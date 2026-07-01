Đôi chân "như trong truyện tranh" của Dương Mịch thật khó tin! Cô ấy tiết lộ 3 bí quyết đơn giản đến không ngờ, ai biết rồi cũng sắp xếp làm ngay

Nữ diễn viên sinh năm 1986 đều trở thành tâm điểm bởi tỷ lệ cơ thể cân đối và đôi chân được người hâm mộ ví như "bước ra từ truyện tranh".

Nhắc đến Dương Mịch, ngoài nhan sắc trẻ trung và gu thời trang sành điệu, nhiều người còn ấn tượng với đôi chân thon dài gần như hoàn hảo. Mỗi lần xuất hiện trong váy ngắn hay quần shorts, nữ diễn viên sinh năm 1986 đều trở thành tâm điểm bởi tỷ lệ cơ thể cân đối và đôi chân được người hâm mộ ví như "bước ra từ truyện tranh".

Ít ai biết rằng, Dương Mịch từng nhiều lần chia sẻ cô không thuộc tuýp người "ăn mãi không béo". Để duy trì cân nặng khoảng 45 kg cùng vóc dáng săn chắc, nữ diễn viên kiên trì theo đuổi chế độ ăn uống khoa học và những thói quen sinh hoạt lành mạnh suốt nhiều năm.

Dưới đây là 3 bí quyết được cô áp dụng để giữ đôi chân thon gọn và hạn chế tích mỡ vùng thân dưới.

1. Ăn nhạt, ít đường và ưu tiên thực phẩm nguyên chất

Theo Dương Mịch, điều đầu tiên giúp đôi chân bớt nặng nề và hạn chế phù nề là chế độ ăn.

Nữ diễn viên ưu tiên nguyên tắc "3 ít": Ít dầu mỡ - Ít đường - Ít muối.

Việc hạn chế thực phẩm quá mặn đặc biệt quan trọng bởi lượng natri cao có thể khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, làm chân và mắt cá chân dễ sưng phù, nhất là sau khi ngồi hoặc đứng lâu.

Ngoài ra, cô cũng áp dụng trình tự ăn khá phổ biến:

Uống một ít canh hoặc nước trước bữa ăn.

Ăn thực phẩm giàu protein trước.

Tiếp theo là rau xanh.

Tinh bột ăn sau cùng.

Cách ăn này giúp tăng cảm giác no, đồng thời hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc ưu tiên protein và chất xơ trước tinh bột có thể giúp đường huyết sau ăn ổn định hơn ở nhiều người.

Thay vì nước ngọt hoặc trà sữa, Dương Mịch gần như chỉ uống nước lọc. Khi thèm đồ ngọt, cô chọn trái cây thay cho bánh kẹo hoặc đồ ăn vặt.

2. Uống đủ nước và tránh ngồi ngay sau bữa ăn

Một thói quen khác được nữ diễn viên duy trì mỗi ngày là uống khoảng 2 lít nước, tùy theo thời tiết và mức độ vận động.

Uống đủ nước không chỉ giúp cơ thể duy trì các hoạt động chuyển hóa mà còn hỗ trợ cân bằng dịch, từ đó góp phần hạn chế tình trạng giữ nước ở một số người.

Đặc biệt, sau bữa ăn, Dương Mịch không có thói quen ngồi ngay để xem điện thoại hay làm việc.

Thay vào đó, cô thường đứng khoảng 20-30 phút, sau đó đi bộ nhẹ.

Đi bộ sau ăn là thói quen được nhiều chuyên gia khuyến khích vì có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn và tăng mức tiêu hao năng lượng so với ngồi yên.

3. Chỉ dành khoảng 10 phút mỗi ngày để tập chân

Bên cạnh chế độ ăn, Dương Mịch luôn dành thời gian vận động.

Thay vì các bài tập kéo dài hàng giờ, cô lựa chọn những bài tập đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà, mỗi buổi khoảng 10 phút.

Các động tác thường được cô chia sẻ gồm:

Scissor Legs (đá cắt kéo).

Lunge (chùng chân).

Donkey Kick (đá chân sau trong tư thế quỳ).

Một số bài tập kích hoạt cơ mông và cơ bụng.

Những bài tập này giúp tăng sức mạnh nhóm cơ đùi, mông và vùng lõi, đồng thời cải thiện độ săn chắc của chân.

Sau khi tập, nữ diễn viên luôn dành thời gian kéo giãn cơ để giảm cảm giác căng cứng và giúp cơ bắp phục hồi tốt hơn. Cô cũng thường massage nhẹ hoặc ngâm chân bằng nước ấm vào buổi tối nhằm thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày làm việc.

Muốn có đôi chân đẹp, đừng chỉ nghĩ đến giảm cân

Theo các chuyên gia, hình dáng đôi chân không chỉ phụ thuộc vào cân nặng mà còn liên quan đến tỷ lệ cơ - mỡ, khả năng giữ nước của cơ thể, tư thế đứng, mức độ vận động và cả yếu tố di truyền.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm một phương pháp "giảm chân cấp tốc", việc kết hợp chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm nhiều muối, uống đủ nước, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn.

Những thói quen mà Dương Mịch duy trì thực chất không quá phức tạp. Điều tạo nên sự khác biệt chính là cô kiên trì thực hiện mỗi ngày trong nhiều năm. Đây cũng là lý do giúp nữ diễn viên vẫn giữ được đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối dù lịch trình làm việc luôn bận rộn.