Điện thoại bị chiếm quyền do cài app "độc", người phụ nữ được công an giải nguy, suýt mất 200 triệu đồng

Sự việc xảy ra vào chiều 3/11, khi Trung tá Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an xã Tứ Mỹ, đang làm việc tại trụ sở thì thấy chị N.T.H (SN 1979, trú thôn 4) cùng con gái hơn 10 tuổi tìm đến trong tình trạng vô cùng mất bình tĩnh.

Qua trao đổi ban đầu, chị H. cho biết mình đang bị một nhóm đối tượng lạ gọi điện, thao túng tâm lý. Chúng hướng dẫn chị cài đặt ứng dụng "định danh điện tử" giả mạo, với lý do làm thủ tục công chứng hồ sơ cho con gái chị.

Mặc dù đây là thủ đoạn không mới, nhưng vì nhẹ dạ, cả tin, chị H. đã làm theo mọi hướng dẫn, bao gồm việc cài đặt các ứng dụng lạ và cung cấp toàn bộ mã OTP. Hành động này đã vô tình trao toàn bộ quyền kiểm soát điện thoại và các tài khoản cá nhân của chị cho kẻ xấu.

Kịch bản trở nên bất ngờ khi nhóm lừa đảo, sau khi kiểm soát được thiết bị, lại phát hiện số dư trong tài khoản của chị H. không nhiều. Ngay lập tức, chúng chuyển từ "trộm" sang "cướp". Chúng liên tục gọi điện, đe dọa, yêu cầu chị H. phải nạp thêm số tiền lớn hơn 200 triệu đồng vào tài khoản. Mục đích của chúng là chờ "con mồi" nạp tiền vào để lập tức chiếm đoạt toàn bộ.

Trung tá Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an xã Tứ Mỹ hướng dẫn công dân không nghe theo sự dẫn dụ của các đối tượng lừa đảo.

Trước tình trạng hoảng loạn của chị H., Trung tá Hoàng Văn Lạng đã lập tức trấn an tâm lý, giúp chị lấy lại bình tĩnh. Anh giải thích cặn kẽ về bản chất của thủ đoạn lừa đảo tinh vi này, giúp chị H. nhận ra mình đã bị kẻ xấu thao túng như thế nào.

Ngay sau đó, Trưởng Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn chị H. thực hiện các biện pháp an toàn "khẩn cấp": gỡ bỏ ngay lập tức các ứng dụng lạ, cài đặt lại mật khẩu cho các tài khoản quan trọng, và đặc biệt nhấn mạnh việc tuyệt đối không được nghe theo, không cung cấp thêm bất kỳ thông tin hay mã OTP nào cho các đối tượng.

Nhờ những động thái kịp thời, dứt khoát và đầy trách nhiệm này, âm mưu chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của nhóm lừa đảo đã bị ngăn chặn thành công ngay từ khi chưa kịp xảy ra.

Theo Cổng TTĐT Công an Hà Tĩnh