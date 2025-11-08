iPhone sẽ có cuộc đại tu camera cho phiên bản kỷ niệm 20 năm

Dự kiến, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ được bán ra vào năm 2027. Siêu phẩm này được đồn đoán là có chất lượng hình ảnh tốt hơn nhờ sự thay đổi của công nghệ cảm biến camera.

iPhone 17 Pro màu cam năm nay rất được yêu thích. (Ảnh: Apple Insider)

Theo cổng thông tin điện tử nổi tiếng Hàn Quốc Naver, Apple sẽ bổ sung công nghệ LOFIC vào camera trong năm 2027, trùng với thời điểm ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, “Nhà Táo” không đơn độc trong việc sử dụng LOFIC vì các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn của Trung Quốc như Huawei và Xiaomi cũng sử dụng công nghệ này trên các mẫu flagship của mình.

Mặc dù Apple đang sử dụng LOFIC với cảm biến CMOS của riêng mình nhưng đối thủ Samsung vẫn chưa có lộ trình cụ thể cho việc sử dụng công nghệ này. Trong khi đó, Samsung đang tự phát triển cảm biến camera để bán cho Apple, cạnh tranh với nhà cung cấp Sony.

Apple đã tự phát triển cảm biến camera của mình trong một thời gian và tạo ra một nguyên mẫu vào tháng 8.

LOFIC là viết tắt của Lateral Overflow Integration Capacitor – một công nghệ được ứng dụng trong cảm biến CMOS. Công nghệ này giúp xử lý lượng ánh sáng thu nhận ở từng điểm ảnh (pixel) một cách hiệu quả hơn nhiều so với cảm biến thông thường.

Chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt sẽ là một phiên bản đặc biệt của Apple. (Ảnh: Apple Insider)

Khi một đi-ốt quang nhận quá nhiều ánh sáng, phần điện tích dư thừa sẽ được lưu trữ trong một tụ điện nằm ngay trong cùng điểm ảnh đó. Nhờ vậy, phạm vi mức sáng mà mỗi pixel có thể ghi lại được sẽ được mở rộng đáng kể.

Nói cách khác, LOFIC giúp cảm biến ghi nhận chi tiết tốt hơn ở cả vùng sáng mạnh và vùng tối, đồng thời duy trì độ chi tiết trong toàn khung hình. Điều này cải thiện rõ rệt chất lượng hình ảnh.

Trong khi chụp ảnh HDR thông thường phải kết hợp nhiều tấm ảnh với độ phơi sáng khác nhau (vùng sáng và vùng tối), thì với LOFIC, quá trình này được thực hiện chỉ trong một lần chụp, loại bỏ hoàn toàn các lỗi sai lệch (artifact) do chuyển động giữa các tấm ảnh.

Công nghệ này có thể ứng dụng cho cả nhiếp ảnh và quay phim. Cảm biến LOFIC có khả năng mở rộng dải nhạy sáng lên tới 20 stop, tương đương máy quay điện ảnh cao cấp, trong khi iPhone hiện nay chỉ đạt khoảng 13 stop.