4 món đồ bếp tưởng hay nhưng lại cực kỳ nguy hiểm: "Mầm mống" gây bệnh ung thư, cháy nổ

Vòng chắn gió cho bếp gas: Nguy cơ ngạt khí và cháy nổ

Vòng chắn gió được quảng cáo là giúp gom lửa, nấu nhanh và tiết kiệm gas. Nghe rất hợp lý, nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm. Khi lắp vòng chắn, không khí không thể lưu thông, nhiệt lượng bị "bó" lại không thoát ra được, gây tăng nhiệt độ cục bộ. Điều này không chỉ làm hỏng bếp mà còn có thể gây nứt vỡ, thậm chí là nổ mặt kính bếp.

Nghiêm trọng hơn, vòng chắn có thể khiến khí gas cháy không hết, sản sinh ra khí CO độc hại. Đã có trường hợp ngộ độc khí CO trong nhà do dùng vòng chắn mà không hay biết. Tiết kiệm gas đâu chưa thấy, chỉ thấy nguy cơ "rước họa vào thân".

Thay vào đó, bạn nên nâng cấp lên bếp từ, đây là giải pháp an toàn và tiết kiệm nhất. Bếp điện từ có hiệu suất đun nấu lên đến 90% (so với 40-50% của bếp gas), không phát sinh nhiệt thừa, giảm thiểu khả năng gây cháy nổ hay ngạt khí CO.

Bếp điện Giá bán: 2.560.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Dụng cụ inox rẻ tiền: Nguy cơ từ inox công nghiệp

Không phải cứ "inox" là an toàn. Rất nhiều bộ đũa, thìa, dao, nồi inox giá rẻ trên thị trường không phải là inox 304 hay 316 (loại dùng cho thực phẩm). Chúng là inox công nghiệp tái chế (inox 201, 430) từ thép phế liệu, chứa nhiều tạp chất, niken, crôm, chì...

Khi dùng để nấu ăn, múc canh nóng, hoặc đựng đồ chua (nước mắm chanh), kim loại nặng có thể ngấm vào thức ăn, gây rối loạn tiêu hóa và tích tụ lâu dài sẽ tăng nguy cơ ung thư.



Thay vào đó, bạn nên chọn mua các sản phẩm có ký hiệu Inox 304 (SUS304 hoặc 18/10): Đây là tiêu chuẩn vàng cho dụng cụ nhà bếp. Inox 304 có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, an toàn khi tiếp xúc với mọi loại thực phẩm. Hãy tìm các ký hiệu này dập chìm trên thân sản phẩm.

Đối với các loại muỗng, đũa nấu, xẻng lật, hãy ưu tiên gỗ tự nhiên (gỗ tre, gỗ sồi) hoặc silicon chịu nhiệt (BPA-free, food-grade). Chúng an toàn cho sức khỏe và còn giúp bảo vệ, chống trầy xước cho nồi chảo chống dính của bạn.

Bộ đũa muỗng gỗ Giá bán: 66.081 đồng Nơi mua: Shopee

Thớt nhựa cũ, trầy xước: Ổ chứa vi khuẩn và "vi nhựa"

Một chiếc thớt nhựa có thể rẻ và tiện lợi, nhưng khi đã cũ và đầy vết xước li ti, nó trở thành một mối nguy hại. Những vết xước sâu này là nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn (như E. coli, Salmonella từ thịt sống) mà máy rửa bát hay việc chà rửa thông thường không thể làm sạch hoàn toàn.

Nguy hiểm hơn, mỗi nhát dao chém xuống đồng nghĩa với việc bạn đang bào mòn thớt, giải phóng các hạt vi nhựa (microplastics). Những hạt này có thể dính vào thức ăn, đi vào cơ thể và đang được nghiên cứu về khả năng gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài.

Giải pháp thay thế nên ưu tiên là thớt gỗ (đặc biệt là gỗ nghiến, gỗ tre). Gỗ có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Gỗ tre là lựa chọn bền vững, cứng, ít thấm nước và ít bị xước hơn. Còn nếu vẫn dùng thớt nhựa, hãy chọn nhựa HDPE chất lượng cao, dùng riêng thớt thái đồ sống (thịt, cá) và đồ chín (rau củ, trái cây), và thay thế ngay lập tức khi thớt có quá nhiều vết xước sâu.

Thớt gỗ tre Giá bán: 75.000 đồng Nơi mua: Shopee

Hộp xốp, hộp nhựa rẻ tiền đựng đồ nóng: Rước chất độc vào người

Thói quen dùng hộp xốp để đựng thức ăn nóng, nhiều dầu mỡ (như xôi, cơm rang, đồ chiên) là cực kỳ nguy hiểm. Hộp xốp được làm từ polystyrene. Khi gặp nhiệt độ cao, dầu mỡ hoặc axit, chúng có thể giải phóng styrene – một chất được xếp vào danh sách "có thể gây ung thư".

Tương tự, các hộp nhựa mỏng, trong veo, không rõ nguồn gốc (thường dùng đựng đồ ăn giao tận nơi) khi đựng đồ nóng có thể giải phóng BPA và Phthalates. Đây là những chất gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến hormone, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

Giải pháp an toàn hàng đầu là các loại hộp thủy tinh cường lực có nắp đậy. Đây được xem là lựa chọn "vô địch" vì thủy tinh trơ hoàn toàn, không bám mùi, không bám màu, không bao giờ thôi nhiễm chất độc và an toàn tuyệt đối khi sử dụng trong lò vi sóng. Nếu bạn ưu tiên sự nhẹ nhàng và bền bỉ hơn, hãy tìm đến các loại hộp nhựa "xịn" có ký hiệu tam giác số 5 (nhựa PP), thường đi kèm nhãn "BPA-Free" và "Microwave-Safe", vì đây là loại nhựa an toàn nhất khi đựng thực phẩm nóng. Bên cạnh đó, hộp Inox (thép không gỉ) cũng là một lựa chọn rất bền và an toàn để lưu trữ thực phẩm, tuy nhiên cần lưu ý rằng chúng không dùng được trong lò vi sóng.

Bộ 3 hộp nhựa Duy Tân Giá bán: 71.000 đồng Nơi mua: Shopee

Sự kiện Mega Sale 11.11 của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 12.11, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 11 triệu đồng, cơ hội trúng 111 điện thoại và Freeship 0Đ (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/11-11 (*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee



