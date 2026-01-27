Diễn biến vụ "sườn heo có màu 'lạ' đưa vào trường học ở TPHCM": Địa phương báo cáo gì?

Ngày 27-1, liên quan đến việc phụ huynh phát hiện sườn heo đông lạnh có màu xanh, vàng được đưa vào chế biến cho học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, lãnh đạo phường Bến Cát, TPHCM đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 15-1, Tổ kiểm tra thực phẩm của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, gồm: Ban Giám hiệu, giáo viên phụ trách và Ban đại diện Cha mẹ học sinh tiến hành kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến bữa ăn bán trú theo quy trình đã được xây dựng.

Sườn heo đông lạnh có màu lạ được đưa vào Trường Tiểu học Lương Thế Vinh chuẩn bị chế biến cho học sinh

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ kiểm tra phát hiện 90 kg sườn heo đông lạnh không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo nội dung hợp đồng đã ký kết là yêu cầu cung ứng thịt tươi, mới.

Ngay khi phát hiện, nhà trường không đưa số thực phẩm trên vào chế biến, đồng thời lập biên bản, trả lại 90 kg sườn heo đông lạnh không đảm bảo về chất lượng, yêu cầu Công ty Phúc Hậu đem 90 kg sườn heo khác đảm bảo theo yêu cầu của tổ kiểm tra.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị cung cấp đã thay thế đầy đủ số thực phẩm đảm bảo chất lượng, được Tổ kiểm tra xác nhận trước khi đưa vào bếp ăn.

Phụ huynh tập trung trước cổng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh yêu cầu nhà trường có báo cáo rõ ràng về vụ việc

Ngày 23-1, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Cha mẹ học sinh và đại diện Công ty Phúc Hậu, yêu cầu đơn vị cung cấp ký cam kết thực hiện nghiêm việc cung ứng thực phẩm đúng chất lượng, đúng chủng loại, đồng thời thống nhất chấm dứt hợp đồng nếu tái diễn vi phạm.

UBND phường Bến Cát cho biết sau vụ việc này phường tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh đảm bảo chặt chẽ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, tiếp tục duy trì sự tham gia giám sát thường xuyên của Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

Rà soát hợp đồng cung ứng thực phẩm; chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị cung cấp không đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Chuẩn hóa quy trình công khai thông tin về bếp ăn bán trú, đảm bảo phụ huynh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong công tác kiểm tra, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm tại trường học...

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội xôn xao hình ảnh mảng sườn heo đông lạnh có màu lạ, được cho là chuẩn bị chế biến cho học sinh tại một trường tiểu học ở TPHCM.

Cụ thể, đại diện Hội cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trong quá trình kiểm tra đột xuất khâu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh tại trường, phát hiện 90 kg thịt heo sườn heo đông lạnh kém chất lượng.

Đáng chú ý, một số phần thịt đã chuyển sang màu vàng, xanh, sự việc sau đó đã được kịp thời ngăn chặn.



