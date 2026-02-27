Săn ngay Galaxy S26 Series tại Thế Giới Di Động với ưu đãi thu cũ đổi mới trợ giá 50%, trả góp 0%

Và tin vui cho giới mộ điệu: Bạn hoàn toàn có thể sở hữu siêu phẩm này với mức giá "hời" không tưởng nhờ đặc quyền Pre-order đang bùng nổ tại hệ thống Thế Giới Di Động. Cùng xem chiếc máy này có gì và ưu đãi khủng ra sao!

Vì sao Samsung Galaxy S26 Series lại gây sốt?

Thay vì những thông số trên giấy tờ, Samsung năm nay thực sự tập trung vào việc giải quyết những nhu cầu thực tế nhất của người dùng: Máy phải mạnh, tản nhiệt tốt, chụp ảnh đẹp và thông minh hơn.

Hiệu năng "quái vật", cày game không lo quá nhiệt

Điểm sáng giá nhất nằm ở việc toàn bộ dòng máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất. Con chip này giải quyết triệt để độ trễ, giúp máy gánh vác mượt mà mọi tựa game đồ họa nặng hay xử lý đa nhiệm cường độ cao.

Đặc biệt, thấu hiểu nỗi sợ "nóng máy tụt xung", Samsung đã chơi lớn khi mở rộng buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 25% so với bản S25. Giờ đây, bạn có thể thoải mái quay video 8K hay combat game liên tục mà mặt lưng máy vẫn giữ được nhiệt độ ổn định.

Camera "Gimbal" vật lý chuẩn mực mới của quay chụp

Nếu bạn thích quay vlog, Galaxy S26 Series sẽ khiến bạn quên luôn việc phải mua thêm tay cầm chống rung. Máy sở hữu cơ chế tự động điều chỉnh 360 độ hoạt động tương tự một gimbal vật lý, giúp các thước phim 8K 30fps cực kỳ mượt mà, triệt tiêu hoàn toàn rung lắc khi di chuyển.

Khả năng chụp đêm cũng được nâng tầm nhờ camera chính 200MP (thu sáng tốt hơn 47%) và camera tele 50MP (sáng hơn 37%). Kết hợp cùng vi xử lý hình ảnh mới, tình trạng nhiễu hạt (noise) khi chụp thiếu sáng gần như bị xóa sổ.

Galaxy AI tiến hóa thành "Quản gia" cá nhân

AI trên máy không còn là tính năng để biểu diễn, mà đã thực sự tham gia vào đời sống:

- Thấu hiểu người dùng: Now Nudge và Now Brief tự động phân tích thói quen để đưa ra gợi ý theo đúng thời gian thực (ví dụ: nhắc lịch trình, gợi ý ứng dụng khi cần).

- Xử lý hậu kỳ 1 chạm: Creative Studio giúp bạn tự động chỉnh sửa ảnh, lọc sạch tạp âm khi quay video hay scan tài liệu sắc nét trong tích tắc.

- Trung tâm điều khiển: Trợ lý Bixby lột xác thành Agent, giúp bạn kết nối và điều khiển mượt mà mọi thiết bị smarthome.

Pin sạc siêu tốc & Màn hình ProScaler sắc nét

Để theo kịp nhịp sống hiện đại, máy được trang bị sạc nhanh 60W, cho phép bơm 75% pin chỉ trong vỏn vẹn 30 phút. Về hiển thị, công nghệ màn hình ProScaler đẩy độ sắc nét lên gấp 4 lần, tái tạo màu sắc cực kỳ sống động. Riêng bản Ultra còn ghi điểm tuyệt đối với giới văn phòng nhờ tính năng màn hình chống nhìn trộm chủ động, bảo vệ quyền riêng tư nơi công cộng.

Ưu đãi Pre-order hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Thời gian đặt trước: Từ ngày 26/02 - 05/03/2026.

Thời gian giao hàng (dự kiến): Từ ngày 06/03 - 16/03/2026.

Cơ hội nâng cấp rinh ngay Samsung Galaxy S26 Series chưa bao giờ "hời" đến thế với loạt đặc quyền hấp dẫn lên đến 15 triệu đồng khi đặt ngay tại Thế Giới Di Động:

- Giảm ngay đến 6 triệu đồng - Sở hữu siêu phẩm với mức giá không thể tốt hơn.

- Thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng - Lên đời dễ dàng, tiết kiệm tối đa.

- Thanh toán qua VNPay giảm thêm 1 triệu đồng - Ưu đãi chồng ưu đãi.

- Tặng SIM kèm gói data khủng đến 8GB/ngày trong 6 tháng - Lướt web, xem phim thả ga không lo gián đoạn.

- Trả chậm 0% lãi suất - Nhẹ ví hôm nay, thoải mái tận hưởng ngay.

- Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng nếu lỗi do nhà sản xuất - An tâm.

- Bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng – Bảo vệ toàn diện, dùng máy không lo lắng.

Các phiên bản bộ nhớ chính thức được mở bán

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ, Samsung mang đến các tùy chọn cực kỳ linh hoạt:

- Samsung Galaxy S26 12GB/256GB

- Samsung Galaxy S26 12GB/512GB

- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/256GB

- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/512GB

- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB

- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512GB

- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB

Đừng bỏ lỡ "thời điểm vàng" để sở hữu Samsung Galaxy S26 Series - chiếc flagship dành cho tương lai! Hãy nhanh tay truy cập website Thế Giới Di Động để Pre-order và rinh ngay siêu phẩm cùng ngàn ưu đãi hấp dẫn!