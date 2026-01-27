Vụ cô giáo sửa bài kiểm tra đúng thành sai để hạ điểm học sinh: Những em bị "dìm" điểm đều không học thêm nhà cô?

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước phản ánh của nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về việc một giáo viên tiếng Anh bị cho là đã sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2025-2026 của học sinh từ đúng thành sai, khiến điểm số bị hạ thấp bất thường.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, giáo viên bị phản ánh là cô T.T.K.N., giảng dạy môn tiếng Anh tại trường. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện gần 20 bài kiểm tra của học sinh lớp 3C và 4B có dấu hiệu bị can thiệp, như thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, làm thay đổi đáp án đúng ban đầu. Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Quy Nhơn Nam đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô N. trong 15 ngày để phục vụ công tác xác minh.

Điểm đáng chú ý là theo phản ánh của nhiều phụ huynh, những học sinh có bài kiểm tra bị sửa từ đúng thành sai đều không tham gia học thêm tại nhà cô giáo này. Chính chi tiết này khiến phụ huynh nghi ngờ việc "dìm" điểm có thể liên quan đến chuyện học thêm - dạy thêm. Nghi vấn trên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều và bức xúc trong dư luận.

Một số bài kiểm tra bị chỉnh sửa bất thường (Ảnh: Người Lao Động)

Về phía giáo viên, theo Tiền Phong, cô T.T.K.N. giải trình rằng trong học kỳ I, lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập, từ đó đã tự ý can thiệp vào bài làm để hạ điểm.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho rằng giải trình này là bất hợp lý, sai lệch về quan điểm và không thể chấp nhận được. Ngành giáo dục tỉnh cũng yêu cầu kiểm tra thêm việc cô giáo có tổ chức dạy thêm tại nhà hay không, cũng như mối liên hệ giữa việc hạ điểm và việc học sinh có tham gia học thêm.

Mới đây nhất, Dân Trí đưa tin, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đã xác định hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra của cô N. là vi phạm các quy định của Luật Viên chức, Luật Nhà giáo và các quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo. Cơ quan này đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm, làm rõ mục đích, tính chất và mức độ vi phạm để làm căn cứ xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả về UBND phường trước ngày 30/1.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai) - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ, trong đó nghi vấn liên quan đến học thêm - dạy thêm được xem là một trong những nội dung trọng tâm mà cơ quan chức năng sẽ kiểm tra trong thời gian tới.

Tổng hợp