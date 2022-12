Diva Mỹ Linh đáp trả đúng 1 từ khi bị bảo... đi học lại thanh nhạc!

Trong "bộ tứ diva" của làng nhạc Việt thì Mỹ Linh nổi bật với chất giọng chuẩn mực, âm sắc đẹp và kĩ thuật thanh nhạc nhuần nhuyễn bậc nhất. Giọng ca Hương Ngọc Lan thời gian gần đây cũng mở lớp học thanh nhạc với hai hình thức online lẫn offline, thu hút nhiều khán giả trẻ theo dõi những kiến thức âm nhạc được diva trình bày khá thú vị. Áy vậy mà mới đây, Mỹ Linh đã gặp phải một bình luận... dở khóc dở cười!

Cụ thể, một netizen đã vào tận đoạn clip ghi lại màn trình diễn Trên Đỉnh Phù Vân của Mỹ Linh tại đêm nhạc The Master of Symphony (2015) để... chê rằng: "Về học lại đi chị, hát không luyến láy bài này là bỏ đó". Diva Mỹ Linh đã ngay lập tức hồi đáp 1 dòng ngắn gọn: "Ok em!". Phần hồi đáp này được netizen chụp màn hình và chia sẻ rầm rộ trên MXH những ngày qua.

Mỹ Linh trả lời ngắn gọn khi bị bảo nên đi học lại thanh nhạc?

Trên Đỉnh Phù Vân là một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, thuộc thể loại dân gian đương đại. Trên Đỉnh Phù Vân như một "đỉnh núi" sừng sững của làng nhạc Việt bao năm qua với loạt kĩ thuật lắt léo, yêu cầu người trình bày phải thuần thục cả kĩ thuật hát hiện đại lẫn lối hát mang âm hưởng Chầu Văn cổ, phải có đủ cảm xúc cuộn tràn phả vào từng câu hát để tạo nên một bức tranh Yên Tử thâm nghiêm, huyền bí vừa dữ dội "bức người".

Diva Mỹ Linh được rất nhiều khán giả yêu âm nhạc biết đến sau khi cô thể hiện ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân của nhạc sĩ Phó Đức Phương vào năm 1997, và cũng không khó hiểu khi cô được fan gọi vui bằng biệt danh "Phù Vân giáo chủ". Bằng giọng hát ma mị cùng nội lực không phải ai cũng có được, Mỹ Linh đã khiến tên tuổi của mình và ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân song hành với nhau.

Mỹ Linh trình diễn Trên Đỉnh Phù Vân trong chương trình The Master of Symphony năm 2015.

Dẫu có nhiều phiên bản khác nhau nhưng khán giả vẫn đánh giá Trên Đỉnh Phù Vân qua giọng hát của Mỹ Linh vẫn là xuất sắc và trọn vẹn nhất. Mỹ Linh cũng có 2 sân khấu Trên Đỉnh Phù Vân "để đời": một lần lúc cô còn trẻ (khoảng năm 1997) với chất giọng có phần trong trẻo, lần thứ hai chính là tại The Master of Symphony (2015) khi giọng cô đã "chín muồi" với đầy sức mạnh nội tại.

Chính vì thế, việc một netizen bình luận cho rằng Mỹ Linh nên đi học lại thanh nhạc, lại ở ngay màn trình diễn "để đời" được giới chuyên môn lẫn công chúng tán thưởng suốt bao năm qua khiến cô lâm vào tình thế "dở khóc dở cười". Netizen nhiều người lí giải cho rằng chữ "OK em!" của Mỹ Linh thể hiện sự khiêm tốn, có người cho rằng đó cũng là một màn thể hiện "thần thái" diva của nữ ca sĩ. Có người còn cho rằng netizen này may mắn vì tính của Mỹ Linh khá hiền lành, chứ nếu "đụng độ" những giọng ca "máu lửa" như Thanh Lam, Thu Minh,... thì chắc chắn câu chuyện đã khác!

- Ý của mợ Linh là chán chả muốn nói chứ gì!

- Mợ "dĩ hoà vi quý", các thành phần này chấp làm gì.

- May là cô Mỹ Linh hiền, chứ thử đụng Thanh Lam xem... Xác định!

- Chữ OK mà nghe cũng sang với thần thái diva ghê á!