủ động chụp hình và hủy chuyến với lý do “tài xế từ chối nhận cuốc xe này”. “Nếu tổng đài hỏi, tôi chỉ nói là khách say xỉn, mình không nhận. Trên app cũng khuyến cáo rằng nếu gặp khách say xỉn hoặc có hành vi quấy rối, tài xế hoàn toàn có quyền hủy chuyến để bảo vệ bản thân,” anh Quyên cho biết.

Tuy nhiên, không phải lúc nào khách cũng hợp tác. “Cũng có những trường hợp khách ói ra xe mà không chịu bồi thường cho việc vệ sinh. Khi đó, tôi sẽ báo về tổng đài để họ có hướng xử lý phù hợp. Khi gặp khách khó tính, tôi thường mềm mỏng hơn một chút. Nếu khách lên xe yêu cầu gì, tôi cũng cố gắng đáp ứng trong khả năng, không thể cứng nhắc quá. Mình chỉ cần đưa khách đến nơi an toàn. Còn đúng sai hay phản ánh gì, tôi sẽ thông báo với khách say xỉn rằng họ có thể phản ánh lên tổng đài.

Như vậy, mình cũng không phải đôi co hay tranh cãi thêm. Vì nếu bị khoá tài khoản, đó cũng là một thiệt thòi” anh Quyên chia sẻ.

Qua những chia sẻ này, có thể thấy công việc tưởng chừng đơn giản là chở khách lại ẩn chứa nhiều áp lực và rủi ro, đặc biệt khi gặp những hành khách say xỉn. Dù vậy, với kinh nghiệm, kỹ năng quan sát và cách ứng xử linh hoạt, các tài xế vẫn nỗ lực đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách, đồng thời bảo vệ quyền lợi trong từng chuyến đi.