Tốn 2 triệu mua bàn chải điện rồi dùng như "chổi quét nhà": 5 sai lầm khiến nhiều người tốn tiền mà răng vẫn bẩn!

Đầu tư một chiếc bàn chải điện xịn sò với giá vài triệu đồng, nhiều người kỳ vọng sẽ có một hàm răng sạch bong, trắng sáng "như đi nha sĩ". Nhưng thực tế, không ít người đang lãng phí khoản đầu tư này khi sử dụng chúng sai cách, biến một thiết bị công nghệ cao thành "cái chổi quét nhà" vừa tốn tiền vừa không hiệu quả, thậm chí còn gây hại.

Bàn chải điện không phải là cây đũa thần. Nếu bạn tốn 2 triệu mua máy mà răng vẫn ố vàng, mảng bám vẫn còn, hãy kiểm tra ngay xem mình có đang mắc phải 5 sai lầm tai hại dưới đây không.

1/ Lướt, không chà! Tuyệt đối không chà, quét hay "đánh" như bàn chải thường. Động cơ đã tự rung/xoay. Bạn chỉ cần lướt nhẹ đầu bàn chải từ răng này sang răng khác và giữ yên vài giây. Chà xát sẽ làm cản trở chuyển động của máy và mất hiệu quả.

2/ Đừng đè mạnh tay. Hãy để lông bàn chải vừa chạm vào răng. Hầu hết các máy xịn đều có cảm biến áp suất (đèn báo đỏ) để cảnh báo khi bạn đè quá mạnh. Đè mạnh gây tụt nướu, mòn men răng và làm lông bàn chải bị tòe, mất tác dụng.

3/ Luôn đủ 2 phút. Không có ngoại lệ. Các máy đều có bộ đếm giờ (rung nhẹ sau mỗi 30 giây) để nhắc bạn chuyển vùng (4 góc hàm). Hãy tuân thủ đúng 2 phút để đảm bảo mọi bề mặt răng được làm sạch.

4/ Chải đủ 3 mặt. Đừng chỉ chải "mặt tiền" (mặt ngoài). Hãy đảm bảo làm sạch kỹ cả mặt trong (phía lưỡi) và mặt nhai. Đây là những nơi mảng bám và cao răng tích tụ nhiều nhất.

5/ Thay đầu 3 tháng/lần. Đây là điều bắt buộc. Một đầu bàn chải cũ (sau 3 tháng) là ổ vi khuẩn và lông bàn chải đã mòn, không còn khả năng làm sạch. Đừng tiếc tiền thay đầu bàn chải nếu đã đầu tư mua máy.

Các dòng bàn chải điện "xịn nhất" đáng mua 2025

Nếu bạn đang tìm kiếm những sản phẩm cao cấp, tích hợp công nghệ mới nhất, đây là các gợi ý hàng đầu hiện nay:

1. Bàn Chải Điện LocknLock Electric Toothbrush

Sản phẩm với 5 chế độ làm sạch khác nhau phù hợp với hầu hết nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, khi đầu bàn chải bị ấn quá mạnh, thiết bị sẽ phát ra tiếng "beep, beep, beep" để nhắc người dùng giảm lực, giúp làm sạch an toàn và hiệu quả hơn.

Giá bán: 599.500 đồng Nơi mua: Shopee

Bàn Chải Điện PHILIPS Sonicare HX3671/54

Mẫu bàn chải này có nhiều ưu điểm như công nghệ điện sóng âm (Sonic) kết hợp với chuyển động chải sẽ nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám răng hơn gấp 3 lần so với bàn chải thường.

- Cảm biến áp lực

- Thiết kế mảnh tiện dụng

- Bộ định giờ góc 30 giây và Bộ định giờ thông minh

Giá bán: 1.418.000 đồng Nơi mua: Shopee

Bàn chải đánh răng điện Xiaomi Oscilliation

Đây là bàn chải điện giá mềm, dùng ổn với công nghệ sóng âm, giúp làm sạch hiệu quả và nhẹ nhàng. Nó có chuẩn chống nước IPX8 cao nhất, cho phép sử dụng an toàn trong phòng tắm và dễ dàng vệ sinh dưới vòi nước. Bàn chải sử dụng cổng sạc USB tiêu chuẩn (5V), sạc đầy trong khoảng 6 giờ, hoạt động với công suất tối ưu (2.5W) và điện áp an toàn. Bộ sản phẩm đi kèm đầy đủ phụ kiện cơ bản gồm thân máy, một đầu bàn chải và cáp sạc.

Giá bán: 590.000 đồng Nơi mua: Shopee

Combo bàn chải điện, tăm nước Brushie

Đây là combo làm sạch răng hiệu quả tiết kiệm chi phí với tăm nước cầm tay và bàn chải điện Brushie Ultra Plus. Sản phẩm phù hợp cho cả người mới bắt đầu sử dụng tăm nước muốn bắt đầu với mức áp lực nhẹ tránh chảy máu nướu, hay cả người đã sử dụng tăm nước quen cần mức áp lực mạnh. Tia nước mảnh, nhỏ và đủ mạnh để đánh bay mảng bám thức ăn thừa nhưng không gây thưa răng như tăm tre.

Giá bán: 1.365.000 đồng Nơi mua: Shopee

Bàn Chải Điện P/S S100 Pro Expertcare

Bàn chải điện P/S S100 Pro sử dụng công nghệ sóng âm Sonic, được giới thiệu có thể giúp loại sạch mảng bám gấp 10 lần so với bàn chải thường. Công nghệ này tạo ra các hạt siêu bọt Microbubble và có nhịp chải nhanh gấp 100 lần chải tay.

Một tiện ích đáng chú ý chính là có tính năng hẹn giờ thông minh 2 phút (theo khuyến nghị nha sĩ) và đạt chuẩn chống nước IPX7.

Giá bán: 939.000 đồng Nơi mua: Shopee