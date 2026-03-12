Diễn viên Vân Trang thích đeo đồng hồ KOI vì 5 lý do đặc biệt

Điều gì ở đồng hồ KOI chinh phục quý cô sành sỏi thời trang và kỹ tính như Vân Trang?

Trong video vừa đăng tải lên kênh TikTok (@vantrang9x) hơn 200k followers, nữ diễn viên tài năng không tiếc lời khen ngợi chiếc đồng hồ "chân ái" và tiết lộ 5 lý do mình yêu thích.

Chắc chắn, khi đọc đến lý do thứ 3, bạn sẽ hiểu vì sao món phụ kiện này lại làm mưa làm gió trong cộng đồng phái đẹp!

Bất ngờ với những thông tin về thương hiệu: Đồng hồ KOI - Bấm vào để đọc!

Diễn viên Vân Trang đang hào hứng với chiếc đồng hồ KOI

"Mức giá tầm trung thôi mà cầm lên chắc tay dữ lắm luôn!" - Trải nghiệm vật lý vượt xa tầm giá

Bạn có tin rằng, đôi khi sự sang trọng không nhất thiết phải đi kèm với hóa đơn nhiều con số? Khi cầm trên tay KOI Noble, phản ứng đầu tiên của Vân Trang là sự ngạc nhiên về độ đầm chắc: "Mức giá tầm trung thôi mà cầm lên chắc tay dữ lắm luôn và chất lượng tốt lắm á nha".

Được biết, sự "chắc tay" mà Vân Trang cảm nhận đến từ khối thép không gỉ 316L thượng hạng - chất liệu thường thấy ở đồng hồ Thụy Sỹ đắt đỏ. Khác với những chiếc đồng hồ thời trang lỏng lẻo rẻ tiền, KOI Noble mang đến trải nghiệm vật lý xuất sắc.

Mặt số lấp lánh như bức tranh nghệ thuật: "Chiếu chiếu chói con mắt luôn á!"

Vân Trang phấn khích trong đoạn clip chia sẻ cùng fan: "Ôi mọi người coi cận cảnh của nó nè, xuất sắc chưa? Trời ơi, mặt số đính đá của nó chiếu chiếu chói con mắt luôn á, nhìn bên ngoài nó còn lấp lánh hơn trong clip Trang quay nhiều luôn á mọi người."

KOI K002.103.641.51.11.04 sở hữu nền mặt số khảm xà cừ tự nhiên - mỗi góc nhìn, mỗi luồng ánh sáng đi qua tạo ra dải màu mây hồng xanh bồng bềnh độc bản.

Cận cảnh chiếc đồng hồ KOI Noble K002.103.641.51.11.04 đang gây sốt

12 viên kim cương nhân tạo (Đá CZ cao cấp với độ tán sắc cực cao) đính tỉ mỉ ở cọc số, bảo vệ dưới lớp kính Sapphire nguyên khối chống trầy.

Kính lúp Cyclops ở ô lịch ngày, thiết kế đắt giá mang âm hưởng của Rolex, càng làm tôn lên vẻ sang chảnh cho chủ nhân.

Thiết kế dây Jubilee sang trọng: "Đeo lên tay êm ru nha, không có bị cấn xíu nào!"

Vân Trang chia sẻ: "Dây kim loại cực kỳ sang trọng ha, đeo lên tay êm ru nha, không có bị cấn xíu nào luôn á."

Dáng dây Jubilee 5 mắt xích nhân lên gấp bội khả năng bắt sáng, và tạo ra sự uyển chuyển, mềm mại ôm sát đường cong cổ tay phái nữ. Rolex, Seiko, Tudor,... đều sử dụng loại dây này.

Đồng hồ KOI toát lên khí chất ở diễn viên Vân Trang

Sắc demi mạ vàng hồng (rose gold) công nghệ PVD tân tiến giúp KOI Watches ánh lên vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính nhưng không phô trương. Sự "êm ru" ấy chính là lời cam kết về sự thấu hiểu khách hàng của KOI: Phụ nữ sinh ra là để được nâng niu!

Tính ứng dụng vô song: Từ thảm đỏ lộng lẫy đến tổ ấm bình yên

Sẽ ra sao nếu chiếc đồng hồ duy nhất có thể giải quyết toàn bộ rắc rối trong tủ đồ của bạn? Thay vì phải đau đầu chọn phụ kiện mỗi sáng, Vân Trang đã tìm ra công thức hoàn hảo: "Mà đeo em này đi tiệc cũng được nè, đi quay cũng được nè. Hay là mình mặc bộ đồ ở nhà mà ẵm bồng con cái á nhìn thấy mình có giá hơn hẳn luôn á."

Kích thước mặt số 29mm sinh ra là để dành cho cổ tay phụ nữ Việt. Bạn diện KOI Noble cùng chiếc đầm dạ hội thướt tha để thu hút mọi ánh nhìn; kết hợp với áo sơ mi trắng, quần âu chốn công sở để tạo phong thái chuyên nghiệp; hay thậm chí, ngay cả khoảnh khắc đời thường, mộc mạc khi chăm sóc con cái, chiếc đồng hồ vẫn ngầm khẳng định giá trị, gu thẩm mỹ tinh tế và khí chất không thể bị lu mờ.

Học cách diễn viên Vân Trang chọn đồng hồ - Phải là KOI Watches

An tâm với "Bảo chứng niềm tin" từ Đồng Hồ Hải Triều

Lý do cuối cùng, và cũng là lý do mang tính quyết định khiến Vân Trang "xuống tiền" mà không cần suy nghĩ, nằm ở nơi cô chọn mặt gửi vàng: "Mà mua ở Đồng Hồ Hải Triều thì thôi ha, yên tâm luôn á. Hậu mãi bảo hành đồ này nọ là khỏi phải lo luôn."

Trong giới mộ điệu, Hải Triều từ lâu đã là biểu tượng của sự uy tín. Mua KOI tại Hải Triều, bạn sở hữu luôn cả sự an tâm trọn đời.

Với chính sách bảo hành máy lên đến 5 năm, miễn phí thay pin trọn đời và dịch vụ hậu mãi chuẩn quốc tế, mọi rào cản về việc chăm sóc, bảo dưỡng được xóa bỏ hoàn toàn.

Bộ máy Quartz danh tiếng của Nhật Bản vốn bền bỉ, nay lại có thêm chính sách bảo vệ từ Hải Triều, giúp quý cô tự tin tỏa sáng mỗi ngày.

Nữ diễn viên tin tưởng Đồng Hồ Hải Triều

Dành cho những quý cô trân quý bản thân

Phụ nữ hiện đại từ 25 đến 45 tuổi, chúng ta đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của thanh xuân và sự nghiệp. Chúng ta xứng đáng được tưởng thưởng bằng những món đồ tinh tế, để tôn lên giá trị và khí chất nội tại.

Sự lựa chọn của diễn viên Vân Trang với KOI Noble là lời giải đáp hoàn hảo cho bài toán định hình phong cách cá nhân, một tuyên ngôn về vẻ đẹp thông minh, biết cách tỏa sáng mà không cần phô trương.

Giống như cách Vân Trang đã nháy mắt đầy ẩn ý với các fan của mình: "Cả nhà ơi mấy chị em hãy ra Đồng Hồ Hải Triều nghía thử mấy mẫu KOI này đi nha. Xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm luôn á, hoặc có thể tag nhẹ mấy anh chồng vô cái clip này để nhắc khéo liền."

