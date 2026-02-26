Galaxy S26 series ra mắt, ưu đãi lên đến 8 triệu khi thu cũ lên đời tại CellphoneS

Galaxy S26, Galaxy S26+ và Samsung Galaxy S26 Ultra tại hệ thống CellphoneS có mức giá lần lượt cho phiên bản tiêu chuẩn 25,990,000đ ~ 29,990,000đ ~ 36,990,000đ. Đi kèm bộ quà tặng khi đặt trước tại CellphoneS từ nay đến hết ngày 05/03: giảm thẳng lên đến 6 triệu tuỳ phiên bản dung lượng, trợ giá 1 triệu khi thu cũ đổi máy lên đời và giảm thêm đến 1 triệu cho khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng và cổng thanh toán VNPAY-QR.

CellphoneS giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 500,000đ khi thu cũ lên đời cho thành viên SMember. Đặc biệt, chính sách ưu đãi trả góp 3-Không trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí.

Khách hàng được giảm thêm đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da Samsung chính hãng, ốp lưng chống sốc, dán cường lực cao cấp bảo vệ, tai nghe, đồng hồ… trong hệ sinh thái Samsung.

Hệ thống sẽ mở bán và trả hàng sớm cho khách đặt trước vào tối 22:00 ngày 05/03.

Galaxy S26 series tập trung nâng cấp trở thành chiếc điện thoại AI dễ sử dụng và trợ thủ đắc lực cho mọi tác vụ. Hàng loạt tính năng Galaxy AI được nâng cấp như: chỉnh sửa và định hình nội dung hình ảnh, khoanh tròn nhận dạng và tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc, cá nhân hóa AI với Tóm tắt thông minh và Thanh tác vụ thông minh, … Đồng thời khả năng quay video nâng cấp với tính năng Khoá đường chân trời chuẩn điện ảnh, cải tiến bộ xử lí và nâng cấp khẩu độ giúp thước phim sắc nét và giảm nhiễu hiệu quả.

Đặc biệt Galaxy S26 Ultra tiên phong tính năng Màn hình chống nhìn trộm chủ động trên điện thoại. Cũng như trang bị vi xử lí Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy và sạc nhanh 60W.

Chia sẻ từ đại diện CellphoneS, Galaxy S26 series tuy không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng những nâng cấp đột phá về hoàn thiện thiết kế bền bỉ, tối ưu nhiều tính năng mới trong việc hỗ trợ tác vụ Galaxy AI. Đặc biệt với chương trình ưu đãi đặt trước gồm Phiếu mua hàng và trợ giá khi khách hàng thu cũ lên đời giảm tối đa lên đến 8 triệu tuỳ phiên bản dung lượng, chắc chắn Galaxy S26 series vẫn sẽ là thiết bị cao cấp với doanh số bán tốt.

Theo xu hướng mua sắm nhiều năm qua, hệ thống dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản chiếm khoảng 75%, Samsung Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 khoảng 25%. Nhiều khả năng màu Tím Colbat và Xanh Sky Blue sẽ được khách hàng yêu thích lựa chọn nhiều.

Khách hàng đang sở hữu thiết bị Samsung cũ đợt này sẽ được tham gia chương trình lên đời ngay từ ngày giai đoạn preorder, với mức giá thu mua cao nhất thị trường từ CellphoneS.

Hệ thống cũng nhận định dòng sản phẩm này rất phù hợp với các công ty truyền thông, sản xuất quay video chụp ảnh, CellphoneS hiện có phòng bán hàng doanh nghiệp S-Business phục vụ các nhu cầu này của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh Galaxy S, CellphoneS cũng nhận đặt trước tai nghe chống ồn Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro và chính thức mở bán từ ngày 06/03. Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 10% khi mua cùng Samsung Galaxy S26 series và tặng kèm ốp lưng Buds Cover.

CellphoneS hiện đang là 1 trong 4 nhà bán lẻ cao cấp nhất của Samsung tại Thị trường Việt Nam, đem đến cho khách hàng không chỉ mang tới sự an, những trải nghiệm tốt nhất mà còn là những ưu đãi mua hàng rất riêng biệt so với thị trường. Hệ thống tự tin mang đến cho khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện ốp lưng bao da, tai nghe, đồng hồ thuộc hệ sinh thái Samsung.

Ngay khi ra mắt toàn cầu, hệ thống nhanh chóng trưng bày các sản phẩm Galaxy S26 series tại khu vực bàn trải nghiệm, khách hàng có thể đến các cửa hàng để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng. Hệ thống tự tin mang đến khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện tai nghe, đồng hồ, robot hút bụi, máy lọc không khí … thuộc hệ sinh thái Samsung.

Khách hàng quan tâm bộ ba sản phẩm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra có thể tham khảo chi tiết hơn về giá bán và ưu đãi tốt nhất tại website hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thông tin sản phẩm, giá bán và đặt hàng qua tổng đài miễn phí 18002097 hoặc có thể tới trực tiếp hơn 170 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.