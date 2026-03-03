Sony trình làng tai nghe True Wireless chống ồn vượt trội WF-1000XM6

WF-1000XM6 đánh dấu nhiều nâng cấp vượt trội so với tai nghe true wireless thế hệ trước

Nối tiếp danh tiếng của dòng 1000X, WF-1000XM6 đạt chất lượng âm thanh đỉnh cao với khả năng chống ồn vượt trội, cải thiện chất lượng cuộc gọi và kết nối so với phiên bản WF-1000XM5 tiền nhiệm. Đồng thời, thiết kế công thái học mới cũng được tối ưu để mang cảm giác đeo vừa vặn thoải mái.

Công nghệ chống ồn ưu việt

Tai nghe WF-1000XM6 mang đến khả năng chống ồn vượt trội với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm WF-1000XM5. Đặc biệt, tai nghe WF-1000XM6 tăng hiệu suất khử tiếng ồn ở dải tần số trung tới cao – nhóm tần số thường xuất hiện trong môi trường sinh hoạt hàng ngày. Nhờ đó, WF-1000XM6 mang đến khả năng tái tạo sự yên tĩnh vượt trội, ngay cả trong những không gian ồn như bên trong xe đang chạy hay tại quán cafe.

WF-1000XM6 tích hợp Bộ xử lý chống ồn tiên tiến HD QN3, mang đến khả năng điều khiển chính xác hệ thống microphone để đạt hiệu suất tối ưu. Với bốn microphone ở mỗi bên - nâng cấp từ ba microphone của thế hệ trước giúp khả năng chống ồn nay càng mạnh mẽ hơn.

Trải nghiệm âm thanh cao cấp

Chất lượng âm thanh cao cấp của WF-1000XM6 đến từ bộ xử lý kép mạnh mẽ hoạt động hài hoà để tạo ra độ rõ ràng, chi tiết và chuẩn xác trong từng dải âm. Hiệu suất khuếch đại DAC được nâng cấp nhờ bộ xử lý HD QN3e, đảm bảo tất cả nốt nhạc đều được tái tạo trong trẻo vượt trội. Thêm vào đó, Bộ xử lý tích hợp V2 hỗ trợ giải mã 32-bit, so với 24-bit của mẫu trước, mang đến âm thanh độ phân giải cao và giàu chi tiết hơn.

Âm thanh được cân chỉnh bởi các chuyên gia đầu ngành

Dòng 1000X của Sony được sinh ra để mở khoá tiềm năng tối đa của từng bài hát, bất kể thể loại. Để đạt được điều này, Sony đã sát cánh với các studio nổi tiếng, tỉ mỉ tối ưu chất âm để mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp theo cách mà các nghệ sỹ mong muốn.

Chất lượng cuộc gọi tốt vượt trội từ Sony

Được trang bị hai microphone và một cảm biến truyền âm qua xương mỗi bên, WF-1000XM6 sử dụng thuật toán giảm tiếng ồn điều hướng chùm sóng AI tiên tiến để thu giọng nói của bạn với độ chính xác cao. Ngay cả ở nơi ồn ào hay khi xung quanh có nhiều cuộc trò chuyện, tai nghe sẽ tách biệt giọng nói của bạn, đảm bảo người đối thoại sẽ luôn nghe rõ.

Thiết kế công thái học tối ưu cho cảm giác đeo thoải mái

Dòng 1000X luôn hướng đến hình dáng vừa tai người một cách hoàn hảo, với thiết kế công thái học cho cảm giác đeo vừa vặn và thoải mái. Với WF-1000XM6, Sony đã nâng sự vừa vặn này lên tầm cao mới khi thiết kế tai nghe theo đường cong tự nhiên bên trong ống tai người, giảm áp lực và giúp tai nghe êm ái hơn khi đeo.

Bề mặt độc đáo làm nổi bật từng màu sắc. Phiên bản màu đen toát ra vẻ sang trọng tinh tế với bề mặt mịn và cảm giác chạm cao cấp, trong khi bạc bạch kim đem lại cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng nhờ hiệu ứng ánh kim từ các vảy kim loại và hạt thuỷ tinh.

Các tính năng cải thiện để mang lại trải nghiệm nghe tuyệt vời hơn

Google Gemini mang đến trợ lý đàm thoại rảnh tay liền mạch khi bạn đang di chuyển. Thưởng thức âm nhạc, kết nối bạn bè, nhận tin nhắn và còn nhiều hơn thế nữa. Thông qua tính năng Gemini Live, bạn có thể trò chuyện một cách tự nhiên để lên ý tưởng, thêm danh sách mua hàng với Google Keep hoặc lên kế hoạch sự kiện bằng Google Calendar - tất cả được thực hiện mà không cần chạm vào điện thoại.

Kết nối giờ đây đáng tin cậy hơn bao giờ hết với thuật toán tiên tiến và ăng-ten được nâng cấp lớn hơn gấp 1,5 lần phiên bản trước.

Tai nghe WF-1000XM6 tương thích với LE Audio, một chuẩn âm thanh Bluetooth® cho phép đạt độ trễ siêu thấp mang đến trải nghiệm chơi game hoàn hảo.

Về thời lượng pin, tai nghe có thể hoạt động đến 8 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 24 giờ khi sử dụng hộp sạc nên bạn có thể nghe cả ngày mà không cần lo hết pin. Thêm vào đó, công nghệ Qi cho phép sạc không dây dễ dàng.

Bảo vệ môi trường

WF-1000XM6 sử dụng 25% vật liệu tuần hoàn trong thành phần nhựa cấu tạo nên sản phẩm, góp phần giảm thiểu việc sử dụng nhựa nguyên sinh từ tài nguyên hóa thạch. Sản phẩm cũng được đóng gói không sử dụng nhựa.

Giá bán

Tai nghe Sony WF-1000XM6 sẽ được bán tại Việt Nam với giá 7.990.000 VND. Sản phẩm dự kiến được giao hàng từ sau ngày 23/03/2026 với hai màu: Đen và Bạc Bạch Kim. Từ 02/03 đến 22/03/2026, khách hàng đặt trước WF-1000XM6 sẽ được tặng bình giữ nhiệt cao cấp STARBUCKS RESERVE trị giá 850.000 VND, kèm nón 1000X SERIES khi đăng ký sản phẩm vào My Sony. Đặc biệt, Sony còn tung chương trình THU CŨ ĐỔI MỚI với mức trợ giá thêm 1.000.000 VND, áp dụng với mọi sản phẩm tai nghe nhét tai. Số lượng quà tặng có giới hạn, hãy nhanh tay đặt trước và liên hệ đại lý gần nhất để để được tư vấn chi tiết.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, mời xem tại: https://www.sony.com.vn/headphones/products/wf-1000xm6