Đặt trước Samsung Galaxy S26 Ultra nhận ưu đãi gì? Mua ở đâu uy tín?

Cải tiến cần biết trước khi đặt trước Samsung Galaxy S26 Ultra

Sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 26/2 sẽ giới thiệu Galaxy S26 Ultra với nhiều điểm cải tiến. Biết rõ những thay đổi này giúp người dùng dễ dàng xem xét và đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn trước khi đặt Samsung Galaxy S26 Ultra.

Nâng cấp về thiết kế và camera

Thiết kế của Samsung S26 Ultra được tinh chỉnh với các góc cạnh bo tròn mềm mại hơn so với S25 Ultra, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái trong thời gian dài. Thay vì cụm camera lồi như thế hệ trước, S26 Ultra áp dụng thiết kế cụm camera nổi gọn gàng, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và tinh tế hơn.

Thiết kế cụm camera trên Galaxy S26 Ultra được tinh chỉnh mềm mại hơn.

Cụm camera sau của S26 Ultra được trang bị 4 ống kính với cảm biến chính 200MP, kết hợp cùng camera siêu rộng 50MP, telephoto 3x 12MP và telephoto 5x 50MP. Nhờ đó, người dùng đặt Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ cảm nhận được giá trị rõ rệt trong việc quay chụp với chất lượng ảnh sắc nét, chân thực trong nhiều điều kiện.

Nâng cấp về hiệu năng và màn hình hiển thị

Samsung S26 phiên bản Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 thế hệ mới, nâng cao đáng kể sức mạnh xử lý CPU và GPU. Người dùng sẽ có thể trải nghiệm tốc độ mượt mà khi chơi game nặng, chỉnh sửa video 4K hay sử dụng các ứng dụng đa nhiệm.

S26 Ultra có nhiều nâng cấp đáng để đầu tư.

Người dùng đặt Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trải nghiệm khả năng hiển thị sống động với màn hình viền mỏng Dynamic AMOLED 6,9 inch độ phân giải QHD+. Đặc biệt, S26 Ultra sẽ tích hợp công nghệ bảo mật màn hình riêng tư ngăn nhìn trộm từ góc nghiêng, giúp người dùng an tâm sử dụng nơi đông người.

Nâng cấp về khả năng sạc nhanh và tính năng sử dụng

Dù Samsung Galaxy S26 Ultra không nâng cấp nhiều về mức pin 5,000 mAh nhưng được trang bị hỗ trợ sạc nhanh có dây đến 60W và sạc không dây 25W. Với công suất sạc được cải tiến, người dùng có thể rút ngắn đáng kể thời gian chờ, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Thế hệ pin mới được nâng cấp trên S26 Ultra.

Người dùng quyết định đặt Samsung Galaxy S26 Ultra đồng nghĩa với việc đang đầu tư vào các tính năng sử dụng hiện đại. Theo đó, AI trên S26 Ultra được nâng cấp mạnh mẽ, tập trung vào trải nghiệm lấy người dùng làm trung tâm. Ngoài ra, điện thoại hỗ trợ bút S Pen mở ra khả năng ghi chú và điều khiển thiết bị linh hoạt.

Đặt Samsung Galaxy S26 Ultra trước nhận ưu đãi gì?

Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ mở đặt trước từ cuối tháng 2, ngay sau sự kiện ra mắt ngày 26/2 và kéo dài đến đầu tháng 3/2026 với ưu đãi hấp dẫn cho đơn đặt sớm. Dưới đây là các khuyến mãi tiêu biểu của Samsung cho sản phẩm chủ lực và có thể vẫn sẽ tiếp tục áp dụng cho S26 Ultra tùy theo thị trường và đại lý phân phối:

Giá trị thu cũ đổi mới cao: Khách hàng đổi máy cũ lấy S26 Ultra sẽ nhận mức giá thu cao hơn bình thường.

Ưu đãi thanh toán: Nhiều ngân hàng đối tác cung cấp chương trình hoàn tiền hoặc giảm giá thẳng khi thanh toán qua thẻ tín dụng.

Ưu đãi thành viên tại một số hệ thống phân phối lớn: Khách hàng thành viên đặt Samsung Galaxy S26 Ultra trước sẽ được ưu đãi và giảm giá trực tiếp. Chẳng hạn như chương trình giảm thêm đến 1.000.000đ cho thành viên Smember tại CellphoneS.

Đặt trước Samsung Galaxy S26 Ultra với nhiều ưu đãi.

Đặt mua Samsung Galaxy S26 Ultra ở đâu uy tín, nhiều ưu đãi?

CellphoneS là địa chỉ tin cậy để mua và đặt trước Samsung Galaxy S26 Ultra với hệ thống cửa hàng rộng khắp giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, xem trước sản phẩm. Hiện nay, CellphoneS đang triển khai chương trình thu cũ lên đời trợ giá 5.000.000 đồng và trả góp 0% lên đến 18 tháng qua Samsung Finance+ cho khách mua S26 series.

Mua S26 Ultra chất lượng, uy tín tại CellphoneS.

Khi đặt Samsung Galaxy S26 Ultra tại CellphoneS, người mua được hưởng giảm giá và bảo hành 1 đổi 1 VIP 12 tháng chính hãng. Khách hàng đặt mua trước S26 Ultra còn có cơ hội nhận được phiếu mua hàng lên đến 6 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi thanh toán khác. Các chương trình có thể thay đổi tùy thời điểm, truy cập ngay website CellphoneS để cập nhật ưu đãi mới ngay hôm nay!