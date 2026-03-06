Xiaomi 17 Ultra có gì mới? Đỉnh cao nhiếp ảnh, hiệu năng vô đối

Những nâng cấp đột phá, định hình tương lai công nghệ

Dòng Ultra năm nay tập trung vào những giá trị cốt lõi nhất của một chiếc điện thoại "Pro": Nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Hiển thị chuẩn điện ảnh và Hiệu năng không giới hạn.

Hệ thống Camera Leica 200MP: Bắt trọn mọi khoảng cách

Điểm nhấn đáng kinh ngạc nhất chính là cảm biến chính độ phân giải 200MP kết hợp cùng ống kính quang học Leica. Sự đột phá này cho phép Xiaomi 17 Ultra đạt khả năng Zoom quang học từ 75x đến 100x. Giờ đây, những chi tiết ở khoảng cách cực xa vốn mắt thường khó nhìn rõ đều được thu lại một cách sắc nét, không hề xảy ra hiện tượng vỡ hình hay nhiễu hạt nặng.

Cảm biến 1 inch & Công nghệ khử nhiễu LOFIC

Để củng cố vị thế dẫn đầu về chụp đêm, Xiaomi đã trang bị cảm biến hình ảnh kích thước 1 inch siêu lớn. Điểm khác biệt nằm ở công nghệ LOFIC (Low Figure Integrated Circuit). Đây là công nghệ xử lý ánh sáng thông minh giúp khử nhiễu tối đa và mở rộng dải tương phản động (Dynamic Range). Những bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng phức tạp hoặc bóng tối hoàn toàn sẽ có độ chi tiết cao, màu sắc trung thực và vùng sáng - tối được tách bạch rõ rệt.

Màn hình Xiaomi HyperRGB: Trải nghiệm thị giác tuyệt mỹ

Xiaomi 17 Ultra sở hữu công nghệ màn hình mới mang tên HyperRGB. Với độ sáng kỷ lục lên đến 3500 nits, máy thách thức mọi điều kiện ánh sáng, kể cả khi bạn sử dụng trực tiếp dưới nắng gắt. Công nghệ này không chỉ tăng độ sáng mà còn tối ưu hóa độ bao phủ màu sắc, mang lại hình ảnh rực rỡ, sống động nhưng vẫn giữ được độ chuẩn xác cần thiết cho việc hậu kỳ hình ảnh chuyên nghiệp.

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5: Sức mạnh mãnh thú

Bên trong "thân hình" sang trọng là sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Được sản xuất trên tiến trình tiên tiến, con chip này không chỉ mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn 40% so với thế hệ trước mà còn tối ưu hóa AI cực tốt. Từ việc render video 8K đến chiến các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao nhất, Xiaomi 17 Ultra đều thực hiện một cách nhẹ nhàng và mát mẻ.

Pin Surge Battery 6000mAh: Bền bỉ và Thông minh

Dung lượng pin được nâng lên mức 6000mAh nhờ công nghệ pin Silicon Carbon (Xiaomi Surge Battery). Công nghệ này cho phép viên pin có mật độ năng lượng cao hơn nhưng vẫn giữ được kích thước mỏng nhẹ cho máy. Đi kèm là hệ thống quản lý năng lượng thông minh, giúp kéo dài tuổi thọ pin và đảm bảo hiệu suất ổn định suốt cả ngày dài.

Các phiên bản mở bán tại Thế Giới Di Động

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ khổng lồ từ hệ thống camera 200MP, Xiaomi mang đến các tùy chọn bộ nhớ "khủng":

- Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/512GB: Phù hợp cho đa số người dùng cao cấp.

- Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/1TB: Sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đam mê quay phim, chụp ảnh RAW và cần không gian lưu trữ không giới hạn.

Chương trình khuyến mãi Hotsale "độc bản" tại TGDĐ

Sở hữu Xiaomi 17 Ultra tại Thế Giới Di Động, khách hàng sẽ nhận được bộ đặc quyền hậu mãi cực hấp dẫn:

- Ưu đãi trực tiếp: Giảm ngay đến 8 triệu đồng vào giá bán.

- Hỗ trợ tài chính: Trả chậm 0% lãi suất linh hoạt.

- Thu cũ đổi mới: Trợ giá giảm thêm đến 5 triệu đồng khi lên đời siêu phẩm.

Đặc quyền bảo hành "Vàng": 1 đổi 1 trong 2 năm: Đây là cam kết chất lượng cao nhất, chỉ áp dụng duy nhất đối với khách hàng mua Xiaomi 17 Ultra; 2 năm bảo hành tiêu chuẩn; 6 tháng bảo hành màn hình và 6 tháng bảo hành tại nhà.

Đặc biệt dành cho các MiFans thực thụ: 100 khách hàng đầu tiên mua Xiaomi 17 Ultra Limited sẽ nhận được gói ưu đãi trị giá lên đến 25 triệu đồng kèm theo Bộ kit camera chuyên nghiệp (bao gồm tay cầm vật lý, nút bấm và vòng lọc sáng), biến chiếc smartphone thành một máy ảnh Leica thực thụ.

Ghé ngay Thế Giới Di Động gần nhất hoặc truy cập website để trở thành những người đầu tiên sở hữu "siêu quái vật" Xiaomi 17 Ultra với mức giá tốt nhất!