Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn dưa chuột mỗi ngày?

Việc bổ sung dưa chuột đúng cách vào chế độ ăn hằng ngày có thể mang lại cho bạn những cải thiện đáng kể cho hệ chuyển hóa và các cơ quan nội tạng.

Dưa chuột là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình, thường được dùng để ăn sống, làm salad hoặc ăn kèm các món chính. Không chỉ chứa nhiều nước, loại quả này còn cung cấp chất xơ, kali cùng một số vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, nếu được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn hằng ngày, dưa chuột có thể góp phần cải thiện sức khỏe chuyển hóa và hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và sức khỏe chuyển hóa

Dưa chuột chứa hơn 95% là nước, đồng thời có hàm lượng calo thấp nên tạo cảm giác no mà không làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Đây là lý do loại quả này thường được khuyến khích bổ sung trong thực đơn của người đang giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, chất xơ trong dưa chuột cũng góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp hạn chế cảm giác đói giữa các bữa ăn.

Góp phần ổn định đường huyết sau bữa ăn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn rau trước bữa chính, trong đó có dưa chuột, có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate.

Nhờ chứa chất xơ và nhiều nước, dưa chuột giúp giảm tốc độ tiêu hóa tinh bột, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá nhanh sau ăn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ và không thể thay thế chế độ điều trị ở người mắc bệnh đái tháo đường.

Hỗ trợ cân bằng nước và điện giải

Dưa chuột là nguồn cung cấp kali tự nhiên. Khoáng chất này có vai trò duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Việc bổ sung các thực phẩm giàu kali kết hợp với chế độ ăn giảm muối có thể góp phần hạn chế tình trạng giữ nước, giảm cảm giác phù nhẹ ở một số người.

Có lợi cho hệ tiêu hóa

Lượng nước dồi dào cùng chất xơ trong dưa chuột giúp làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn cả vỏ (sau khi rửa sạch) để tận dụng lượng chất xơ cao hơn so với phần thịt quả. Việc nhai kỹ cũng giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi.

Hỗ trợ cải thiện hơi thở

Một số trường hợp hôi miệng có liên quan đến tình trạng tiêu hóa kém hoặc khô miệng.

Với hàm lượng nước cao, dưa chuột giúp kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ làm sạch khoang miệng. Đồng thời, khi được sử dụng trong bữa ăn giàu đạm, loại quả này cũng góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Dưa chuột chứa vitamin C, vitamin K cùng một lượng nhỏ silica - những dưỡng chất tham gia vào quá trình hình thành collagen và duy trì cấu trúc của da.

Việc bổ sung dưa chuột trong chế độ ăn cân bằng kết hợp uống đủ nước có thể giúp làn da giữ được độ ẩm tốt hơn, giảm cảm giác khô ráp.

Hạn chế cảm giác đói vào buổi tối

Đối với những người thường xuyên thèm ăn khuya, dưa chuột là lựa chọn phù hợp nhờ lượng calo thấp nhưng tạo cảm giác no khá tốt.

Có thể kết hợp dưa chuột với một lượng nhỏ các loại hạt không tẩm muối để tăng thời gian no, từ đó hạn chế việc sử dụng các món ăn nhiều đường hoặc nhiều chất béo vào buổi tối.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, dù mang lại nhiều lợi ích, dưa chuột không phải thực phẩm có thể chữa bệnh hay thay thế thuốc điều trị.

Hiệu quả đối với sức khỏe chỉ đạt được khi dưa chuột là một phần của chế độ ăn uống cân đối, đa dạng thực phẩm, kết hợp vận động thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh.

Thay vì kỳ vọng vào một "siêu thực phẩm", việc duy trì thói quen ăn nhiều rau củ, trái cây tươi mỗi ngày mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(Theo Toutiao)