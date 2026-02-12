BST Saga Chroma Dance đổi màu - Đóa hoa nở rộ dưới ánh ban mai

Saga Chroma Dance - Khi đồng hồ khiêu vũ cùng ánh sáng

Nếu trước đây, mặt số đồng hồ thường mặc định với những gam màu tĩnh lặng, thì Saga Chroma Dance đã phá vỡ hoàn toàn quy chuẩn ấy để mang đến trải nghiệm nghệ thuật sống động. Giá trị cốt lõi của bộ sưu tập nằm ở khả năng đổi màu kỳ ảo theo cường độ ánh nắng.

Bộ sưu tập Saga Chroma Dance mô phỏng khoảnh khắc những đóa hoa nở rộ rực rỡ

Sở hữu công nghệ vật liệu quang học tiên tiến, khi đặt dưới ánh nắng, chiếc đồng hồ như "bừng tỉnh", các gam màu bắt đầu nhảy múa và chuyển đổi ngoạn mục.

Hiệu ứng này mô phỏng hoàn hảo khoảnh khắc những cánh hoa vươn mình khoe sắc, tạo nên một vũ khúc ánh sáng mãn nhãn ngay trên cổ tay.

Hai phiên bản tuyên ngôn về khí chất phái đẹp

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, Saga còn thổi hồn vào bộ sưu tập câu chuyện của những loài hoa mang tính biểu tượng, đại diện cho hai sắc thái khí chất của người phụ nữ hiện đại.

1. Cảm hứng từ Hoa Sen (Lotus) - Vẻ đẹp Á Đông thuần khiết

Phiên bản đầu tiên lấy cảm hứng từ loài Hoa Sen được tôn sùng trong văn hóa Á Đông và đặc biệt là Việt Nam.

Mặt số nổi bật với đóa sen lớn đang nở rộ. Trung tâm đính 1 viên pha lê Danube lấp lánh, bao quanh là 6 viên pha lê khác tượng trưng cho nhụy hoa tinh túy, khắc họa vẻ đẹp thanh tao "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Phiên bản Chroma Dance lấy cảm hứng từ Hoa Sen, đính 7 viên pha lê lấp lánh

Saga Chroma Dance lấy cảm hứng từ Hoa Sen có 6 tùy chọn:

- 54390-SVWTBL-2 (Dây da xanh dương, chuyển từ xanh hồng sang cam xanh)

- 54390-SVWTSV-2 (Thép không gỉ màu bạc, chuyển từ xanh hồng sang xanh cam)

- 54390-LGWTGR-2 (Dây da xanh lá, chuyển từ xanh tím sang xanh cam)

- 54390-LGWTYL-2 (Dây da bê màu be, chuyển sắc từ hồng tím sang vàng cam)

- 54390-LGWTLG-2A (Thép không gỉ vàng hồng, chuyển từ vàng hồng sang cam đỏ)

- 54390-LGWTLG-2 (Thép không gỉ vàng hồng, chuyển từ hồng tím sang vàng cam)

2. Cảm hứng từ Hoa Trà (Camellia) - Sự kiêu hãnh đầy lãng mạn

Nếu Hoa Sen là sự tĩnh lặng, thì phiên bản Hoa Trà lại là bản tuyên ngôn của sự tự do, bất chấp mọi xu hướng để tỏa sáng. Điểm nhấn đắt giá là 3 viên kim cương thật được đính kết tinh xảo. Chúng lấp lánh như những giọt sương đọng trên cánh hoa, tôn vinh đẳng cấp thượng lưu của người sở hữu.

Phiên bản Chroma Dance lấy cảm hứng từ Hoa Trà, đính 3 viên kim cương tự nhiên

Saga Chroma Dance lấy cảm hứng từ Hoa Trà cũng có 6 tùy chọn:

- 54390-LGCRLG-2 (Thép không gỉ màu vàng hồng, chuyển từ hồng xanh sang cam xanh)

- 54359-LGCRGR-2 (Dây da xanh lá, chuyển từ hồng xanh sang cam xanh)

- 54390-SVCRBL-2 (Dây da xanh dương, chuyển từ vàng xanh sang xanh tím)

- 54390-SVCRSV-2 (Thép không gỉ màu bạc, chuyển từ xanh vàng sang xanh tím)

- 54390-LGCRLG-2A (Thép không gỉ vàng hồng, chuyển từ hồng tím sang cam tím)

- 54359-LGCRYL-2 (Dây da màu be, chuyển từ hồng tím sang cam tím)

Mô phỏng đóa hoa "nở rộ" dưới ánh ban mai

Saga Chroma Dance có quy trình chế tác phức tạp. Để tạo ra hiệu ứng "nở hoa" chân thực, Saga sử dụng công nghệ phủ chân không cao cấp, lắng đọng chính xác từng lớp vật liệu có chiết suất khác nhau lên cùng một chất nền.

Độ dày và trình tự của các lớp phim được kiểm soát nghiêm ngặt để khi ánh sáng chiếu vào sẽ tạo ra màu sắc cấu trúc thay đổi theo từng góc độ. Chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong 5 - 10 giây, những đóa hoa bắt đầu "nở rộ" và chuyển sắc rực rỡ.

Khi tiếp xúc với ánh nắng, Saga Chroma Dance lập tức đổi màu như những đóa hoa đang nở rộ.

Món quà hoàn hảo gửi gắm tình thương nhân ngày 8/3

Tháng 3 là thời điểm hoàn hảo để gửi trao yêu thương. Thay vì những đóa hoa tươi sẽ tàn phai theo năm tháng, một chiếc đồng hồ Saga Chroma Dance với "đóa hoa vĩnh cửu" trên cổ tay sẽ là thông điệp ý nghĩa nhất.

Nó ngụ ý rằng người phụ nữ sở hữu nó sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình trong mọi hoàn cảnh sống. Hãy để bộ sưu tập đặc biệt này gửi gắm những lời yêu thương đường mật đến người thương nhé.

