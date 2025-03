Ngày 19/3, G-Dragon hé lộ hậu trường quay MV Too Bad - bản hit đang làm mưa làm gió châu Á thời gian này. Đánh dấu cột mốc album đầu tiên sau 12 năm, G-Dragon đã chuẩn bị 2 MV ra cùng lúc vào ngày 25/2, gồm Drama và Too Bad. Hai MV này có concept hoàn toàn trái ngược, một bên "suy đét", một bên năng lượng vui vẻ, sôi động và tràn ngập hơi thở cao cấp. MV Too Bad còn gây sốt Kpop khi có sự tham gia của ngôi sao Grammy Anderson .Paak và mỹ nhân hot nhất gen 4 Karina (aespa).

Hậu trường quay MV Too Bad của G-Dragon

Ngôi sao Grammy Anderson .Paak trong hậu trường MV Too Bad

G-Dragon và ekip quay MV Too Bad vào giữa tháng 1/2025, thời gian chuẩn bị khá sát với thời điểm lên sóng. Trái ngược với MV Drama chỉ cần một bối cảnh trắng trơn, đơn giản, chỉ tập trung vào diễn xuất biểu cảm thì Too Bad phức tạp hơn với nhiều set quay và phải phối hợp cùng vũ công, nghệ sĩ khách mời. G-Dragon hé lộ lần đầu gặp gỡ Karina trong hậu trường quay MV Too Bad. Có thể thấy tương tác giữa hai ngôi sao khá ngại ngùng, thậm chí còn có phần... "sượng trân" khi quay phân đoạn nhảy đôi.

G-Dragon giữ khoảng cách lịch sự với hậu bối kém 12 tuổi. Nhưng điều này cũng tạo nên khung hình chung thiếu tương tác. Thời điểm MV mới lên sóng, cư dân mạng từng nhận xét tương tác giữa Karina và thủ lĩnh BIGBANG khá mờ nhạt, không đủ để làm điểm nhấn MV dù sự kết hợp giữa 2 thần tượng là một từ khoá truyền thông cực hot.



Chia sẻ về lý do mời Karina đóng MV Too Bad, G-Dragon cho biết chỉ là một sự tình cờ. Biên đạo có một phân đoạn G-Dragon phải nhảy đôi với nhân vật nữ, anh chỉ đơn giản nghĩ đến Karina đầu tiên. G-Dragon cảm thấy may mắn khi mỹ nhân nhà SM có thể tranh thủ giữa lịch trình bận rộn để tham gia MV. Từ lần hợp tác này, mối quan hệ giữa G-Dragon và Karina mới trở nên gần gũi hơn.

Làm chủ cả dự án, mọi ý tưởng, đường dây sắp xếp hình ảnh G-Dragon đều tham gia sáng tạo. Thủ lĩnh BIGBANG tiếp tục phát huy khả năng chơi chữ thú vị, từ Too Bad thành Two Bed (2 chiếc giường) thông qua hình ảnh trong MV. Trái tim được chia nửa, tạo thành 2 chiếc giường độc đáo, cùng với những diễn viên nữ nóng bỏng tạo nên phân cảnh vừa sexy vừa chất chơi, nối liền với phân đoạn "Baby girl, too bad (two bed) for me" được hát trước đó.



Đường hình và đường tiếng liên kết với nhau chặt chẽ và cũng thể hiện được khía cạnh trưởng thành "tinh quái" của ông hoàng Kpop. G-Dragon để người xem thoả sức tưởng tượng, với cài cắm tinh tế như trên, đây như một ngụ ý 18+ khiến dân tình ngã ngửa khi hiểu ra.