Từng dùng 2 đời xe xăng, người dùng đánh giá: ‘Không lựa chọn nào tốt hơn VF 7 Eco ở tầm giá 700 triệu’

Anh Nguyễn Thái Hà, sống tại Bắc Ninh, hiện điều hành một đội xe dịch vụ. Anh vừa nhận bàn giao chiếc VF 7 Eco đầu tháng 11/2025. Sau 3 ngày chuyển từ xăng sang điện, anh bày tỏ sự hài lòng về lựa chọn của bản thân và khẳng định “trong tầm giá 700 triệu đồng, không có lựa chọn nào tốt hơn VF 7 Eco”.

Anh Nguyễn Thái Hà bên cạnh chiếc VinFast VF 7 Eco vừa nhận bàn giao. Ảnh: NVCC.

- Chào anh Hà, câu chuyện anh đến với VinFast VF 7 Eco thế nào?

Lý do lớn nhất là “tính kinh tế”. Xe điện vốn dĩ có chi phí sử dụng thấp hơn xe xăng, hơn nữa còn được hưởng chính sách miễn phí sạc đến hết ngày 30/6/2027. Tôi mua xe để phục vụ gia đình và công việc, nhưng với tần suất đi lại rất lớn. Mỗi ngày tôi di chuyển trung bình 100-300km. Tôi sống ở Bắc Ninh, thường xuyên đi tới các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam,...

- Trước đây anh đã từng sử dụng xe xăng chưa?

Tôi đã sử dụng qua 2 đời xe xăng. Chiếc đầu tiên là Hyundai Tucson, đời 2016, sau đó đổi sang Mazda2 vào năm 2022. Cả hai đều là mua mới. Tôi sử dụng chiếc Tucson với mục đích gia đình và công việc, nhưng sau này làm dịch vụ thì chiếc xe đó không còn phù hợp nên đổi sang Mazda2.

Gần đây, tôi bán chiếc Mazda2 được 380 triệu đồng, và bù tiền để mua VinFast VF 7 Eco. Tổng chi phí lăn bánh ở Bắc Ninh là 717 triệu đồng.

- Anh quyết định đổi ô tô điện vì muốn tiết kiệm chi phí đi lại, vậy thực tế có đúng như anh kỳ vọng không?

Thời tôi dùng Hyundai Tucson, hàng tháng chi trả 2-3 triệu đồng tiền xăng. Mazda2 kinh doanh dịch vụ nên tốn nhiều hơn, tiền xăng hàng tháng 5-6 triệu đồng. Giờ chuyển sang xe điện, tôi tiết kiệm được hoàn toàn khoản chi phí đó. Hơn nữa, xe điện còn tiết kiệm ở khâu bảo dưỡng vì không phải thay thế định kỳ các loại dung dịch, linh kiện như dầu nhớt, lọc dầu...

Xe tôi mới lăn bánh gần 1.000km, chưa phải đi bảo dưỡng. Tôi có nghe anh em nói VF 7 mỗi lần bảo dưỡng tốn khoảng 800.000 đồng, nhưng mỗi 12.000 km mới phải bảo dưỡng một lần. Còn với Mazda2 cũng chi phí bảo dưỡng như vậy, nhưng cứ 5.000 km phải mang xe tới xưởng dịch vụ rồi. Tính sơ sơ là tiết kiệm được một nửa tiền bảo dưỡng. Càng dùng xe nhiều, số tiền tiết kiệm được sẽ càng lớn.

Chi phí sử dụng thấp của xe điện giúp chủ xe thoải mái về mặt tâm lý. Mazda2 đỗ xe, nổ máy 30 phút nhìn vạch xăng tụt mà lòng thấy hơi nhói. Mỗi lần đi đổ xăng cũng tốn 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Còn với VinFast VF 7, ngồi trên xe cứ nổ máy thoải mái, nghe nhạc, xem phim, mở điều hòa mát rượi.

Nhiều người nói sạc mất thời gian. Điều này đúng, nhưng tôi nghĩ theo cách khác. Mỗi lần sạc chưa đầy 1 tiếng, nhưng tiết kiệm được 1 triệu đồng tiền nhiên liệu so với xe xăng, thì cứ coi như thời gian sạc là thời gian kiếm tiền mà chẳng phải làm gì. Mà trong 1 tiếng, đâu phải ai cũng kiếm được 1 triệu đồng.

- Mạng lưới hạ tầng trạm sạc của V-Green và tầm vận hành 498 km của VinFast VF 7 Eco có đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của anh không?

Tầm vận hành 498 km của VinFast VF 7 Eco hoàn toàn thoải mái với nhu cầu đi lại hiện tại. Chẳng ai chạy hết từng ấy km mà không cần nghỉ ngơi. Với tôi thì cứ ngày đi, tối về sạc đầy pin. Mà trong lúc sạc, tôi cũng ngồi trên xe mở điều hòa, nghe nhạc, xem YouTube, TikTok, chứ có phải ra ngoài đứng chịu nóng bức đâu. Nhiều lúc cũng tranh thủ chợp mắt một chút cũng được, hoặc đi đâu đó ngồi cà phê tầm 40-50 phút rồi quay lại rút sạc là xong.

Tôi thấy trạm sạc của V-Green đã ở khắp mọi nơi. Tôi đi tỉnh nhiều, thấy dọc đường có rất nhiều trạm sạc. Ngay gần nhà tôi ở trung tâm Bắc Ninh cũng có đến 5-6 trạm sạc xung quanh. Đôi lúc cũng phải xếp hàng để vào sạc, nhưng không phải vấn đề lớn.

- Nhiều người khen VinFast VF 7 về trải nghiệm lái, còn với anh thì sao?

Phải thừa nhận VinFast VF 7 có khả năng tăng tốc nhanh và cảm giác lái ấn tượng hơn xe xăng cùng phân khúc. Xe đi cao tốc êm và đầm chắc. Tôi cũng lái thử phiên bản Plus, nhưng sức mạnh 350 mã lực hơi thừa so với điều kiện đường sá Việt Nam. Bản Eco có công suất 175 mã lực đã đáp ứng rất tốt rồi nên tôi chọn phiên bản này.

Có người còn nói về cột A của VinFast VF 7 to. Tôi thì thấy bình thường. Cột A to chiếc xe cứng vững hơn. Tôi nghĩ nhà sản xuất thiết kế như vậy là có lý do của họ.

- Theo anh, mức giá hiện tại có xứng đáng với chất lượng, công năng của VinFast VF 7 không?

Hoàn toàn xứng đáng. Theo quan điểm của tôi thì trong tầm giá 700 triệu đồng, không có lựa chọn nào tốt hơn VF 7 Eco. Tôi mua ở Bắc Ninh, giá lăn bánh là 717 triệu đồng. Nhưng nếu mua ở Hà Nội, giá lăn bánh còn thấp hơn nữa, chỉ có 685 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda CX-5 Deluxe giá lăn bánh cũng hơn 800 triệu đồng, mà cảm giác lái và tính kinh tế không thể so sánh với VinFast VF 7 Eco.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi!