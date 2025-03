Đoạn video chứng minh vì sao Lisa (BLACKPINK) nên tập trung vào việc nhảy

Ngày 28/2, Lisa (BLACKPINK) chính thức “thả xích” album Alter Ego cùng MV FUTW , chiêu đãi 1 bữa tiệc âm nhạc sôi động sau quãng thời gian để người hâm mộ chờ đợi. Sau liên hoàn ROCKSTAR, New Woman, Moonlit Floor (Kiss Me) và Born Again, FUTW - “đứa con tinh thần” thứ 5 được Lisa chọn ra mắt MV, thu hút sự chú ý lớn từ khán giả đại chúng.

FUTW là bản tuyên ngôn Lisa “1 mình chiến cả thế giới”

FUTW là 1 ca khúc mang đậm màu sắc Hip-hop, với âm bass nặng bắt tai, phần nào lột tả cái chất ngang tàn, ngổ ngáo mà Lisa muốn thể hiện. Lời ca sắc bén, tràn ngập sự tự tin và hừng hực khí thế. Tuy nhiên, điểm yếu của cô nàng lại “hiện nguyên hình” ở trong ca khúc. Lisa sở hữu âm sắc “baby-voice”, bẹt và chua. Đây là bất lợi đối với 1 rapper nếu không biết cải thiện hay biến hóa. Thành ra, phần thể hiện của cô không thực sự mang đến độ “máu chiến”, “chặt chém” như tinh thần của FUTW hay ROCKSTAR .

Màu giọng của Lisa khiến các bản rap mất đi cái chất "gầm gừ" vài phần

Điều này cũng áp dụng vào những lần Lisa trổ tài ca hát như trong New Woman hay Born Again . Đặc biệt khi đứng giữa 2 cá tính âm nhạc quá mạnh, Lisa gần như chìm nghỉm. Raye sở hữu màu giọng quá đẹp, quá sang với chất Jazz vốn có, khiến phần hát của Lisa gần như bị lu mờ. Khả năng hát live run, yếu cũng là 1 vấn đề “hóc búa” Lisa vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Đó là về vocal và chất giọng, chứ để Lisa thỏa sức tài năng của mình thì “không phải dạng vừa đâu”. Mới đây, Lisa phát hành video vũ đạo cho FUTW , được quay dưới dạng biểu diễn trên sân khấu. Nhiều năm được đào tạo và hoạt động dưới trướng “ông lớn Kpop” - YG Entertainment, Lisa trang bị cho mình bộ “skill” của 1 idol.

LISA - FUTW (YouTube Music Nights Special Stage Performance)

Đảm nhận vai trò main dancer trong BLACKPINK, kỹ năng nhảy nhót thiên phú bù trừ cho yếu điểm vocal của cô. Diện lên mình bộ trang phục táo bạo như 1 nữ chiến binh, mỹ nhân người Thái nổi bần bật với khí chất “nữ quyền” tràn ngập màn hình. Vũ đạo FUTW yêu cầu thể lực khá lớn nhưng cô nàng vẫn kiểm soát được biểu cảm và thần thái cuốn hút, không để lộ sự mệt mỏi hay mất sức. Đúng chất performance, cô nàng khiến người xem không thể rời mắt qua từng chuyển động của mình.

Thần thái, biểu cảm, kỹ năng... Lisa đều show ra qua video Dance Performance này

Có nền tảng Hip-hop những Lisa vẫn cân đẹp các bài nhảy thiên hướng “thương mại” với những động tác mang tính trình diễn, show hình thể nhiều hơn nên FUTW không thể làm khó được cô. Động tác dứt khoát, gãy gọn, dynamic được xử lý tốt… là những gì Lisa đem đến qua video này. Nếu Lisa tập trung tận dụng tài năng vũ đạo của mình vào album lần này thì rất có thể cô không nhân phải nhiều phản ứng tiêu cực đến vậy.

Lisa khoe trình vũ đạo top đầu idol nữ gen 3

Khi còn là “gà cưng” YG, Lisa thỉnh thoảng đăng tải video Dance Performance lên kênh YouTube cá nhân - Lilifilm Official. Những sản phẩm vũ đạo này khiến cộng đồng mê Kpop phát sốt, đặc biệt thời điểm đó là khi cái tên BLACKPINK phủ sóng toàn cầu nhờ Kill This Love và set diễn Coachella 2019 “đỉnh nóc”. Đều được biên đạo kỹ càng bởi vũ công chuyên nghiệp, Lisa gây mê hoặc với từng chuyển động cơ thể. 4 video nhảy thu về hàng chục triệu view, đặc biệt video thứ 3 chạm mốc hơn 110 triệu view.