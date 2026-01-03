Diễn biến mới vụ "Tý hai lầu" tấn công tài xế taxi đang lái xe

Ngày 3-1, tin từ Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết công an xã đang chờ kết luận giám định thương tích của tài xế taxi bị hành khách hành hung để xử lý theo quy định.

Đoạn clip ghi lại cảnh "Tý hai lầu" chồm lên dùng đũa đâm liên tiếp vào tài xế taxi

Một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk cho biết nghi phạm dùng đũa đâm tài xế taxi khi đang lưu thông trên đường là Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng Khánh không có việc làm ổn định, chưa có tiền án, tiền sự.

Làm việc với công an, Khánh khai nhận ngày 1-1, bản thân gọi taxi để cùng vợ con về nhà. Trong quá trình di chuyển, đối tượng Khánh cho rằng tài xế taxi tên là Trương Ngọc T. (27 tuổi, ngụ xã Krông Pắk) chạy nhanh, gây xóc khiến con mình bị nôn ói nên đã dùng đũa tấn công tài xế. Đối tượng Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã Krông Pắk, qua kiểm tra thương tích ban đầu cho thấy, tài xế T. bị trầy xước da, bầm tím vùng đầu và cổ, không có thương tích nghiêm trọng; taxi không bị hư hại. Tuy nhiên, đơn vị đang chờ kết luận giám định chính thức từ cơ quan chuyên môn để xem xét, xử lý.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sau vài câu chửi bới, người đàn ông cầm chiếc đũa chồm lên kẹp cổ rồi đâm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bị tấn công liên tục, tài xế taxi bỏ vô-lăng dùng 2 tay che mặt và van xin.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, người đàn ông cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của người đàn ông ngồi bên cạnh liên tiếp kêu la, can ngăn chồng nhưng bất thành.

Tại địa phương, Phạm Ngọc Khánh có biệt danh là "Tý hai lầu".