Điện thoại Android mà cứ bật máy “dùng cả đời” chẳng bao giờ tắt nguồn thì có làm sao không nhỉ?

Trong kỷ nguyên kết nối vạn vật như hiện nay, ý tưởng về việc tắt nguồn điện thoại nghe có vẻ thật "không tưởng". Sau tất cả, ai mà muốn bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng, một tin nhắn khẩn cấp hay những thông báo mới nhất từ mạng xã hội?

Tuy nhiên, dù viễn cảnh ngắt kết nối có vẻ khó chịu đến đâu, bạn vẫn nên cho chiếc điện thoại Android của mình "nghỉ ngơi" đôi chút. Bởi nếu không, thiết bị có thể gặp phải những vấn đề tồi tệ hơn nhiều, chẳng hạn như lỗi rò rỉ bộ nhớ hay các rủi ro về bảo mật. Việc bỏ qua thói quen tắt máy định kỳ chính là một trong những điều bạn tuyệt đối không nên làm với chiếc smartphone của mình.

Theo BGR, về lý thuyết, một chiếc điện thoại Android được thiết kế để hoạt động 24/7, giúp bạn luôn cập nhật tin tức, mạng xã hội và mọi thứ khác. Nói một cách đơn giản là bạn cứ bật nó mãi mà không bao giờ tắt cũng được.

Thế nhưng, cũng giống như các thiết bị điện tử khác trong gia đình, đặc biệt là máy tính (PC), điện thoại Android cũng giống như một "cơ thể sống".

Nó cần được nghỉ ngơi định kỳ để dọn dẹp dữ liệu cũ và củng cố hàng rào phòng thủ trước các nguy cơ bị tấn công. Đúng là chiếc điện thoại của bạn có thể vận hành liên tục trong nhiều ngày mà không cần tắt hẳn, nhưng nếu bạn nhớ cho nó một khoảng nghỉ thực sự ít nhất một lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy máy hoạt động ổn định hơn đáng kể.

Việc thực hiện chu kỳ tắt đi bật lại thỉnh thoảng cũng giúp đảm bảo tuổi thọ tổng thể cho thiết bị.

Duy trì trạng thái hoạt động liên tục dẫn đến rò rỉ bộ nhớ và rủi ro bảo mật

Khi bạn nhấn nút nguồn trên điện thoại Android, thay vì tắt nguồn hoàn toàn, máy thường chỉ rơi vào trạng thái "ngủ" (sleep) hay đơn giản là tắt màn hình tạm thời. Lúc này màn hình tắt đi nhưng thiết bị vẫn sẵn sàng nhận thông báo và phản hồi ngay khi bạn chạm tay vào.

Để tắt nguồn hẳn, bạn phải giữ nút nguồn trong vài giây hoặc mở thanh cài đặt nhanh thì mới thấy tùy chọn khởi động lại hoặc tắt nguồn — những tính năng vốn không quá trực quan đối với những người mới sử dụng smartphone.

Thật không may, việc bỏ quên thao tác tắt máy có thể gây ra những tác động tiêu cực về lâu dài, mà lớn nhất chính là các vấn đề về sử dụng bộ nhớ. Khi bạn mở các ứng dụng, chúng không phải lúc nào cũng giải phóng bộ nhớ RAM đã chiếm dụng ngay cả khi không còn cần thiết nữa. Điều này dẫn đến tình trạng rò rỉ bộ nhớ tích tụ, làm chậm đáng kể các tiến trình của máy và gây áp lực lớn lên pin.

Không dừng lại ở đó, việc để điện thoại hoạt động liên tục còn vô tình "mở cửa" cho các tin tặc, cho phép chúng có thời gian để từng bước xâm nhập sâu vào hệ thống của bạn.

Một kịch bản tấn công thiết bị di động phổ biến là kẻ xấu sẽ từ từ vượt qua các hệ thống bảo mật, bắt đầu bằng một cuộc gọi hoặc tin nhắn đơn giản, sau đó len lỏi qua các tệp tin bề mặt cho đến khi tiếp cận được dữ liệu cốt lõi quan trọng.

Thông thường, việc tắt nguồn sẽ reset lại các điểm truy cập dữ liệu này, từ đó chặn đứng cuộc tấn công. Tuy nhiên, nếu điện thoại luôn bật, tin tặc chỉ việc lần theo lộ trình đã vạch sẵn trong khi bạn hoàn toàn không hay biết.

Tắt nguồn ít nhất một lần mỗi tuần là phương án tối ưu

Mặc dù tắt nguồn điện thoại là cách tốt để đảm bảo "sức khỏe" và an toàn cho thiết bị, nhưng thật phi lý khi yêu cầu ai đó phải liên tục bật tắt máy suốt cả ngày. Suy cho cùng, chiếc điện thoại có an toàn đến đâu cũng chẳng để làm gì nếu bạn không có cơ hội sử dụng nó. Vì vậy, chìa khóa ở đây nằm ở sự điều độ. Bạn không cần phải tắt điện thoại Android mỗi ngày; chỉ cần một lần tắt nguồn thực sự mỗi tuần là đã đủ.

Khi bạn tắt nguồn hoàn toàn và khởi động lại sau vài phút nghỉ ngơi, thiết bị sẽ tự làm sạch và làm mới chính nó để sẵn sàng cho một chu kỳ làm việc mới. Các tiến trình ứng dụng được dừng lại, chấm dứt những lỗi rò rỉ bộ nhớ phiền toái; các tệp tin đệm được dọn dẹp để giải phóng không gian lưu trữ và năng lượng xử lý; đồng thời các lộ trình dữ liệu được tải lại, đập tan mọi ý đồ xâm nhập của những kẻ có ý đồ xấu.

Việc "F5" toàn diện này cũng giúp giảm tải cho viên pin, từ đó kéo dài tuổi thọ sử dụng lâu nhất có thể.