Diễn biến Việt Nam vs Indonesia: Tuyển Việt Nam "hóa giải" dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia?

Diễn biến Việt Nam vs Indonesia





Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Vạn Sự, Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến

Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps

Thông tin trước trận Việt Nam vs Indonesia

Cục diện bảng đấu

Tuyển Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng A với 3 điểm và hiệu số +6. Trong trận đấu sớm, tuyển Thái Lan đã thắng Campuchia với tỉ số 7-0. Như vậy, nếu thắng Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Dương Thị Vân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Trúc Hương, Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo - cùng 1 bàn

Tuyển Việt Nam có cơ hội giành vé sớm vào vòng bán kết AFF Cup nữ 2025

Thành tích đối đầu

Tuyển Việt Nam toàn thắng cả 12 trận khi đối đầu Indonesia, ghi tới 72 bàn thắng và mới nhận 1 bàn thua.

Phong độ 4 trận gần nhất

Việt Nam

Việt Nam 6-0 Campuchia

Việt Nam 4-0 Guam

Việt Nam 6-0 UAE

Việt Nam 7-0 Maldives

Indonesia

Indonesia 0-7 Thái Lan

Indonesia 1-2 Đài Bắc Trung Hoa

Indonesia 0-2 Pakistan

Indonesia 1-0 Kyrgyzstan

