Camera lớp mầm non vô tình bắt trọn một khoảnh khắc không ai ngờ tới

Trong nhiều lớp học mầm non, camera giám sát thường được lắp đặt với mục đích đảm bảo an toàn cho trẻ và giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con. Thế nhưng, đôi khi chính những chiếc camera tưởng như chỉ ghi lại sinh hoạt thường ngày ấy lại vô tình bắt được những khoảnh khắc khiến người xem phải dừng lại, mỉm cười, thậm chí xúc động vì sự hồn nhiên và tử tế của trẻ nhỏ.

Mới đây, mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc) đã lan truyền một đoạn video ngắn được trích xuất từ camera trong một trung tâm mầm non tại Trùng Khánh, thu hút hàng trăm nghìn lượt "thả tim" vì quá dễ thương và ấm áp.

Cậu bé 2 tuổi khiến mọi người "tan chảy" vì quá ấm áp (Nguồn: Xiaohongshu)

Theo chia sẻ của người đăng tải, đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc diễn ra trong giờ sinh hoạt trước bữa ăn. Trên màn hình camera, có thể thấy một nhóm các em nhỏ đang ngồi ngay ngắn quanh bàn, chờ đến hoạt động tiếp theo. Một cô giáo đi xếp ghế cho các bé xong thì ngồi xổm xuống bên cạnh bàn để quan sát và hướng dẫn các em.

Chính khoảnh khắc rất nhỏ ấy đã khiến một cậu bé chú ý. Thấy cô giáo không có ghế ngồi, cậu nhóc liền lon ton chạy sang bên cạnh, cố gắng kéo một chiếc ghế gỗ lại cho cô. Chiếc ghế khá nặng so với sức của một đứa trẻ mới khoảng 2 tuổi, nên cậu bé loay hoay mãi vẫn chưa thể lấy ra được.

Phát hiện hành động của cậu bé, cô giáo lập tức bước tới giúp em kéo chiếc ghế ra. Khi nhận ra cậu nhóc đang định mang ghế cho mình ngồi, cô không giấu được sự xúc động. Cô nhẹ nhàng xoa đầu, ôm cậu bé vào lòng và dành cho em những lời khen ngợi đầy trìu mến. Khoảnh khắc ấy được người đăng tải mô tả là "một đoạn video của tình yêu hai chiều", nơi sự quan tâm của đứa trẻ và sự đáp lại ấm áp của người lớn gặp nhau đúng lúc.

Phát hiện cô giáo ngồi xổm một góc bàn... (Ảnh chụp màn hình)

Dù không ai nhắc, cậu bé 2 tuổi vẫn cố gắng lấy ghế cho cô (Ảnh chụp màn hình)

Đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận tích cực từ cư dân mạng. Nhiều người khen cậu bé còn nhỏ nhưng đã biết quan sát, biết quan tâm đến người khác. Không ít ý kiến cho rằng, hành động ấy không phải tự nhiên mà có, mà đến từ cách dạy dỗ trong gia đình, cũng như môi trường giáo dục giàu yêu thương ở trường mầm non.

Có người để lại bình luận: "Một đứa trẻ biết để ý đến người khác như vậy, chắc chắn đã lớn lên trong sự tôn trọng và dịu dàng". Người khác lại chia sẻ: "Xem xong chỉ thấy ấm lòng, hóa ra lòng tốt có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ".

Làm thế nào để con biết yêu thương và quan tâm đến người khác từ sớm?

1. Người lớn chính là "bài học sống" đầu tiên của trẻ

Trẻ nhỏ học cách cư xử chủ yếu thông qua quan sát. Khi con thường xuyên nhìn thấy người lớn trong gia đình biết nhường nhịn, giúp đỡ và để ý đến cảm xúc của người khác, những hành vi ấy sẽ dần trở thành phản xạ tự nhiên trong suy nghĩ của con.

2. Khuyến khích những hành động tử tế, dù rất nhỏ

Một lời cảm ơn, một cái ôm, hay một câu khen đúng lúc có thể khiến trẻ hiểu rằng sự quan tâm của mình là điều đáng trân trọng. Không cần phần thưởng lớn, chỉ cần sự ghi nhận chân thành cũng đủ để gieo vào con cảm giác vui vẻ khi làm điều tốt.

3. Cho con cơ hội được "giúp đỡ"

Thay vì làm hết mọi việc cho trẻ, hãy để con được tham gia những việc phù hợp với sức mình: lấy đồ, dọn ghế, đưa nước cho người khác. Chính những trải nghiệm nhỏ ấy giúp trẻ cảm nhận được giá trị của việc quan tâm và sẻ chia.

4. Môi trường giáo dục giàu cảm xúc tích cực

Sự dịu dàng, kiên nhẫn và tôn trọng từ giáo viên có tác động rất lớn đến cách trẻ nhìn nhận thế giới. Khi trẻ được đối xử bằng sự yêu thương, các em cũng sẽ học cách lan tỏa điều đó đến những người xung quanh. Sự tử tế không cần được dạy bằng những bài giảng dài dòng mà có thể được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị trong cuộc sống hằng ngày.