Thời tiết mưa phùn nồm ẩm, máy hút ẩm “cháy hàng” tại các siêu thị

Cũng vì thế, thị trường máy hút ẩm bất ngờ sôi động, nhiều siêu thị điện máy ghi nhận lượng bán tăng mạnh, thậm chí có nhiều model rơi vào tình trạng tạm hết hàng.

Thời tiết nồm ẩm khiến nhu cầu tăng cao "chóng mặt"

Theo ghi nhận từ nhiều siêu thị điện máy, vào thời điểm trước và sau tết, khi thời tiết miền Bắc chuyển sang mưa phùn kéo dài, doanh số máy hút ẩm tăng đột biến, có nơi ghi nhận lượng bán tăng mạnh hơn so với ngày thường. Đây là lý do nhiều gia đình quyết định đầu tư cho mình một chiếc máy hút ẩm để giữ không khí trong nhà khô thoáng hơn, đặc biệt khi thời tiết dự báo độ ẩm còn kéo dài đến tháng 4.

Đỉnh điểm nồm ẩm quay trở lại khu vực miền Bắc và Trung bộ

Các cửa hàng điện máy "chật kín" người mua

Chi nhánh của các hệ thống điện máy lớn tại Hà Nội, Hải Phòng hay Bắc Ninh đang chứng kiến không khí mua sắm rất sôi động. Khách hàng tìm mua và tư vấn về máy hút ẩm với đủ mức công suất - từ các dòng nhỏ mini phù hợp phòng ngủ đến máy cỡ lớn cho phòng khách hay căn hộ rộng.

Không chỉ bán trực tiếp, các đơn đặt hàng online trên các sàn thương mại điện tử cũng tăng mạnh, khiến nhiều mẫu mã mau chóng hết hàng, nhất là những máy có công suất phổ biến và mức giá vừa phải.

Máy hút ẩm - thiết bị "phải có" cho mùa nồm khó chiều

Vào mùa nồm, việc sử dụng máy hút ẩm giúp duy trì mức ẩm lý tưởng, từ đó hạn chế sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Không chỉ bảo vệ sức khỏe hô hấp, thiết bị còn góp phần giữ gìn đồ gỗ, thiết bị điện tử, chăn ga và quần áo khỏi tình trạng ẩm ướt, hư hại.

Bên cạnh khả năng kiểm soát ẩm hiệu quả, nhiều dòng máy hiện nay còn tích hợp các tiện ích như kết nối wifi, hẹn giờ, sấy khô quần áo trong những ngày nồm, lọc không khí và chế độ điều chỉnh độ ẩm theo môi trường thực tế. Nhờ đó, máy hút ẩm không chỉ là giải pháp xử lý nồm ẩm tạm thời mà còn trở thành trợ thủ chăm sóc không gian sống toàn diện, mang lại cảm giác khô ráo, dễ chịu và an tâm cho cả gia đình suốt mùa ẩm kéo dài.

Máy hút ẩm Kosmen thiết bị cứu tinh trong mùa nồm ẩm

Thị trường máy hút ẩm sôi động mẫu mã và thương hiệu

Trong bối cảnh thị trường có nhiều thương hiệu máy hút ẩm từ các hãng trong nước và quốc tế như Sharp, Toshiba, Panasonic... Theo ghi nhận, máy hút ẩm Kosmen một trong những lựa chọn được nhiều khách hàng tin chọn trong mùa nồm năm nay.

Nổi bật là hai model Kosmen KM-30N và Kosmen ECO-35E được đánh giá là giải pháp 2 trong 1 cho mùa nồm: vừa có khả năng hút ẩm hiệu quả, vừa tích hợp hệ thống lọc không khí hiện đại giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và mùi ẩm mốc - điều mà nhiều máy hút ẩm thông thường không có.

Chia sẻ của nhiều khách hàng, chỉ sau vài giờ hoạt động, không khí trong phòng không chỉ khô thoáng mà còn cảm giác sạch và dễ chịu hơn, đặc biệt ở các không gian sinh hoạt chung như phòng khách hay phòng làm việc.

Máy hút ẩm kiêm lọc không khí giải pháp 2in1

Trong khi đó, các model như KM-12W, KM-20N và KM-25N tiếp tục là lựa chọn đáng giá cho các phòng có diện tích nhỏ đến vừa, vận hành êm ái với độ ồn thấp. Riêng mẫu KM-60S lại phù hợp với không gian lớn hơn, hoặc những gia đình muốn nâng cao chất lượng không khí chung - từ việc giảm nồm loại bỏ các tác nhân gây dị ứng, vi khuẩn và mùi hôi do ẩm ướt.

Kosmen KM-60S lựa chọn thông minh cho mùa nồm

Anh Tuấn (Bắc Giang) cho biết: "Mua máy Kosmen vì nghe người quen giới thiệu. Máy chạy êm, hút ẩm tốt nên gia đình dùng hàng ngày luôn." những chia sẻ như vậy phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện nay - ưu tiên sản phẩm bền, hiệu quả và dễ dùng cho mùa nồm.

Ngoài ra từ ngày 4/12/2025 - 31/3/2026 Kosmen triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng khi mua sản phẩm chính hãng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Thị trường máy hút ẩm còn "nóng" dài đến hết tháng 4

Với dự báo thời tiết vẫn tiếp tục ẩm ướt trong thời gian tới, dự kiến thị trường máy hút ẩm sẽ tiếp tục duy trì sức nóng. Các đại lý cho biết nguồn hàng được chuẩn bị dồi dào hơn để tránh tình trạng thiếu hụt như những ngày đầu mùa.

Diễn viên Đàm Hằng tin dùng máy hút ẩm Kosmen

Có thể thấy, khi thời tiết nồm ẩm ngày càng diễn biến rõ rệt và kéo dài hơn so với trước đây, việc chủ động kiểm soát độ ẩm trong nhà không còn là lựa chọn tạm thời mà dần trở thành nhu cầu thiết yếu. Máy hút ẩm vì thế không chỉ "lên ngôi" theo mùa mà đang dần trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình miền Bắc. Và nếu những ngày mưa phùn vẫn còn tiếp diễn, thị trường máy hút ẩm có lẽ vẫn sẽ tiếp tục "giữ nhiệt" trong thời gian tới.