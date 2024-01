Diện thương hiệu Việt nhảy múa tưng bừng bản hit gần 15 năm tuổi, ai mà tin nữ idol này đã 40 cái xuân xanh?

Vào ngày 2/1, lễ trao giải Seoul Music Awards 2023 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều idol đình đám. Cựu thành viên 2NE1 - Sandara Park (Dara) cũng là 1 trong những celeb góp mặt trong chương trình. Cô vinh dự được trao giải thưởng K-Pop Special Award.

Dara quyến rũ trên thảm đỏ

Cô thay 1 bộ cánh khác để nhận giải

Xuất hiện tại lễ trao giải, Dara đã thay đổi đến 4 trang phục với nhiều phong cách khác nhau, khi thì quyến rũ trưởng thành, lúc lại kín đáo mập mờ, khi thì lại trẻ trung đầy năng động. Bên cạnh việc được vinh danh, Dara còn góp vui cho chương trình với 2 ca khúc festival và bản hit đình đám 13 năm tuổi của 2NE1 - I Am The Best. Với I Am The Best, nữ idol lựa chọn mặc 1 thiết kế đến từ thương hiệu của Việt Nam là L Seoul.

Kín đáo với festival

Dara trình diễn I Am The Best tại Seoul Music Awards 2023

Trẻ trung bất ngờ với I Am The Best

Với trang phục hồng đen đính nơ bắt mắt cùng động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát, ai mà tin được Dara năm nay đã bước sang tuổi 40. Nữ idol vốn nổi tiếng trong showbiz bởi sự "lão hoá ngược", nay xem màn trình diễn của cô tại lễ trao giải này thì càng thêm khẳng định điều này là hoàn toàn đúng!