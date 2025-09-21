Diễn biến mới vụ tài xế nhậu xỉn, lái ô tô tông chết người mẹ trẻ và 2 con nhỏ ở TP.HCM

Trước đó, tối 20/9, xe ô tô do Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) lái đã xảy ra va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái, chở theo 2 con trai Nguyễn Hoàng L. (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T. (2 tuổi) tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Lâm Phú, xã Phước Thành, TPHCM (trước đây là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn khiến ô tô và xe máy văng vào lô cao su ven đường. Hậu quả làm bà V. và bé L. chết tại hiện trường. Cháu T. và ông N. bị thương nặng được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Giáo cấp cứu nhưng cháu T. cũng qua đời sau đó.

Tại hiện trường, ô tô và xe máy nằm trong lô cao su ven đường, hư hỏng nặng.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân ban đầu do Nam lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, nhưng không nhường đường cho xe máy đang lưu thông trên đường chính.

Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml. Nam khai đã nhậu trước đó, đang lái xe về nhà ở ấp 2, xã Phước Thành thì gây tai nạn.